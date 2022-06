Quanti siti web esistono al mondo? Il numero è sconvolgente

Il numero di siti web è cresciuto esponenzialmente nel tempo, a partire dal primo, che fu lanciato il 6 agosto 1991, e oggi sono più di quanto si possa immaginare. Questo è stato possibile anche grazie a WordPress, una piattaforma che ha regalato a chiunque l’opportunità di creare un sito web o un blog con pochissimi sforzi.

Una crescita esponenziale

Dopo il lancio del primo sito web, nacque a tutti gli effetti il principio di un nuovo mondo: oggigiorno, a distanza di 30 anni, il web può essere definito un “universo in continua espansione”, con migliaia di nuovi siti web creati ogni giorno da ogni angolo del pianeta. Un salto di innovazione tecnologica che ha creato anche non pochi scontri politici.

Quando Google arrivò sul web nel 1998, erano già presenti più di due milioni di siti, numero che aumentò esponenzialmente, con 205 milioni nel 2016 e poco più di un miliardo nel 2014. Nel 2017, i siti web arrivarono a quota 1.6 miliardi, con un incremento del 69% in soli tre anni. Ad oggi sono circa due miliardi i siti web esistenti: il numero è destinato ad aumentare costantemente.

WordPress, uno strumento “democratico” per sviluppare siti web

In questo scenario un importante ruolo è stato rivestito da WordPress, piattaforma che ha regalato a chiunque la possibilità di dare vita a un sito o a un blog. La piattaforma in questione è estremamente user-friendly, qualità che la rende molto apprezzata dai neofiti nel mondo del web. Essa presenta inoltre una gestione versatile dei commenti, che permette di inserire dei “filtri” per la pubblicazione, e la possibilità di modificare il font o di installare dei filtri nuovi senza perdere la scrittura della pagina web. Insomma, uno strumento facile da usare anche per chi non si intende di sviluppo di siti web.

I dati di diffusione del sito sono incredibili: considerando un milione di siti web in ordine di importanza globale, il 63% di essi è gestito da WordPress. Per chi ha in progetto di lanciare una propria attività tramite questo servizio, ma anche per chi cerca una soluzione affidabile per la propria attività già consolidata, è fondamentale scegliere un buon hosting WordPress per poter potenziare e lanciare al massimo il proprio sito in rete.

Gli ultimi dati sui siti web nel mondo

Secondo il rapporto della società di monitoraggio della rete Netcraft, il numero di siti web è sceso nell’ultimo periodo. Una diminuzione, però, avvenuta in parallelo a una crescita del numero di computer connessi a Internet.

Netcraft, infatti, scrive: “Nel sondaggio di maggio 2022 abbiamo ricevuto risposte da 1.155.729.496 siti in 273.593.762 domini univoci, e 12.069.814 computer con connessione web. Ciò riflette una perdita di 5,23 milioni di siti, ma un guadagno di 1,63 milioni di domini e 95.200 computer”.