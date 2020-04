Quanto costa Netflix: prezzo mensile dell’abbonamento e come funziona

In tanti ad oggi si chiedono cosa è Netflix e quanto costa l’abbonamento mensile. Nel post odierno cercheremo una volta per tutte di schiarirvi le idee. Tutto ciò sarà possibile grazie ai colleghi di Zero esperto che ci hanno dato degli ottimi consigli su come scrivere un post completo su questo servizio sempre più apprezzato.

Entrando nello specifico, Netflix ha fatto il proprio debutto nel nostro paese da diverso tempo e vanta un vasto catalogo di serie TV e film di ogni genere. Ci troviamo davanti ad un ottimo servizio di streaming legale al 100% che ad un prezzo più o meno di 10 euro mensili mette a disposizione una marea di contenuti visibili su diverse piattaforme, in ogni momento si desideri e ovunque.

Netflix: cos’è realmente?

In un mondo dove ormai a regnare è la tecnologia basata sopratutto con interazioni che avvengono principalmente via Internet, la distribuzione di documentari, film e serie TV ha subito un drastico cambiamento migliorando a vista d’occhio. Sempre più aziende spendono il denaro in proprio possesso per affidarsi al mondo del web per rilasciare i propri contenuti. Ed è per questo che Netflix in breve tempo è stato in grado di riscuotere un successo importante.

Netflix è uno dei migliori servizi di streaming che consente di avere accesso, tramite un semplicemente abbonamento che va pagato puntale ogni mese, a moltissimi contenuti multimediali presenti nel vasto catalogo tutte le ore del giorno senza alcun limite.

Sul servizio in questione si possono trovare contenuti di varia natura originali al 100% di quali in gran parte vengono prodotti da Netflix.

Dove è possibile guardare i contenuti di Netflix? Su quali dispositivi?

Uno dei punti di forza di Netflix sono senz’altro le applicazioni presenti in circolazione del proprio servizio perfette per moltissimi dispositivi. Che si parli di PC, Linux, Mac, telefono iPhone, Android, console, ecc… Netflix è ormai presente ovunque per la felicità di coloro che amano i film e le serie TV.

Abbonamento a Netflix: quanto costa?

Altra domanda molto ricercata sul web è la seguente: a quanto ammonta il costo di un abbonamento mensile Netflix? La visione di ogni contenuto è possibile solamente tramite uno dei tre abbonamenti mensili offerti, due dei quali, da giugno dello scorso anno, ha subito un leggero innalzamento di costo, ovvero:

Abbonamento Base a 7,99 euro al mese;

Abbonamento Standard a 11,99 euro al mese (prima era 10,99 euro);

Abbonamento Premium a 15,99 euro al mese (prima era 13,99 euro).

Indipendentemente dall’abbonamento che si sceglie, il primo mese del servizio viene offerto gratis dallo stesso Netlix senza alcun vincolo contrattuale. Questo vuol dire che si può disdire in qualsiasi momento l’abbonamento, cosi come lo si può riprendere tranquillamente quando lo si ritiene più opportuno.

Passando al pagamento dell’abbonamento Netflix può avvenire in tre metodi diversi fra loro, i seguenti:

Carta di debito;

Carta di credito.

Visione in contemporanea su più dispositivi: è possibile? Cerchiamo di fare chiarezza

Ovviamente tutto ciò dipende dal tipo di sottoscrizione che si fa con il servizio Netflix:

Prendendo in considerazione l’abbonamento base prevede la visione su un solo dispositivo alla volta e i contenuti sono in alta definizione; L’abbonamento base offre la visione su 2 dispositivi in simultanea e la qualità dei contenuti arriva fino al Full HD; Infine, l’abbonamento Netflix Premium offre la visione di contenuti fino alla massima risoluzione 4K e 4 dispositivi in simultanea – il massimo -.

Visione offline dei contenuti

Affidandosi ad un tablet o smartphone, si possono scaricare contenuti sulla memoria interna del proprio dispositivo oppure sulla microSD in base alle proprie preferenze. Agendo in questa maniera, si possono guardare i contenuti che più si amano anche se in un momento preciso della giornata non si è in possesso di una connessione Internet funzionante.

Netflix e la sua carta regalo tanto amata: prezzo e info

Avete mai sentito parlare della carta regalo Netflix? Quest’ultima è molto utile e sempre più apprezzata da tantissime persone. Per chi non avesse la minima intenzione di abbinare una carta di debito o carta di credito oppure un account PayPal a Netflix, può in tutta tranquillità procedere all’acquisto di una carta regalo presso qualsiasi negozio di elettronica o le principali catene di supermercati.

Qual’è il funzionamento offerto dalla carta regalo? Funziona semplicemente come una classica ricarica dell’account. Aggiungendo del credito all’interno, verrà scalato il prezzo dell’abbonamento dapprima dal credito residuo e di seguito, in caso il credito non basti, dalla carta di debito abbinata. Niente di complicato.

Riscattare la carta regalo Netflix è un gioco da ragazzi, ecco gli step da seguire:

Innanzitutto serve fare accesso al sito netflix.com/redeem;

Successivamente con una moneta, bisogna grattare la pellicola argentata sul retro della carta;

Inserire il codice PIN composto da un totale di 11 cifre nelle impostazioni dell’account;

Infine il saldo della carta verrà all’istante aggiunto al vostro account e il prossimo pagamento verrà prelevato da li senza alcun problema.

Condivisione dell’abbonamento Netflix e risparmiare sul prezzo: ecco come agire

Come già accennato poco sopra, si ha la possibilità di guardare in simultanea i contenuti su più dispositivi – solo con i piani Premium di Netflix o eventualmente quello standard -, condividendo tranquillamente l’abbonamento con un amico o un parente dividendo la spesa tutto in maniera legale.

Più che parlare di condivisione dell’account Netflix, è possibile procedere alla creazione di più profili a cui ognuno dei partecipanti può avere accesso. Agendo in questa maniera, ognuno ha la selezione di contenuti personalizzati in base al genere che più ama.

Conclusioni

Netflix è senz’altro uno dei migliori servizi di streaming in circolazione. Un qualcosa di fantastico in grado di tenervi incollati per ore davanti al dispositivo. Buona visione a tutti.