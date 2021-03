Rapid Clean Vetri: truffa o funziona, prezzo Amazon, sito ufficiale, istruzioni

Rapid Clean è il nuovo e innovativo set per la pulizia dei vetri e di altre superfici che vi aiuterà a farli risplendere senza lasciare alcune alone o riga, evitando anche schizzi e gocciolamenti.

Ma siamo sicuri che non si tratta di una truffa e che il kit funziona davvero? Di seguito lo scopriremo fornendovi tutte le informazioni utili su Rapid Clean, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e come acquistarlo tramite il sito ufficiale. Inoltre vedremo cosa ne pensano i clienti che l’hanno già provato, lasciando diverse recensioni in giro per il web.

Istruzioni Rapid Clean: caratteristiche e come funziona il set per la pulizia dei vetri

Nell’articolo odierno vi parliamo di Rapid Clean, il nuovo e fantastico set che vi consentirà di ottenere una perfetta pulizia dei vetri e di molte altre superfici della vostra casa. Potrete finalmente dire addio a quei fastidiosi aloni e alle righe che spesso restano quando pulite finestre, schermi e specchi. Questo kit è stato realizzato utilizzando delle lamine in polimero di silicone, che riescono a far fluire e convogliare tutta l’acqua sporca nel serbatoio integrato.

Il suo utilizzo è semplice e, stando alle istruzioni d’uso, vi basterà una sola e semplice passata con Rapid Clean per avere dei vetri perfettamente puliti e splendenti dentro e fuori. E grazie al suo manico telescopico riuscirete a raggiungere anche i punti più complicati. I vostri vetri saranno sempre cristallini e lo noterete soprattutto quando la luce del sole illuminerà le vostre finestre.

Rapid Clean è adatto ed efficace su qualsiasi superficie come ad esempio piastrelle, tavoli di vetro, specchi e anche cabine doccia. E, come vi abbiamo già detto in precedenza, tutta l’acqua in eccesso finirà nel pratico serbatoio che trovate nella confezione. Non troverete più gocce e schizzi in giro per la vostra casa quando pulite. Ecco nel dettaglio le caratteristiche tecniche:

Rapido ed efficace in ogni direzione

Leggero e comodo da usare

Manico telescopico (60cm-100cm)

Serbatoio raccogli acqua

Lamine in polimero di silicone

Quando utilizzate Rapid Clean l’azienda produttrice sconsiglia l’uso di detersivi ma invita ad inumidire semplicemente il vetro con del semplice sapone per piatti o un qualsiasi altro tipo di sapone e poi passare rapidamente clean.

Recensioni e opinioni Rapid Clean Vetri: funziona davvero o è una truffa?

Ma cosa ne pensano tutti i clienti che hanno avuto modo di provare il nuovo Rapid Clean? Stando alle recensioni che abbiamo trovato sul sito ufficiale e nei vari forum online, molti degli utenti sono rimasti piacevolmente colpiti dalla facilità di utilizzo di questo set per la pulizia dei vetri. Le tante opinioni positive ci permettono di affermare che questo kit funziona davvero e non è una delle tante truffe. Ma scopriamo alcune delle loro testimonianze:

“Ero un po’ scettica inizialmente, in quanto avevo già acquistato articoli simili sul web ma che alla fine si sono rivelati delle truffe. Tuttavia ho deciso di provare il nuovo Rapid Clean e mi sono ricreduta fin dal primo utilizzo. Si tratta di un set davvero ottimo che mi permette di pulire i vetri alla perfezione. Consigliatissimo”. Giorgia F. “Il nuovo Rapid Clean è stato una vera e proprio sorpresa. Funziona perfettamente e finalmente le mie finestre sono tornate a splendere come mai prima. Lo consiglio a tutti. Spedizione veloce”. Luigi A.

Rapid Clean Vetri: prezzo su Amazon e come acquistare sul sito ufficiale

Adesso scopriamo quanto costa e dove è possibile acquistare il nuovo e incredibile set per la pulizia Rapid Clean. Questo kit della linea WSI potrete trovarlo in vendita solo e soltanto tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice e non è disponibile invece su Amazon e nei normali negozi specializzati in prodotti simili.

Se volete acquistare anche voi il set Rapid Clean, dovrete compilare correttamente il modulo d’ordinazione con i vostri dati anagrafici e con il vostro numero di telefono cellulare. La spedizione vi arriverà direttamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita per tutti i clienti. Il pagamento potrà essere effettuato sia in contanti al corriere espresso sia in anticipo con carta di credito, PayPal o PostePay.

Ma qual è il prezzo di vendita di Rapid Clean?

Attualmente sul sito ufficiale della linea WSI l’azienda propone alla propria clientela un’incredibile offerta di lancio che vi permetterà di acquistare il set per la pulizia dei vetri ad un costo super conveniente pari a soli 59,90 euro, invece di 79,90 euro.