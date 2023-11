Quanti soldi regalare a persona per un matrimonio: calcolo del bonifico giusto

Che domanda ci poniamo quando riceviamo l’invito al ricevimento di nozze? La prima cosa che passa alla mente è: e ora che cosa si regala? Per fortuna tutti i dubbi sono tolti con la provvidenziale lista matrimonio. E se gli sposi preferiscono del denaro per coprire il costo del viaggio della luna di miele o per contribuire alle spese iniziali per allestire il nuovo tetto coniugale? Questo è il momento di profondo imbarazzo.

Premettendo che la somma dei soldi da regalare non ha un limite, per chi volesse seguire un ragionamento logico, il dono in soldi deve coprire, per persona, il costo del pranzo o della cena di matrimonio. Più portate ci saranno più alto sarà il conto da pagare per i neo coniugi. A volte, sono inviati in anticipo agli invitati il menù, per avere un’idea del costo medio che gli sposi dovranno sostenere. Nella valutazione è bene considerare la qualità del cibo e del servizio. Non sono compresi, per una buona riuscita di un ricevimento di matrimonio, il costo della location, della qualità del catering, la spesa per la musica dal vivo, l’allestimento del ristorante, foto e video. Un calcolo approssimativo si può fare, ed è abbastanza semplice. Tutto è basato su una stima personale del costo medio del menù, quindi, attualmente potrebbero andare bene 100-150 € a persona; una cifra del genere è sufficiente per non fare una brutta figura. Se no, possiamo ricorrere alla statistica. Si è fatto uno studio sulle attese economiche degli sposi, cioè quanto si aspettano di ricevere da ciascun invitato. Possiamo vederla in questo piccolo schema:

32.6% degli sposi considera che una cifra giusta potrebbe andare dai 100 ai 150 euro ;

; 26.8% invece pensa che la cifra giusta sia dai 150 ai 200 euro ;

; 17.1% lascia liberi gli invitati di scegliere la cifra che reputa opportuna.

Per chi volesse seguire un metodo scientifico, il portale www.matrimonio.com mette a disposizione una calcolatrice per di regali per il matrimonio. Si tratta di un vero e proprio algoritmo in cui tutti i dati, tutte le variabili sono immesse tramite in un questionario. Le domande utili al calcolo sono solo sette e sono sufficienti per avere un parametro di riferimento. Il risultato è immediato. Ti calcola subito quanti soldi si devono donare come regalo di matrimonio, indicando la somma va da un minimo a un massimo, considerando le persone che parteciperanno; se si va da soli, con uno o più adulti e con quanti bambini.

E per finire, come dare i soldi agli sposi. Il regalo può essere consegnato direttamente agli sposi con una busta matrimonio. All’interno, oltre la somma donata, è bene accompagnarla con una cartolina d’auguri o con una lettera scritta a mano. L’altro modo per consegnare il proprio dono, ma più freddo e formale, è il bonifico bancario. Qui è importante specificare la causale, ad esempio: “lista matrimonio di Leonardo e Sofia”. I coniugi provvederanno a controllare i mittenti dei bonifici ricevuti e ringraziarli ad uno ad uno.

Svelato dove cercare on web un sistema pratico di calcolo, e d’ora in poi, non dovrete stressarvi quando riceverete un invito di matrimonio.