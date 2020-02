Quotazione Oro Marzo 2020: previsioni oro usato e nuovo, analisi e prezzo in tempo reale

L’epidemia di Coronavisrus che da diversi giorni sta spaventando gran parte dei paesi, ha influenzato notevolmente l’economia internazionale causando notevoli ripercussioni non solo sulla vita della persone, ma anche sulle borse mondiali.

Importanti oscillazioni hanno coinvolto ovviamente il settore dell’oro, che nelle ultime settimane ha ricevuto grande attenzione da parte degli investitori.

In questo articolo si parlerà delle previsioni dell’oro nuovo ed usato per questo Marzo 2020, dell’analisi relativa all’andatura da inizio anno ed infine del prezzo in tempo reale.

Quotazione Oro a Marzo 2020: previsioni oro usato e nuovo

Dall’inizio del nuovo anno, le quotazioni dell’oro hanno visto numerose rivalutazioni conseguenti ad eventi di rilevante importanza sul panorama internazionale.

Una notevole responsabilità è ovviamente attribuibile all’epidemia di Coronavirus, sviluppata inizialmente in Cina e conseguentemente diffusa in tanti paesi del globo.

Il caos e la preoccupazione che si sono susseguiti tra le persone hanno causato un effetto domino da non sottovalutare anche sul piano economico, tanto che la preoccupazione ha costretto gli analisti a rivedere le previsioni dell’oro per il prossimo mese di Marzo 2020.

La situazione di panico, ha portato molti investitori a rivolgere l’attenzione verso beni di rifugio, primo tra tutti l’oro, portando così il prezzo di questo ai più alti livelli toccati da sette anni a questa parte.

Questo momento si configura assolutamente perfetto per tutti coloro che sono intenzionati a vendere oggetti o altri monili in oro, in quanto attualmente il prezzo dell’usato è molto elevato; mentre tutti quelli che sono interessati all’acquisto di monete auree da impiegare come investimento dovranno attendere tempi migliori.

La scelta di mettere in vendita il proprio oro, presuppone la necessità di avere ben chiara la situazione del mercato, al fine di ottenere il massimo profitto.

Attualmente costo dell’oro nuovo vola sui 1.512,99 €, con un picco massimo di 1.515,04 € ed un minimo di 1.505,19 €.

La performance registrata ha visto un netto aumento di oltre 9€, ovvero lo 0.6%, che equivale a 48.64€ per grammo, uno dei prezzi migliori degli ultimi tempi.

Per quanto riguarda l’oro usato, per conoscerne il valore è importante sapere il numero di carati presenti e la percentuale di lega con altri metalli; infatti il mercato suddivide i valori da una massimo di 24K, che è tipico dell’oro puro, ad un minimo di 8 carati.

Volendo fornire una panoramica orientativa del mercato attuale è possibile dire che il valore dell’oro usato di 22 carati è di 45.85€, mentre monili di 21 carati si attestano attorno alla cifra di 43.77€.

Abbassando ulteriormente il valore dei carati il costo scende a 41,68 per oro di 20K mentre bisogna considerare 37,52€ per i 18K.

L’oro a caratura inferiore, ovvero di 12, 10 ed 8 è determinato da un prezzo di 25,01 per il primo; 20,84 per il secondo valore ed per l’ultimo 16,67€.

Il momento risulta essere particolarmente favorevole anche per la vendita delle sterline in oro, infatti per quanto riguarda la classica moneta da investimento il prezzo di partenza espresso in euro è di 365,61€, mentre una “Bestia della Regina” ( equivalente di un’oncia d’oro) si attesta attorno allo strabiliante prezzo di 1597,93€.

La Britannia da 100£ vale in questo momento ben 1592,31€ e quella da 1\2 oncia parte da un costo base di 826,20€.

Il periodo di caos che si sta vivendo, ha giovato in modo particolarmente positivo sull’economia dell’oro, tanto che gli investitori ed economisti per le prossime settimane di Marzo prevedono un possibile ulteriore rialzo tale da sbaragliare i risultati ricordati all’inizio di Febbraio 2013.

Quotazione oro a Marzo 2020: analisi economica

In questi giorni si sta registrando l’aumento di casi di persone infette da Coronavirus non solo in Cina, ma anche in altri paesi del mondo tra i quali presenta un triste primato anche l’Italia.

Il drago rosso sembra ormai non essere più l’epicentro dell’epidemia ma il virus sta coinvolgendo l’Europa e altre aree dell’Asia in maniera massiccia, mietendo vittime e creando uno stato di tensione e paure che ovviamente si ripercuotono anche in ambito economico.

Mentre le borse mondiali registrano tutta l’incertezza degli investitori con segni negativi in tutta Piazza Affari, l’attenzione sta letteralmente virando verso beni che hanno una maggiore garanzia di mantenere il loro valore nel tempo, come immobili, diamanti ed oro.

Proprio di quest’ultimo viene considerato il valore universale, che è del tutto indipendente dalla valuta oppure dalle varie politiche dei paesi, dunque offre un certo livello di garanzia di sicurezza dell’investimento.

