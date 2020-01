PunteVia: recensione, opinioni, funziona o è una truffa, prezzo Amazon e sito ufficiale

PunteVia è un prodotto innovativo che si propone nel mercato della bellezza come la soluzione definitiva alla problematica delle doppie punte. Sarà davvero così? All’interno dell’articolo verrà analizzato il funzionamento di questo strumento, le opinioni e le recensioni lasciate dai clienti, il prezzo proposto da Amazon e quello invece del sito ufficiale.

Recensione PunteVia: cos’è e come funziona

Non c’è nulla di meglio che lasciarsi coccolare dalle esperte mani di un parrucchiere, ma i costi per dei continui trattamenti, non sono così accessibili a tutti.

A volte per sentirsi meglio con la propria immagine basta semplicemente tagliare via la parte rovinata dei capelli, per regalare alla chioma un aspetto sano e brillante.

Per coloro che non vogliono rinunciare ad un look sempre impeccabile, come appena usciti da un salone di bellezza una valida soluzione è PunteVia.

Questo prodotto, lanciato sul mercato da qualche mese, promette di regalare dei risultati professionali ad un costo veramente contenuto, se confrontato con i listini-prezzo di alcuni saloni di parrucchieri.

Puntevia è una spazzola intelligente ideale per capelli difficili, crespi e indisciplinati: le lame sono appositamente studiate per recidere solamente la parte più estrema dei capelli e grazie alla presenza del piccolo contenitore trasparente si può sempre tenere sotto controllo il lavoro che si sta svolgendo.

La presenza della placca nelle lame è invece fondamentale per recidere in modo dritto ed in sicurezza le estremità dei capelli, limitando eventuali errori durante il suo impiego.

Gli ideatori di PunteVia garantiscono un risultato anche più preciso di quello ottenuto tramite la tradizionale forbice da parrucchiere, ma la grande innovazione sta sopratutto nel manico, che si adatta alla perfezione sia a coloro che usano la mano destra che a coloro che usano la sinistra.

Le sue funzionalità sono pensate per spazzolare le chiome e rendere i capelli più forti e sani eliminando le estremità rovinate, senza rinunciare alla lunghezza.

All’interno del corpo è presente un comodo interruttore che permette di modificare sia la direzione che la velocità, con il fine di ottenere un risultato quanto più preciso possibile.

E’ importante ribadire che l’impiego di PunteVia non è volto a tagliare i capelli, ma è quello di recidere la parte finale dove tenendo a formarsi le doppie punte, specialmente nei casi delle chiome più lunghe.

Il kit completo di PunteVia contiene anzitutto il taglia capelli, una borsa da trasporto per avere anche in viaggio una chioma sempre in ordine; un pettine studiato appositamente per lo styling, due fermagli di sezionamento, che permettono di dividere in sezioni i capelli facilitando il lavoro con Puntevia, una spazzola per la pulizia estremamente comoda per eliminare i capelli che sono rimasti nella lunghezza, due distanziatori di 1\4 e 1\8, infine un comodissimo manuale di istruzioni, che spiega con precisione come utilizzare il prodotto.

PunteVia: le recensioni e le opinioni delle clienti, funziona o è una truffa?

Dato il grande eco mediatico che ha coinvolto questo prodotto negli ultimi mesi, sono sempre di più le donne che hanno dimostrato un grande interesse nei confronti di PunteVia: ma questo prodotto funziona davvero o è una truffa?

Essendo un prodotto attualmente disponibile online, i dubbi circa il suo reale funzionamento sono molti e la domanda che si pongono coloro che sono interessati all’acquisto è se davvero ne vale la pena.

All’interno del web ed anche nello stesso sito online del prodotto, sono centinaia le persone che hanno voluto esprimere un proprio parere personale.

Nel complesso coloro che hanno avuto modo di testare sulla propria chioma il lavoro di PunteVia si sono dette soddisfatte del risultato finale, anche se quasi tutte hanno riscontrato non poche difficoltà al primo utilizzo. Dunque, non pensate subito che sia una truffa: cercate prima di capire come funziona!

Navigando all’interno dei diversi forum di discussione, altre persone hanno rilasciato commenti favorevoli al prodotto descrivendolo come una vera e propria rivoluzione nel mondo beauty.

Tra la moltitudine di pareri, c’è qualche voce scettica che lo ritiene “pericoloso” se non si hanno attitudini di precisione e mano ferma.

Infatti una delle problematiche legate all’impiego di questo strumento è proprio la paura di sbagliare, ma ciò non toglie che quasi tutte le opinioni risultano essere entusiastiche. Nessuno sostiene che PunteVia sia una truffa.

Quello che i clienti apprezzano maggiormente di questo prodotto è la semplicità di impiego e l’immediatezza, oltre che i risultati davvero strabilianti.

Un metodo innovativo per avere sempre dei capelli spazzolati, senza nemmeno l’ombra di una doppia punta.

