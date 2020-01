Quotazione Oro Febbraio 2020: previsioni e analisi in tempo reale sul prezzo dell’oro usato e nuovo

Difficile definire l’oro un semplice metallo considerando che è protagonista nello scenario economico. Gioielli, cornici, lingotti, materiale medico, fotografico, aerospaziale: sono solo riflessi di uno dei maggiori asset in termini di investimento.

L’entrata in scena dell’oro in finanza ha segnato per sempre la storia economica del mondo che, da quel momento in poi, avrebbe basato il sistema bancario sul gold standard. Nel mondo attuale la quotazione dell’oro in borsa è a tutti gli effetti un vero e proprio investimento economico. Attraversando un bel po’ di secoli e diverse epoche storiche, è giunto nel presente come un bene prezioso attorno al quale si muove un enorme e complesso universo, fatto di previsioni e analisi del suo valore, che sembra essere terreno fertile da cui ricavare guadagni considerevoli. Riflettendoci, non è così strano pensare l’oro come un segno di lealtà: il suo valore storico ed economico determina tutto un discorso culturale, connotato sicuramente da una visione popolare e un certo modo di impiegarlo socialmente sotto forma di regali simbolici, ad esempio. La quotazione dell’oro è un’incessante altalena di valori: il prezzo dell’oro sale e scende, e il valore numerico dipende dall’enorme circuito finanziario globale. Ecco perché è il minerale più investito.

Chi sceglie di investire nell’oro ha di fronte a sé due alternative: sfruttare l’impennata del momento oppure investire sulle previsioni del futuro. Ecco perché è importante conoscere qual è l’andamento dell’oro in tempo reale: la sua quotazione risulta decisiva per tutte quelle persone che investono nel metallo fisico o virtuale, nuovo o usato; oltre al fatto di fornirci un quadro della situazione politico-economica mondiale. È ancora tempo di investire nell’oro? Con l’arrivo del nuovo anno è opportuno fare delle consultazioni prima di investire in borsa nel prossimo Febbraio 2020.

Oro in tempo reale, la sua quotazione, i suoi andamenti e prospettive future saranno argomento delle seguenti righe.

Febbraio 2020: prezzo oro usato e nuovo in tempo reale

La quotazione dell’oro in borsa attuale risente dell’andamento generale degli affari esteri che, come ben si sa, determinano costantemente il suo valore economico. Tra i maggiori asset di investimento, l’oro è definito in gran parte dal sistema americano.

Esso si misura di conseguenza in once, e la moneta madre, il dollaro, è il perno sul quale ruota la conversione dell’oro in tutte le altre valute internazionali. Per scoprire il prezzo attuale e la quotazione del prossimo Febbraio 2020 non possiamo certo tagliare fuori le varie dinamiche che interessano l’economia globale. Interessarsi all’oro come reale fonte di investimento è un po’ come interessarsi alla geopolitica, dove ogni accadimento può essere causa del sali e scendi del prezzo dell’oro.

Partiamo da un presupposto semplice e universalmente riconosciuto: laddove il dollaro si alza come valuta, il prezzo dell’oro scende. Questa breve e concisa regola può apparire banale o, al contrario, distante dalla propria realtà. Eppure l’economia e la politica statunitense determinano inequivocabilmente la quotazione dell’oro in borsa.

E per chi è intenzionato ad investire in oro deve sapere come anticipare i tempi, dando uno sguardo ai risvolti nel mondo di cui questo asset è notevolmente soggetto. E di eventi in questo 2020 ce ne sono davvero parecchi e a dir poco influenti.

Come la Federal Reserve viene colpita da questi continui movimenti, di riflesso anche la Banca Centrale Europea ne finisce per essere percossa insieme a tutte le altre banche internazionali. Nello scorso 2019 la geopolitica ha tutto sommato determinato un andamento giudicabile positivo per l’oro.

L’indebolimento del dollaro statunitense a fine anno ha confermato in borsa una spiccata dell’oro con il prezzo in salita. Chi ha investito nel 2019 nell’oro e ha avuto che da guadagnarci, si chiede se anche il 2020 sarà un anno proficuo, considerando gli enormi accadimenti che si preannunciano. La complessità politica, i cambiamenti repentini in economia, le inflazioni, i conflitti, non consentono mai di fornire un prezzo dell’oro fisso ad un determinato valore. Per questo è importante comprendere il presente, prima di scavare a fondo nelle analisi finanziarie passate e future. È proprio questo che a volte determina il successo di un investimento aurifero.

Il prezzo dell’oro in tempo reale al momento risulta essere di 1,557.93 $ all’oncia. Per chi non è ancora esperto in materia deve sapere che la quotazione di oro usato e nuovo è la medesima: che sia un lingotto o un gioiello, esso si valuta in base al peso, al numero dei carati e alla quotazione in tempo reale.

Per qualcuno ci sono segnali che indicano un up-trend dell’oro, e se ciò dovesse essere confermato equivarrebbe a dire che il metallo giallo resta un investimento sicuro, almeno per il momento. Cosa accadrà nel prossimo mese? Lasciamo parlare le varie previsioni sui prezzi di Febbraio.