Con le borse europee in ginocchio ed il valore del petrolio in caduta libera, l’oro rappresenta un importante bene da tenere in considerazione tanto da aver raggiunto proprio in questi ultimi giorni uno dei più elevati prezzi registrati da circa sette anni, sfiorando la tanto agognata soglia dei 1700$.

Il mercato azionario sta vivendo una fase particolarmente delicata, ma a risentirne maggiormente sono le piazze asiatiche ed europee, mentre quelle americane per il momento sembrano ancora esenti da questo trend; a guadagnare terreno invece è l’oro, in quanto ha raccolto la fuga di tutti quanti gli investitori che in questi giorni sono andati alla ricerca di asset più sicuri.

Rivolgendo l’attenzione all’andamento degli ultimi anni, il mercato dell’oro non viveva un momento così florido dalla fine del 2013, anche se c’è da dire che ancor prima di questa situazione di crisi al livello mondiale, dei segnali di un notevole rialzo della quotazione dell’oro, si erano già registrati tra la fine del 2018 ed il 2019, tanto da toccare un risultato positivo fino al 25% dai minimi.

L’ottimismo che aveva animato gli analisti a fine anno, lasciava già presagire una quotazione in rialzo per i primi mesi del 2020, tuttavia la vera spinta positiva del metallo giallo è strettamente legata alla fobia generale da Coronavirus che ha portato alla riduzione dei titoli azionari a favore di tutti quei beni definiti di “rifugio”.

Stando alle parole di alcuni economisti, i mercati non hanno ancora valutato in modo sufficientemente adeguato l’effetto che questa situazione avrà sul mercato, infatti è necessario non lasciarsi trasportare da un eccessivo ottimismo, ma piuttosto monitorare costantemente lo svilupparsi dell’emergenza.

Nel prossimo futuro, questa situazione potrebbe avere delle importanti ripercussioni all’interno dell’economia globale portando al prolungamento di bassi tassi di interesse, a minimi storici.

Numerosi analisti ritengono che, il trend positivo dell’andamento dell’oro non sia destinato nel breve periodo a trovare un freno, infatti la notevole forza di spinta è determinata anche da un minore spazio di manovra dato alle politiche monetarie.

Gli investitori puntano a superare in modo definitivo il target di Febbraio 2013, che si attestava a 1,685 dollari l’oncia, ma visto la marcia rialzista ci sono buone possibilità che le previsioni trovino concretezza nella realtà.

Alcune autorevoli voci dell’economia internazionale hanno affermato proprio in questi giorni, che se non ci saranno ulteriori sconvolgimenti socio-politici nel giro di pochissimo tempo questa materia prima rischia di arrivare proprio ai 60€ al grammo.

Quotazione oro Marzo 2020: il prezzo in tempo reale

La precaria situazione internazionale potrebbe causare nei prossimi giorni di Marzo 2020 delle importanti oscillazioni per quanto riguarda il prezzo dell’oro, motivo per il quale è importante per gli investitori avere una conoscenza dei movimenti aggiornati in tempo reale.

Attualmente il prezzo è di 48,48€ al grammo, con un incremento positivo percentuale dello 0,35% dall’inizio dell’anno.

La piazza di Londra è ancor oggi il punto di maggiore scambio tra tutti coloro che fanno parte dell’associazione London Bullion Market, la quale due volte al giorno rinegozia il fixing dell’oro.

Coloro che si interessano di economia ed investimenti sanno perfettamente quanto sia importante essere sempre aggiornati su questo dato in quanto è quello che determina gran parte delle quotazioni internazionali di questa materia prima.

I giornali di finanza ed investimenti rappresentano ancora una valida fonte di informazione, tuttavia per ottenere dati ancora più precisi ed effettivi, il mezzo di internet si configura come la migliore via di consulto.

Il web propone un vero mare magnum di siti e piattaforme, ma tra le migliori per verificare il prezzo dell’oro in tempo reale è coinvest.com.

Questo portale garantisce l’opportunità di conoscere in qualsiasi momento della giornata tutte le variazioni del prezzo dell’oro.

La panoramica proposta dal sito sui prezzi minimi\ massimi registrati ed il trend della performance dall’apertura delle borse, sono un altro valido aiuto per coloro che sono interessati ad investire in questo ambito economico.

Il Sole24Ore è la voce italiana più autorevole per quanto riguarda la finanza; da qualche anno la sezione online chiamata “Mercati”è particolarmente visitata sia da economisti che da investitori, grazie alla sua chiarezza di informazioni e alle notizie sempre aggiornate al minuto.

Per quanto riguarda il mercato dell’oro, da l’opportunità di avere una panoramica del costo di questa materia prima, con uno sguardo giornaliero, settimanale, mensile ed infine annuale.

Oltre al costo continuamente rivalutato secondo gli scambi nel mercato londinese, la pagina propone anche le variazioni dall’apertura, le percentuali da inizio anno ed un grafico avanzato al quale si può accedere solamente con l’abbonamento mensile a pagamento, ideale per professionisti del settore.