La versatilità del suo impiego congiunta ad un’attenta tecnologia di ultima generazione rendono questa spazzola intelligente un must have per coloro che amano coccolare i propri capelli in modo autonomo, ma è pensata anche per quelli che non hanno tanto tempo a disposizione per recarsi da un parrucchiere.

Moltissime donne giurano che PunteVia rappresenta la carta vincente per tornare a prendersi cura della propria immagine, senza doversi continuamente rivolgere ad un esperto del settore.

Coloro che hanno già acquistato questo prodotto, lo consigliano vivamente vista l’esperienza totalmente positiva provata sulla propri pelle, ma ritengono opportuno raccomandare di iniziare sempre da piccole ciocche di capelli per evitare… di fare danni!

Altro punto a favore di Puntevia è il manuale di istruzioni che spiega in modo molto chiaro come usare questa spazzola innovativa, con passaggi illustrati passo dopo passo e piccoli trucchi per correggere gli errori.

Per avere un’ulteriore panoramica, basta effettuare una rapida ricerca nel web per per leggere con i propri occhi i tantissimi commenti positivi lasciati dai consumatori corredati di foto riportanti il prima e dopo l’utilizzo.

Tra le mille voci, hanno deciso di esprime il proprio punto di vista anche diversi parrucchieri, che hanno affermato di impiegare loro stessi PunteVia all’interno dei saloni di bellezza, in quanto consente di avere dei risultati formidabili risparmiando nettamente sotto il profilo della tempistica.

In conclusione si può affermare che PunteVia funziona e non è una truffa: è un prodotto davvero innovativo per risolvere la tanto detestata problematica delle doppie punte, con pochissimi semplici colpi di spazzola ed in pochissimo tempo, ottenendo dei risulti professionali comodamente a casa.

PunteVia: il prezzo di Amazon e sul sito ufficiale

Una volta parlato del funzionamento di questo prodotto e di tutte le opinioni lasciate da coloro che hanno già avuto modo di testarne il lavoro sulla propria chioma, è bene indicare quali sono i siti dove acquistare PunteVia e fare un raffronto tra i prezzi ufficiali ( quelli presenti all’interno del sito) e quelli invece proposti da Amazon ed e-commece similari.

Questa spazzola professionale, come è già stato precedentemente affermato, è particolarmente consigliata da alcuni saloni di parrucchieri, in quanto facile, sicura ed estremamente affidabile.

Tuttavia non sono ancora molti i negozi fisici che rivendono questo prodotto, dunque la soluzione migliore è quella di cercare tra le opzioni proposte dal web.

La via più sicura è quella di dare un’occhiata all’interno del sito ufficiale. Il portale presenta in prima linea tutte le funzionalità del prodotto ed i grandi vantaggi offerti dal suo acquisto.

Per procedere all’ordine è necessario compilare il modulo, inserendo nome e cognome, la via della propria abitazione, il numero civico, il proprio contatto telefonico, ed infine la mail.

Il servizio consente di effettuare il pagamento alla consegna, ed non sono previste spese di consegna, ma volendo si può procedere tramite PayPal o altri sistemi di pagamento telematici, totalmente sicuri e garantiti.

Il corriere di riferimento è GLD e, come già spiegato all’interno del sito, effettua le consegne dal lunedì al venerdì.

Il servizio clienti ci tiene a sottolineare che gli ordini sono spediti in un arco di tempo di tre giorni lavorativi, tuttavia possono sussistere degli imprevisti in grado di causare ritardi e dilazioni di tempo, ma questi rappresentano solamente delle situazioni sporadiche.

Il costo proposto all’interno del sito è di 89,90€ e l’azienda ha deciso di abbracciare la politica del “soddisfatti o rimborsati”.

Infatti se non si è pienamente convinti del risultato di PunteVia, è totalmente garantito il rimborso, ma solo se questo viene richiesto in 14 giorni dalla data di acquisto.

Generalmente è sconsigliabile acquistare in altri siti quali Amazon, Ebay o e-commerce affini, in quanto sussiste il concreto rischio di incorrere in una truffa, ricevendo a casa un prodotto non originale o addirittura dannoso per i propri capelli.

PunteVia infatti non è ancora sbarcato nel mare magnum di prodotti presenti in Amazon Italia, anche se vista la grande popolarità raggiunta, probabilmente non tarderà molto a fare la sua apparsa.

Attualmente nei differenti e-commerce, sono presenti tantissimi prodotti ispirati a PunteVia, i quali hanno dei costi molto differenti.

La cosa che distingue la spazzola intelligente PunteVia sono i materiali di altissima qualità di cui è composto, che rispettano la struttura del capello e non lo rovinano; anche il design, studiato per adattarsi a tutte quante le esigenze dei consumatori, è un elemento distintivo del marchio.

Il consiglio migliore è quello di diffidare dalle imitazioni e di procedere all’acquisto solamente nel sito ufficiale del produttore.