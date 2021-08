Quanto costa trasformare una vasca in doccia: preventivi e fattori che influenzano il prezzo

Trasformare una vasca da bagno in box doccia è sempre più comune sia per una questione di spazi (il box, come tutti sapranno, occupa di gran lunga meno spazio rispetto alla vasca rettangolare), sia per la vita frenetica che la maggior parte delle persone conduce, tra lavoro, famiglia e il resto. Fare la doccia richiede senz’altro meno tempo di un bagno caldo, che richiede il riempimento della vasca e il bagno in sé che di solito dura almeno venti minuti. Inoltre, è anche un ottimo modo per risparmiare sulla bolletta di luce e gas e di sprecare meno acqua. Ma quanto costa trasformare una vasca da bagno in un box doccia?

Da cosa dipende il prezzo della trasformazione da vasca in doccia: i costi da considerare

Come abbiamo detto, trasformare una vasca in un box doccia è utile per guadagnare spazio all’interno del proprio bagno.

Per prima cosa, è necessario che una ditta faccia un sopralluogo per vedere se effettivamente sia fattibile eseguire questo tipo di operazione. In secondo luogo, bisogna sapere che, di solito, la trasformazione può avere un prezzo che va dai 400 euro ai 3000 euro circa. Ovviamente, il costo dipende dal tipo di doccia che si vuole realizzare: una doccia base senza box, con solo tenda e piatto costerà di gran lunga meno di un box super accessoriato dotato di cromoterapia, sauna, idromassaggio e così via. Il prezzo di questo tipo di operazione dipende, dunque, dal tipo di doccia che desideriamo avere nel nostro bagno. La doccia più standard senza alcuna funzione se non quella base costa, come abbiamo detto, intorno ai 400 euro. Se si vuole una soluzione più strutturata si può optare per una vasca in muratura a cui va aggiunta una doccia standard, e in questo caso il prezzo si aggira attorno ai 600-1000 euro. Se si desidera una doccia accessoriata all’interno di una vasca il costo può andare dai 900 ai 3000 euro. Infine, l’opzione senza dubbio più confortevole è la vasca con doccia multifunzione (cromoterapia, idromassaggio e sauna) e il costo supera sicuramente i 3000 euro.

Questi sono i fattori da cui dipende il costo più o meno alto della trasformazione da vasca in doccia, ma in generale le operazioni base che bisogna considerare prevedono il rimuovere la vasca precedente, cercare uno scarico nuovo, installare un piatto per la nuova doccia e collegare lo scarico nuovo.

Esistono ancora ulteriori fattori da considerare per quanto riguarda il costo dell’operazione. Ad esempio, se non si hanno limiti, di solito si opta per una doccia in muratura, ed è un ottimo modo per renderla più vicina possibile ai propri gusti, magari costruendo anche spazi o ripiani per mettere i saponi per corpo e capelli. Se ciò non fosse possibile, un ottimo modo per realizzare una doccia stabile senza occupare troppo spazio è quello di acquistare un box o costruirne uno acquistando due ante, in modo che gli altri due lati siano composti dal muro stesso.

Si può inoltre presentare la possibilità di dover contattare più tipi di operatori, oltre all’idraulico e al muratore, a seconda delle esigenze. A volte, infatti, si potrebbe dover ricorrere rifare i pavimenti o ad intervenire sul sistema elettrico.

Un modo alternativo per realizzare questo tipo di trasformazione senza spendere troppo è quello di costruire il box direttamente sul piatto della vecchia vasca. Vi sono formule molto vantaggiose in questo senso, come quella che non prevede opere murarie, che richiede solo qualche ora. Se si opta per questo tipo di operazione, si può scegliere se usare metà dello spazio vasca per la doccia e metà per altro come la lavatrice o in alternativa sfruttare l’intero spazio vasca per una nuova doccia, sebbene non ci si guadagni granché in termini di spazio.

Preventivi sostituzione vasca con doccia nuova: prezzi e servizi a confronto

Come abbiamo detto, il prezzo per trasformare una vasca in doccia può dipendere da vari fattori ed è utile conoscerli prima di procedere. Innanzitutto, bisogna capire se è il caso di cambiare la disposizione dei sanitari, operazione aggiuntiva che, ovviamente, ha un costo in più. In secondo luogo, bisogna valutare il costo dei materiali che servono per l’installazione: doccia standard o con più funzioni e così via. Vanno inoltre tenute in considerazione le spese relative alla manodopera e alle opere murarie. Sarà il professionista a comunicarci quanto bisognerà pagarlo all’ora nel lasso di tempo necessario per rimuovere la vecchia vasca e installare il box nuovo. E qui influirà molto il tipo di lavoro e la sua durata, ovviamente. Un altro aspetto da tenere in considerazione riguardo al prezzo è lo smaltimento dei laterizi e dei calcinacci, ovvero di quel tipo di rifiuti tipico di questo tipo di operazioni. Si tratta di un particolare tipo di rifiuti che può essere smaltito solo ed esclusivamente da colui che li produce, e quindi sarà nostro dovere contattare un’apposita ditta dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in grado di smaltirli e il costo sarà ovviamente presente sul preventivo.

Le operazioni più semplici, che hanno bisogno quindi di poca manodopera, che prevedono l’installazione di un box doccia con poche funzioni, di grandezza base e che richiede massimo tre giorni costa dai 650 euro ai 1400 euro. Se non dovesse essere necessaria particolare manodopera invece il prezzo potrebbe aggirarsi dai 345 euro ai 729 euro.

Se si vuole installare un box doccia super accessoriato con aggiunta di maniglie di sicurezza e sedie pieghevoli, il prezzo aumenterà, e sarà quindi tra i 900 euro e i 2000 euro circa.

Pr le docce multifunzione degne di una spa, in cui poter anche rilassarsi oltre che farsi una doccia veloce, munite di idromassaggio, musicoterapia, cromoterapia, sauna e via dicendo, il prezzo sarà di gran lunga più alto, partendo dai 1750 euro fino ai 4500 euro.