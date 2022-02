Quanto costerà il Samsung Galaxy S22, Plus e Ultra: le offerte previste

Samsung Galaxy S22 diventerà presto realtà: questa settimana è iniziato il pre-order, mentre l’uscita ufficiale è fissata per il 25 febbraio 2022. Ma quanto costerà lo smartphone Android di ultima generazione? Uno studio condotto da Idealo ci ha svelato non solo il prezzo al netto di eventuali offerte in fase di lancio, ma è andato a fondo per capire quanto tempo ci vorrà prima che le cifre iniziali subiscano delle variazioni a ribasso.

L’andamento di prezzo del Samsung Galaxy S22

Cominciamo dalla versione “basic” di Samsung Galaxy S22, che secondo gli ultimi rumors di mercato partirà da 849 euro nel caso in cui si scelga lo smartphone con memoria da 128 GB. Uno sforzo economico non indifferente, se si pensa che aspettando appena due mesi dal lancio, secondo le previsioni basate sulle offerte proposte in passato da Samsung sui modelli di punta, si potranno risparmiare ben 110 euro, per un risparmio pari al 13%. Insomma, un’attesa breve che viene ripagata alla grande dal mercato. Percentuale che arriverebbe a sfiorare addirittura il 30% dopo 9-12 mesi dal lancio.

Dal grafico è semplice intuire come, nei primi 5 mesi di vita del nuovo smartphone di casa Samsung, assisteremo molto probabilmente ad un calo di prezzo continuo. Dopo di che, il prezzo continuerà ovviamente la sua fase calante, assestandosi maggiormente e accusando il lieve rialzo nel periodo natalizio.

Samsung Galaxy S22 Plus: il prezzo nel 2022

Samsung Galaxy S22 Plus avrà, nella versione da 128 GB, un prezzo di lancio pari a 1.049 euro, ovvero esattamente 200 euro in più rispetto alla versione base dello smartphone. Una spesa importante, più di 1000 euro per un telefono, che senz’altro verrà ripagata da alte performance come le dimensioni del display decisamente maggiori rispetto all’S22 standard e una maggior capienza della batteria, ottimizzata dalla ricarica ultrarapida da 45 W.

Al contrario del Samsung Galaxy S22 versione base, che come abbiamo visto scenderà di prezzo vertiginosamente per tutti i primi cinque mesi dal lancio, l’S22 Plus avrà un netto calo di prezzo soltanto nei primi quattro mesi di vita, perciò secondo gli esperti di Idealo, se avete intenzione di comprare il nuovo Samsung Galaxy S22+, il periodo migliore per l’acquisto dovrebbe aggirarsi intorno alla fine di giugno. Dopo di che, ci sarà un lieve rialzo fino a Natale, che verrà seguito a sua volta da una nuova fase calante vertiginosa.

Previsioni del prezzo di Samsung Galaxy S22 Ultra

Arriviamo, infine, alla versione “top di gamma” del nuovo Samsung Galaxy S22. Contraddistinto da grandi miglioramenti rispetto alle due versioni minori, il Samsung Galaxy S22 Ultra potrà contare su fotocamere mai viste prima, dimensioni ancora più grandi rispetto alla versione Plus, memoria più capiente e batteria da 5.000 mAh. Come facilmente intuibile, anche il prezzo dell’S22 in versione Ultra sarà da “top di gamma”: 200 euro in più dell’S22+ e 400 euro in più dell’S22 basic, ovvero una cifra di vendita iniziale di 1.249 euro.

Anche il grafico dell’andamento di prezzo di Samsung Galaxy S22 Ultra ci riserva grandi sorprese, secondo le analisi di Idealo. Stavolta i mesi che sembrerebbe conveniente attendere non sono più 5 come nel caso dell’S22 e neanche 4 come visto per l’S22+: il calo di prezzo costante porterebbe S22 Ultra dopo 6 mesi ad un 30% in meno, stabilendosi così attorno ai 900 euro. Dopo quasi un semestre di prezzo stabile (e leggermente a rialzo nel periodo natalizio) ecco riprendere la discesa, che tra i 12 e i 13 mesi dal lancio potrebbe così andare a sfiorare il 40% in meno sul prezzo di vendita iniziale.

Per ulteriori informazioni sull’andamento di prezzo del Galaxy S22 in tutte e tre le sue versioni, vi consigliamo di approfondire sull’infografica di idealo.it a cura di Antonio Pilello.