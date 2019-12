Puli Ball per lavatrice: opinioni, funziona o è una truffa, istruzione, dove trovarla

Esiste in commercio un prodotto in grado di pulire tutto il bucato in lavatrice, senza la necessità di avere il detersivo: ci stiamo riferendo a Puli Ball, una innovativa e rivoluzionaria pallina fatta in ceramica, in grado di lavare praticamente tutti gli indumenti senza aggiungere alcuna sostanza chimica. Un prodotto decisamente utile e soprattutto conveniente, in quanto permette anche di risparmiare molti soldi.

Si tratta, nello specifico, di un articolo che è stato lanciato sul mercato dall’azienda DMC, il cui progetto era quello di realizzare uno strumento capace di non inquinare l’ambiente e che, allo stesso tempo, fosse in grado di essere economicamente vantaggioso per i propri clienti, che in questo modo hanno la possibilità di risparmiare molti soldi senza dover più comprare il detersivo: facendo un rapido conteggio, durante un anno si spendono circa 400 euro in media per l’acquisto di detersivi, che grazie a Puli Ball non devono più essere comprati.

Come funziona Puli Ball per lavatrice: istruzioni per l’uso

Descritte in linea generale quelle che sono le caratteristiche principali del prodotto, andiamo a vedere maggiormente nel dettaglio come funziona questo articolo. Come detto, Puli Ball è uno strumento del tutto innovativo, ideato per il lavaggio di tutti gli indumenti, sia chiari che scuri. Un articolo che in poche parole sostituisce il detersivo, del quale ora si può fare a meno. Ogni volta che si fa la lavatrice, infatti, spesso e volentieri si utilizzano detergenti o altri prodotti chimici, che in determinati casi però possono essere tossici, inquinanti, che deteriorano gli indumenti e anche costosi, in quanto all’anno all’incirca vengono spesi più di 400 euro.

Ma grazie a Puli Ball tutti questi problemi vengono radicalmente e drasticamente risolti. Questo articolo, infatti, è una sorta di sfera ecologica, che deve essere aggiunta all’interno della lavatrice ogni volta che si effettua un lavaggio degli indumenti: il prodotto è in grado di emanare degli ioni negativi, che vanno ad attivare le molecole d’acqua, ottenendo in questo modo la massima forma pulente. Le molecole, infatti, riescono a raggiungere l’interno dei tessuti, andando a distaccare e a rimuovere lo sporco. Puli Ball, infatti, al suo interno possiede centinaia di sfere in ceramica, che una volta agitate, vanno a cambiare la tensione superficiale dell’acqua, oltre a creare, come detto, ioni negativi.

Le sue ridotte dimensioni permettono di occupare uno spazio decisamente contenuto tra i vestiti e all’interno della lavatric. Ma non solo. Non emana alcuna sostanza nociva, non macchia assolutamente e non tende nemmeno a scurire gli indumenti che vengono inseriti nella lavatrice. Inoltre, grazie a questo prodotto non deve essere aggiunto alcuna sostanza, in quanto è in grado di agire senza problemi da sola.

E’ decisamente conveniente, considerato che una sola Puli Ball corrisponde a mille lavaggi con il detersivo. Permette anche di lavare a freddo, andando a preservare i tessuti e a risparmiare molta energia. L’articolo, e questo è un altro aspetto molto importante, non presenta alcun tipo di controindicazione o effetto collaterale: prima di essere lanciato sul mercato, inoltre, ha superato diversi test di laboratorio, che hanno dimostrato la sua incredibile efficacia. Anzi, grazie a questo articolo non vengono più utilizzati prodotti chimici, che potrebbero essere nocivi per voi, per la vostra famiglia e per tutto l’ambiente.

Ma non è finita qui: oltre ad essere super conveniente, ha anche una azione antiallergica e antibatterica. E’ pure comoda, in virtù delle sue dimensioni contenute: è così leggera che può essere tranquillamente messa in lavatrice e il gioco è fatto. Niente più ingombranti fustini da acquistare e da portare faticosamente a casa.

Si consiglia comunque di utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni che vengono forniti sulla confezione e dunque non attraverso metodi o trattamenti fai da te. Si suggerisce infine di tenere l’oggetto lontano dalla portata dei bambini, in quanto non si tratta comunque di un giocattolo.

Opinioni Puli Ball lavatrice: funziona o è una truffa?

Leggere le recensioni che vengono rilasciate da persone che hanno avuto la possibilità di provare un determinato prodotto può essere la strategia migliore per capire se si tratta di un prodotto realmente valido oppure una truffa. In giro per il web, infatti, tra canali social e forum vari si possono trovare veramente tantissime opinioni praticamente su ogni cosa. Compreso, ovviamente, Puli Ball.

Partiamo dalla recensione di una donna, che si ritiene decisamente soddisfatta dell’acquisto di questo prodotto, in quanto le permette di risparmiare molti soldi, che non spende più per comprare il detersivo. Ora lo stesso denaro lo utilizza, grazie a Puli Ball, per acquistare altre cose.