Quotazione oro Febbraio 2020: analisi e previsioni sui prezzi

È fondamentale conoscere le previsioni dell’oro del 2020: Febbraio è ormai alle porte, e per chi è determinato ad investire nel metallo giallo sono tantissime le analisi mosse dagli esperti in economia.

La quotazione dell’oro, nella sua mutabilità, implica un aggiornamento costante sul suo valore e sulle dinamiche che, come abbiamo detto, ne influenzano il prezzo. Le previsioni, in questo senso, sono fondamentali per comprendere a fondo quali sono gli accadimenti che colpiscono l’oro.

L’importanza dell’analisi per un investitore in oro sta anche nell’insegnamento che essa fornisce nel carpire le dinamiche politico-economiche nell’anticipare i tempi, laddove sia possibile; in sostanza, studiare le analisi e le previsioni sull’oro sono la garanzia per un investimento sicuro e di successo.

Fare una fotografia del presente è il punto di partenza per un’analisi più approfondita:

partendo dalla situazione attuale, diversi sono i fattori che stanno gettando i presupposti per la prossima partita dell’oro. Gli attori sociali sono, ancora una volta, gli Stati Uniti e le diverse controversie con il mondo orientale.

La potenziale guerra tra Usa e Iran è un argomento scottante del neo arrivato 2020 e che ha colto improvvisamente il mondo intero appena finite le feste natalizie: carne al fuoco per iniziare a gettare previsioni sulla quotazione dell’oro di questi prossimi mesi.

Ma la presidenza Trump non prevede un unico conflitto, e determinanti per il costo del metallo giallo sono anche le vicissitudini con la Cina, dove è in atto già da tempo un vero e proprio scontro commerciale tra le due potenze mondiali. Ma qualora il presidente dovesse giungere finalmente ad un accordo definitivo, la quotazione dell’oro ne risentirebbe.

Mentre il mondo a sistema capitalistico sta lottando per tornare ad una crescita economica in cui il rapporto domanda-offerta si ristabilisca, la recessione è lo stato attuale delle cose. E in questo clima scalmanato, dà il suo contributo l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea in seguito alla Brexit.

Con questo quadro alle spalle, l’oro diventa protagonista in borsa, considerando oltretutto la decisione della Fed di eliminarne i tassi di interesse. Ma, come si sa, è una questione di trend e prospettive, quella del prezzo dell’oro. Analisi recenti si dividono in due visioni.

Da un lato ci sono i sostenitori del “oro investimento sicuro”, ossia un gruppo di esperti che, dimostrata la capacità del metallo di resistere alle condizioni degli ultimi anni, prospettano un continuo rialzo del prezzo dell’oro fino a 1.400$ ad oncia.

Non solo, ma stando alle previsioni del magazine Wallet Investor, l’oro potrebbe arrivare a sfiorare i 1.700 $ tra quattro o cinque anni. E su questa linea c’è chi si aspetta un valore anche più alto dei 2.000 $; tutte previsioni che confermerebbero un grandioso guadagno per chi investe oggi nell’oro.

Ma dall’altro lato ci sono tutti altri pareri che sembrerebbero frenare la corsa dell’oro alle stelle, gettando in campo analisi che vogliono sostenere una futura discesa del prezzo dopo il 2020. Alla base di questa prospettiva, che più che definirla pessimista potrebbe definirsi realista, c’è la convinzione che tutta questa crescita dell’oro degli ultimi anni sia dovuta all’elevato numero di acquisti speculativi avvenuti nel mare d’incertezza della politica mondiale; quindi un effetto dato dalla speculazione eccessiva sul salto del prezzo dell’oro.

Ipotesi che non sembrano seguire il velo d’ottimismo che ha determinato l’anno 2019, ma che comunque non possono prevedere gli esiti dello scontro con Tehran. È pur vero che prima della fine dell’anno nessuno si aspettava l’uccisione di Solemaini: e come sempre questi eventi geopolitici statunitensi si traducono in impennate per il prezzo dell’oro.

Gettando delle conclusioni sulla quotazione dell’oro, è chiaro che le prossime mosse degli Stati Uniti, in primis, ed eventuali sviluppi sulla recessione economica, confermeranno o meno tali analisi.

Laddove si vedrà una crescita economica c’è da aspettarsi una discesa del prezzo dell’oro; laddove la situazione tra Trump e Rouhani si complicherà, l’oro subirà un’impennata. Per questo Febbraio 2020 la quotazione dell’oro è positiva per investire, ma avvertono gli esperti di dubitare sul lungo termine di questa “sicurezza”.

È perciò di notevole importanza per l’investitore rimanere sempre aggiornato sulla quotazione dell’oro in tempo reale; qualsiasi notizia al telegiornale, qualsiasi evento altisonante, positivo o negativo che sia, è il sintomo di un cambiamento per il prezzo dell’oro, che può essere consultato e analizzato in tempo reale online.