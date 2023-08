Quali e quante squadre della Serie A si qualificano per le coppe europee?

Il campionato di Serie A non è solo importante per conoscere il vincitore dello scudetto, ma è anche una lotta per aggiudicarsi un posto nelle coppe europee.

Ogni anno la Serie A manda 8 squadre in competizioni a livello europeo. Spesso per conoscere i risultati finali bisogna sempre aspettare l’ultima giornata di campionato, proprio perché tutte le squadre in cima alla classifica vogliono aggiudicarsi anche un posto nei tornei europei.

La lunga storia del calcio italiano ha fatto sì che le squadre italiane abbiano sempre avuto un impatto sulle competizioni europee. 18 vincitori del Pallone d’Oro son venuti fuori da squadre italiane nel corso degli anni, stando alla guida della Serie A di Daznbet. Le squadre italiane avranno un impatto anche sulle competizioni europee nel 2023/24?

Quando parliamo di coppe europee ci riferiamo essenzialmente a queste tre: Champions League, Conference League e Europa League.

Squadre di Serie A che partecipano alla Champions League

I primi quattro posti della classifica del campionato di Serie A sono quelli più ambiti in quanto aprono le porte alla fase a gironi della Champions League.

Con la classifica finale del campionato 2022/2023 possiamo quindi conoscere le squadre che giocheranno per vincere la Champions League: il Napoli che entra di diritto nella prima fascia, l’Inter in seconda fascia, mentre Lazio e Milan entreranno nella terza fascia.

Per sapere contro chi giocheranno le squadre italiane bisognerà aspettare il sorteggio della fase a gironi che è prevista per il 31 agosto e saranno trasmessi su Mediaset (canale ancora da definire) e su Sky.

Squadre di Serie A che partecipano all’Europa League

Le squadre di Serie A che si classificano all’Europa League sono due:

• La quinta classificata;

• La vincitrice della Coppa Italia.

Se guardiamo quindi un attimo indietro è facile capire quali siano le squadre che parteciperanno all’edizione 2023/2024 dell’Europa League: Atalanta, in quanto quinta classificata, e la Roma come sesta classificata, visto che l’Inter, squadra vincitrice della Coppa Italia partecipa già alla Champions League.

Squadra di Serie A che partecipa alla Conference League

La prima edizione della Conference League si giocò nel 2019. A questa competizione per il campionato italiano partecipa la squadra che si classifica al settimo posto del campionato di Serie A.

Nella scorsa stagione, al settimo posto troviamo la Juventus che attualmente partecipa ai playoff della Conference League. Quest’anno si tratta quindi della terza edizione di questa competizione.

Sulla Juventus però bisogna fare una piccola parentesi. La UEFA ha infatti deciso di non far partecipare la squadra bianconera al torneo a causa dell’inchiesta della Procura di Torino sulle indagini Prisma a proposito del Fair Play Finanziario. Insomma dopo la giustizia italiana, anche quella sportiva europea rappresentata dalla UEFA hanno dato il loro verdetto.

Ancora non è stata resa nota l’entità della pena e i tempi di comunicazione della stessa, ma di sicuro la Juventus non potrà partecipare ai tornei europei per un anno. L’ammontare della multa è invece ancora da stabilire. La squadra sta trattando ovviamente di arrivare a un accordo con la UEFA sulle possibili violazioni del Fair Play Finanziario che ha visto la squadra anche penalizzata in Serie A.

Al posto della Juventus dovrebbe partecipare alla Conference League la Fiorentina, che rivelerebbe quindi il testimone, essendosi classificata ottava al campionato 2022/2023.

In fin dei conti, il non partecipare alla Conference League rappresenta per la Juve il male minore, in quanto il mister Allegri potrebbe concentrarsi esclusivamente sul campionato di Serie A, senza la distrazione dei tornei europei.