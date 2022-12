Un profumo per Natale: regala l’essenza giusta

Natale è alle porte e le idee regalo non sono mai troppe. Nella ricerca del dono perfetto ci troviamo a dover accontentare amici e parenti senza mai essere banali. Uno dei regali più apprezzati sono i profumi, specialmente se di nicchia come quelli presenti sul sito ufficiale di Jolie Profumerie. Nonostante ciò, regalare una fragranza è anche una delle scelte più difficili, specialmente se non se ne ha una di riferimento. Si corre costantemente il rischio di scegliere l’essenza sbagliata e costringere chi ha ricevuto il dono ad effettuare un cambio.

Non è facile riuscire a sorprendere il prossimo in quanto, il profumo, è qualcosa di molto personale e soggettivo e le preferenze per una fragranza o un’altra possono variare in base a numerosi fattori.

Trovare il profumo giusto da regalare non è per nulla facile, eppure possiamo affidarci ad alcuni piccoli consigli che possono esserci d’aiuto ed evitare di acquistare il prodotto sbagliato.

Perchè regalare un profumo

Dopo questa premessa, una domanda sorge spontanea: “Perchè regalare un profumo se è una scelta così difficile?” Si dice che regalare un profumo vada oltre la materialità del dono e che farlo nasconde in realtà dei significati ben più importanti.

Secondo molti, donare una fragranza, è un gesto molto intimo in quanto nel profumo scelto si rispecchia l’essenza stessa della persona a cui lo abbiamo regalato. Vuol dire che quegli odori, quelle essenze, ci fanno pensare al destinatario del regalo. Un altro valido motivo per cui scegliere un profumo come dono natalizio, è che i profumi danno vita ad un’esperienza sensoriale, nello specifico olfattiva, che può rievocare in chi lo riceve ricordi e sensazioni uniche. Quindi non si tratta solo di regalare un oggetto, bensì un’emozione.

Regalare un profumo a Natale: come sceglierlo

Come già anticipato in precedenza, scegliere un profumo da regalare non è un’impresa facile quindi cercheremo di fare un po’ di chiarezza indicando alcuni consigli su cui basare la scelta finale.

Ecco alcune cose da tenere in considerazione: