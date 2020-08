Quotazione Oro Agosto 2020: prezzo oro usato e nuovo, previsioni e andamento storico

Negli ultimi anni abbiamo potuto vedere un vero e proprio boom per quanto riguarda il mercato della compravendita dell’oro. Ma questo “nuovo” fenomeno a cosa lo dobbiamo? Certamente possiamo considerare l’oro come un bene sicuro, molto più diffuso di altri. Spesso, infatti, chi viene colpito dalla crisi economica e finanziaria punta alla vendita dell’oro, essendo appunto un mercato sicuro ed evergreen.

Buttarsi sul mercato dell’oro ha sicuramente dei vantaggi, tra cui la sicurezza del prezzo del metallo sul mercato e del suo rendimento.

Ma qual è il suo valore sul mercato e quali sono i fattori che modificano il suo prezzo?

Quando parliamo di oro, per capire il suo valore, dobbiamo prestare attenzione più che altro alla sua quotazione sui mercati che al suo prezzo vero e proprio. Infatti, se parliamo di prezzo dell’oro, parliamo del suo costo sul mercato e può essere consultato ogni giorno mediante i grafici dei mercati finanziari di tutto il mondo.

Ma se parliamo di quotazione dell’oro, il discorso cambia: la quotazione avviene mediante alcuni calcoli e alcune analisi e attraverso il meccanismo Fixing. Il Fixingviene fatto a Londra ed è lì che viene quotato l’oro sul mercato. La quotazione avviene ogni giorno (quindi cambia costantemente) tenendo presente la domanda e l’offerta sui mercati finanziari mondiali. La quotazione dell’oro avviene ogni giorno, alle ore 10.30 e alle ore 15.00, ovvero quando è aperto il mercato dell’oro; il tutto viene fatto dal Fixing, facendo attenzione a non smuovere troppo i mercati finanziari.

La quotazione dell’oro viene fatta per due volte al giorno e si basa sulle valute più importanti del mondo: l’euro, la sterlina e il dollaro, con particolare attenzione a quest’ultimo. Successivamente la quotazione passa al London Bullion Market, ovvero il mercato di Londra dedicato all’oro e all’argento ed è qui che viene fissato il prezzo dell’oro (che, come abbiamo visto, è diverso dalla quotazione); la definizione del costo dell’oro viene detta “fixing”.

Come abbiamo potuto vedere, sia il costo che la quotazione dell’oro cambiano ogni giorno, a volte anche più volte al giorno e, per questo, chi vuole investire nell’oro deve assolutamente tenere sott’occhio i mercati finanziari. Come abbiamo detto, il suo costo e la sua quotazione cambieranno a seconda della domanda e dell’offerta che ci saranno, perciò se più acquirenti vogliono comprare dell’oro, il suo prezzo salirà.

Ma vediamo quali sono i prezzi attuali dell’oro usato e di quello nuovo, quali sono le previsioni di andamento e qual è l’andamento storico.

Quotazione Oro Usato Agosto 2020

Nel campo delle quotazioni dell’oro, l’oro usato e l’oro nuovo possono avere dei prezzi diversi e delle quotazioni diverse.

Chi si trova in difficoltà economica o vuole guadagnare qualcosa, decide di vendere l’oro di cui è in possesso che è, appunto, oro usato. Ovviamente ci sono diversi metodi per poter valutare il valore dell’oro usato che abbiamo. Il suo costo può variare a seconda di svariati motivi: il numero dei carati che possiede, la quantità di oro in grammi e ovviamente il valore attuale dell’oro. Prima di vendere un oggetto o un gioiello in oro, bisogna prestare attenzione a fare caso se l’oggetto in questione sia veramente fatto di oro e non un composto di oro con altri metalli (che diluiscono la purezza dell’oro e quindi nel fanno abbassare il costo). Per questo bisogna dotarsi di lente di ingrandimento (o chiedere l’aiuto di un orafo) per controllare la dicitura presente sull’oggetto e verificarne la purezza, che viene espressa in carati o millesimi.

Ovviamente, però, bisogna controllare la quotazione in Borsa dell’oro usato per poter dare un prezzo.

Oggi, 3 agosto 2020, il prezzo dell’oro usato è di 49,66 euro al grammo per quanto riguarda l’oro a 24 carati; il prezzo è di 35,42 euro al grammo per quanto riguarda l’oro a 18 carati; il prezzo è di 27,39 euro al grammo per quanto riguarda l’oro a 14 carati.

Per controllare il prezzo dell’oro usato possiamo avvalerci di diversi siti per il controllo della quotazione dell’oro, come Bullion999.it

Nell’oro usato comprendiamo tutti quegli oggetti in oro, come gioielli (orecchini, anelli, pendenti, etc.), accendini, orologi, gettoni e monete. Per queste ultime bisogna controllare sia il valore numismatico che il livello di usura, poiché quest’ultimo potrebbe influire sul prezzo di vendita.

Quotazioni Oro Agosto 2020: qual è il prezzo attuale dell’oro nuovo?

Come abbiamo detto, il prezzo dell’oro varia continuamente e può variare anche nella stessa giornata. Per questo dobbiamo tenere sempre conto delle quotazioni in tempo reale che possiamo controllare facilmente su Internet su diversi siti, come il sito de Il Sole 24 Ore oppure quello di Coininvest. In questi siti, come in altri, si tiene conto di tutte le variazioni fatte dalla London Bullion Market Association, che vengono fatte alle ore 10.00 e alle ore 15.30, tenendo conto delle contrattazioni di ben 13 banche da tutto il mondo.

Ad oggi, 3 agosto 2020, il prezzo dell’oro nuovo è di 53,97 euro al grammo e ha avuto una diminuzione del prezzo di 0,01 euro rispetto alla quotazione precedente. Durante le quotazioni, viene calcolato anche un prezzo massimo e un prezzo minimo, oltre al prezzo attuale. Oggi, 3 agosto, il prezzo massimo dell’oro per grammo è di 54,28 euro, mentre il prezzo minimo dell’oro per grammo è di 53,77 euro; si tratta di un calcolo della quotazione che viene fatto per dare un range preciso di quanto il prezzo possa variare quel giorno, difficilmente il prezzo dell’oro esce da questo range calcolato.

Il prezzo dell’oro può essere valutato anche in once (un’unità di misura che viene ancora abbondantemente usata negli Stati Uniti e che viene usata anche nella quotazione dell’oro) e in chilogrammi.

Il prezzo dell’oro nuovo è di 1678,50 euro per oncia e conta un abbassamento di 0,20 euro dalla quotazione precedente (e quindi dello 0,01%).

Per quanto riguarda i chilogrammi, invece, il prezzo dell’oro nuovo attualmente è di 53’965,72 euro al chilogrammo, con un abbassamento di 6,49 euro dalla quotazione precedente.

Previsioni Prezzo Oro Agosto 2020

La variazione della quotazione dell’oro può cambiare radicalmente da un giorno all’altro e può farlo a seconda di diversi fattori, come il cambiamento del rapporto tra domanda ed offerta, ma anche eventuali eventi in ambito economico, politico e sociale in tutto il mondo. Ad esempio uno dei fattori che può influire maggiormente sul prezzo e sulla quotazione dell’oro è l’andamento del dollaro americano. Infatti, come possiamo vedere dall’andamento storico, quando il dollaro statunitense ha perso forza nei mercati finanziati internazionali, il prezzo dell’oro è salito, questo avviene perché la quotazione dell’oro è legata alla valutazione del dollaro americano.

Un altro fattore molto influente sulla quotazione e il prezzo dell’oro è il tasso d’interesse nazionale: se il valore del tasso d’interesse nazionale sale, allora il prezzo dell’oro scenderà.

Per questo è importante valutare l’andamento storico della quotazione dell’oro per avere un’idea di come sarà il suo andamento futuro.

Ad esempio, attualmente (agosto 2020) il prezzo dell’oro ha toccato dei livelli da record. Questo fenomeno lo riconosciamo già dall’andamento del mese di luglio 2020, nel quale la quotazione dell’oro ha toccato un livello altissimo, inedito dal 2012. Ma questo perché è avvenuto?

Con l’attuale crisi dovuta al Covid – 19, l’economia di tutto il mondo ha avuto dei grandi scossoni, che hanno portato alla crisi delle banche centrali e a diversi problemi per gli Stati Uniti, un Paese che sta ancora combattendo duramente contro il virus. C’è stato infatti un forte indebolimento del dollaro americano e i mercati americani hanno avuto un duro picco nei rendimenti. E come abbiamo detto, più il dollaro americano perde valore e più si alza la quotazione dell’oro.

Ad oggi, 3 agosto 2020, il prezzo dell’oro è salito fino a 1988 dollari all’oncia, perciò molti esperti stanno ipotizzando che il record di 2000 dollari all’oncia potrebbe essere raggiunto (e forse anche superato) molto presto.

Sempre secondo gli esperti, tra cui Vivek Dhar, un analista della Commonwealth Bank of Australia, il prezzo dell’oro continuerà ad alzarsi nei prossimi mesi, soprattutto per due fattori: i problemi degli Stati Uniti con il Coronavirus e l’avversione del presidente Trump per la Cina, avversione che ha portato a diversi attriti fra i due Paesi, smuovendo i mercati finanziari di tutto il mondo. La Goldman Sachs, una delle banche d’affari più importanti al mondo, ha affermato che è molto probabile che la quotazione dell’oro sfondi il limite dei 2000 dollari all’oncia entro la fine del 2020 e ipotizza che possa arrivare ad un prezzo di 2300 dollari l’oncia.

Barry Dawes, presidente esecutivo di Martin Place Securities, è ancora più ottimista: infatti, prevede che l’oro avrà una quotazione ancora più alta e il suo prezzo salirà di molto, fino ad arrivare a 3500 dollari all’oncia, nel giro di due anni.

Calcoliamo, inoltre, che il prezzo dell’oro ha avuto un rialzo del 27% rispetto al 2019 e aumenta di diversi punti ogni settimana.

Tutto l’andamento futuro è basato su quello che succederà in America e su come si comporterà il dollaro americano sui mercati finanziari. Tanti sono i fattori che possono influire sulla situazione: i rapporti economici tra gli Stati Uniti e la Cina, le elezioni a novembre che potrebbero portare Trump fuori dalla Casa Bianca e, ovviamente, il rischio di un’ipotetica seconda ondata di Covid-19 in autunno; tutti fattori che potrebbero portare ad un’ulteriore caduta del dollaro e, quindi, un picco positivo per quanto riguarda la quotazione dell’oro.

Quasi tutti gli analisti e gli esperti del settore sono concordi nell’affermare che si toccherà la quota 2000 dollari all’oncia molto presto, anche entro la fine dell’anno. Il mercato dell’oro si è consolidato di molti negli ultimi anni, soprattutto dalla seconda parte degli anni ’10 dei Duemila, ma nessuno si sarebbe mai aspettato questo grande rialzo che ha avuto a partire dallo scorso anno, per poi salire così nei primi 6 mesi del 2020, soprattutto dara la fragilità della situazione economica mondiale a causa della pandemia di Covid-19.

Quotazione storica Oro fino ad Agosto 2020

Abbiamo detto che siamo di fronte ad un valore storico altissimo, un record per il prezzo dell’oro, poiché oggi, 3 agosto 2020, l’oro è arrivato a toccare i 1988 dollari all’oncia.

Quello dell’oro è un mercato che dipende molto dai vari rialzi e ribassi dei mercati finanziari, ma riesce a mantenere comunque una buona crescita nel corso degli anni, anche in periodi medio-lunghi. Ovviamente possono esserci dei mesi nei quali il prezzo dell’oro può essere più basso e, quindi, meno conveniente per chi vuole venderlo, ma comunque mantiene alto il livello.

Il suo valore può variare a seconda dell’andamento dei mercati finanziari, delle questioni geo-politiche di tutto il mondo e dell’andamento del dollaro statunitense.

Facciamo un resoconto degli ultimi anni, partendo dal prezzo dell’oro di oggi, 3 agosto 2020: il prezzo dell’oro è di 53,97 euro al grammo e analizziamo l’andamento storico dell’oro degli ultimi anni.

Il giorno in cui abbiamo avuto uno dei valori più bassi degli ultimi anni è stato il 15 dicembre 2015, quando l’oro ha toccato i 30,99 dollari al grammo. Un costo veramente basso se pensiamo a quello di oggi: quello del 15 dicembre 2015 è stato il valore più basso mai toccato negli ultimi cinque anni.

Nel 2016, il prezzo più alto toccato è stato di 38,96 dollari al grammo, il primo agosto 2016, mentre il prezzo più basso c’è stato lunedì 4 aprile 2016, quando ha toccato i 34,26 dollari al grammo.

Per quanto riguarda il 2017, il prezzo più basso c’è stato il 13 dicembre 2017, quando ha toccato i 34,44 dollari al grammo e il valore più alto c’è stato il 13 aprile 2017 con un valore di 38,99 dollari al grammo.

Nel 2018, l’andamento dell’oro non è andato benissimo: il valore più basso c’è stato il 24 settembre con 32,80 dollari al grammo e il valore più alto è stato 35,91 dollari al grammo, il 31 dicembre 2019.

A partire dal 2019 abbiamo avuto un forte rialzo del valore dell’oro: il valore più basso c’è stato il 17 aprile 2019 con 36,26 dollari al grammo e il valore più alto è stato di 44,49 dollari al grammo, il primo settembre 2019.

Quindi, come possiamo vedere, il grande rialzo delle quotazioni dell’oro è avvenuto prevalentemente nel 2019. In questo 2020, per ora, il valore più basso c’è stato il 16 marzo con 43,40 dollari al grammo, mentre il valore più alto c’è stato oggi, 3 agosto, con 53,97 dollari al grammo.