Questo prodotto è così facile da utilizzare che addirittura gli uomini sono in grado di usarlo! A parte gli scherzi, la recensione di un ragazzo che ha provato Puli Ball sottolinea soprattutto la facilità del suo utilizzo: l’uomo, infatti, spiega che non bisogna fare altro che mettere l’articolo all’interno della lavatrice, in mezzo al bucato e il gioco è fatto! Quello che si ottiene è un bucato decisamente pulito e profumato.

Un’altra caratteristica che viene particolarmente gradita, leggendo le varie recensioni presenti online, è quella che riguarda il fatto che il prodotto risulta essere adatto praticamente per qualsiasi capo: sia per quelli chiari che per quelli scuri, garantendo sempre lo stesso medesimo ottimo risultato.

Infine, concludiamo con la recensione di un’altra donna, molto felice dell’acquisto fatto, in quanto garantisce un bucato sempre pulito e fresco. E tutto senza utilizzare prodotti chimici. Inoltre, è decisamente apprezzato il fatto che permette di risparmiare molti soldi, così che già a fine mese si cominciano già a vedere i risultati. Infine, un altro aspetto molto gradito è che adesso, grazie a Puli ball, non si deve più comprare più il detersivo: una gran bella comodità.

Anche il parere di un’altra donna è decisamente positivo, in quanto Puli Ball le consente di risparmiare anche sull’acqua. Grazie a questo strumento, infatti, non spreca nemmeno tempo per risciacquare, in quanto non contiene assolutamente sostanze chimiche. Un prodotto solido, vantaggioso, economico, compatto, comodo ed essenziale: sono questi, in linea generale, gli aggettivi che sono stati utilizzati dalle persone per descrivere questo prodotto, che viene fortemente consigliato da buona parte degli utenti che hanno avuto l’occasione di utilizzarlo. Senza dimenticare che si tratta anche di un articolo fortemente ecologico e che non va assolutamente a rovinare l’ambiente: anche questo è un altro di quei fattori che vengono considerati in maniera positiva.

Non solo le recensioni: anche i numeri dimostrano il successo che ha ottenuto e sta ottenendo questo prodotto. Negli ultimi sei mesi, infatti, sono stati venduti più di 400mila pezzi di questo articoli: numeri decisamente articoli, che testimoniano il gradimento dei clienti, che apprezzano in particolare l’efficacia e il risparmio che garantisce questo strumento.

Puli Ball per lavatrice: dove trovarla e a quale prezzo

Arrivati a questo punto, ci sono ancora alcuni aspetti da considerare prima di acquistare questo prodotto. In primis: dove lo si può acquistare? Partiamo subito con il rispondere a questa domanda, affermando che l’articolo deve essere comprato esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda produttrice. Online, infatti, circolano veramente tantissime imitazioni di questo prodotto, che però non garantiscono le stesse prestazione. Vi consigliamo, dunque, di evitare di comprare l’articolo su siti di e-commerce come e-Bay e Amazon e, inoltre, la versione originale non la si trova nemmeno all’interno di negozi o supermercati: in questo modo si evita di cadere in eventuali truffe o prodotti con un nome simile, ma che non offrono affatto gli stessi risultati.

Accedendo al sito internet dell’azienda, dunque, si può procedere con l’ordinazione del prodotto, che arriverà a casa vostra nel giro di due o al massimo tre giorni lavorativi. In che modo si può ordinare il pacco? All’interno della home page del portale, infatti, si può trovare un modulo di registrazione, che deve essere compilato inserendo tutti i vari dati che vengono richiesti: nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e così via. All’interno dello stesso modulo è presente anche una sezione in cui si possono scrivere delle note da far leggere al corriere, come ad esempio il numero o il cognome da digitare nel momento in cui viene effettuata la consegna. All’interno dello stesso sito, oltre al modulo di ordinazione di cui vi abbiamo parlato in precedenza, è presente anche un video, in cui vengono spiegati nel dettaglio tutte le varie caratteristiche principali di questo prodotto e il suo funzionamento.

Ultimo, ma non meno importante, fattore da prendere in considerazione su questo prodotto riguarda il suo prezzo: in questo momento, sul sito è presente una offerta imperdibile, che permette di acquistare due Puli ball a poco meno di 50 euro (49,90 euro, per la precisione): un risparmio notevole, considerato che il prezzo originale del prodotto è di 69,90 euro.

E il pagamento? Anche in questo caso, si va incontro alle esigenze dei clienti, dando la possibilità di scegliere fra due differenti modalità: in anticipo nel momento in cui si effettua l’ordinazione, tramite carta di credito. Oppure direttamente al corriere, in contanti, quando viene effettuata la consegna del pacco. Ricordiamo, infine, che la spedizione è gratuita, anche se viene richiesto un contributo pari a cinque euro per i diritti di contrassegno.