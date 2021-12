Purize Neatron Robot Aspirapolvere: caratteristiche, prezzo Amazon e sito ufficiale

Da anni, i robot aspirapolvere hanno conquistato le case degli italiani. Purize Neatron, tuttavia, ha un altro obiettivo: quello di rendere questo dispositivo alla portata di tutti, anche di chi non può permettersi di spendere grosse somme per un aspirapolvere. In questo articolo vedremo tutte le caratteristiche di questo innovativo robot dall’ottimo rapporto qualità prezzo, le istruzioni per un corretto utilizzo e quanto costa su Amazon e sul sito ufficiale.

Caratteristiche Purize Neatron: tutte le specifiche tecniche

Di seguito, trovate le principali caratteristiche tecniche di Purize Neatron:

Spazzole rotanti per pulire tutti gli angoli della casa;

per pulire tutti gli angoli della casa; E’ uno dei robot aspirapolvere più silenziosi in circolazione, grazie sistemi di bassa rumorosità;

in circolazione, grazie sistemi di bassa rumorosità; Fino a 90 minuti di autonomia ;

; Sistema di ottimizzazione del risparmio energetico ;

; Luce UV per individuare lo sporco nelle aree più buie della casa;

per individuare lo sporco nelle aree più buie della casa; Massima qualità e prezzo accessibile a tutti: soli 89,90 euro per un robot aspirapolvere di alta tecnologia.

Grazie alle caratteristiche sopra descritte, sono stati molti gli utenti che hanno voluto provare questo robot aspirapolvere. Il risultato? 128 opinioni positive e soltanto 3 opinioni negative totalizzate su siti web e forum, per un risultato di 4,7 stelle su 5. Possiamo, dunque, affermare che non si tratta di una truffa: abbiamo davanti un prodotto perfettamente funzionante e capace di scrivere la storia moderna degli aspirapolveri robot.

Dove trovare il robot aspirapolvere Purize Neatron: prezzo Amazon e sito ufficiale

Sono in molti a cercare il robot aspirapolvere innovativo su Amazon: ormai, si sa, è questo il punto di riferimento per acquisti di ogni genere. Tuttavia, in questo caso specifico la strada da intraprendere non è quella giusta, perché su Amazon si trovano tanti robot aspirapolvere a prezzi maggiori rispetto a Purize Neatron, e i pochi dispositivi con prezzi inferiori presentano caratteristiche decisamente inferiori e sono inoltre prodotti da aziende cinesi, oltre a presentare recensioni negative.

Come mai Purize Neatron non si trova su Amazon? Semplice, perché la casa produttrice ha voluto commercializzare il robot soltanto sul suo sito ufficiale, in modo da poter proporre al pubblico il prezzo più basso mai visto prima per un dispositivo con queste potenzialità.

L’unico canale per acquistare l’originale Purize Neatron è dunque il sito ufficiale. Ma quanto costa? Il prezzo proposto al pubblico è ad oggi di 89,90 euro, ma attenzione perché questa cifra sarà in vigore fino ad esaurimento scorte.

Si tratta, infatti, soltanto di un’offerta lancio, dal momento che il prezzo di listino è di 169,90 euro. Non lasciatevi scappare lo sconto!