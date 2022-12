Rapunzel il Musical al Teatro Brancaccio di Roma: recensione, cast e biglietti

Se state cercando qualcosa di bello da andare a vedere a teatro, allora non potete perdervi il musical Rapunzel, una storia d’amore e di amicizia, adatta sia ai grandi che ai bambini e ispirata alla classica fiaba dei fratelli Grimm. Se siete curiosi di sapere di cosa si tratta allora vediamo insieme la recensione, il cast e come acquistare i biglietti e a che prezzo.

Rapunzel il Musical arriva al Teatro Brancaccio di Roma con Lorella Cuccarini: recensione

Negli ultimi anni, per lo meno nei teatri italiani, stiamo assistendo a un vero e proprio revival del musical che, a giudicare dagli ultimi prodotti che abbiamo potuto vedere, non ha nulla da invidiare a quelli d’oltreoceano. Quello del musical all’italiana, il Musical Theatre, è diventato un vero e proprio genere sempre più apprezzato dal pubblico italiano e gli ultimi risultati lo dimostrano ampiamente.

Tra i musical italiani di maggior successo degli ultimi anni troviamo sicuramente il Musical Rapunzel.

Rapunzel il Musical, andato in scena per la prima volta a Roma otto anni fa, nel 2014, ha riscosso un successo davvero strepitoso, andando in tour per tutta l’Italia e registrando più di 150.000 spettatori totali con date che hanno fatto registrare tutto esaurito.

Per il Natale del 2022, il Musical, tratto dall’intramontabile fiaba del 1812 dei fratelli Grimm torna di nuovo in scena in veste musicale proprio nello stesso teatro dove ebbe luogo per la prima volta: il Teatro Brancaccio, uno dei teatri più belli e rinomati di tutta Roma. La trama narra le vicende di una dolce fanciulla Rapunzel, tenuta segregata dalla zia materna, madre Gothel, per via dei bellissimi e lunghi capelli biondi che sarebbero capaci di donare bellezza e giovinezza eterne.

Rapunzel cresce isolata all’interno della torre dove madre Gothel la trattiene e proprio quando tutto sembra volgere al peggio ecco che la magia dell’amore spezzerà le catene che trattengono Rapunzel.

Il successo di Rapunzel il Musical è dovuto in parte anche al fatto di essere stato un felice esperimento, è stata infatti la prima volta che una fiaba dei fratelli Grimm è stata messa in scena sotto forma di Musical, coinvolgendo quindi un cast di professionisti che si sono cimentati nella recitazione, nel canto e nella danza.

A distanza di otto anni, la qualità del musical è rimasta inalterata e ancora oggi riesce ad affascinare e ammaliare con la freschezza delle scene, l’esuberanza dei colori e la magia delle atmosfere. Il taglio del Musical è quasi cinematografico, a cominciare dal manifesto dello spettacolo dove fa la sua comparsa un’artista d’eccezione, protagonista dello spettacolo: Lorella Cuccarini, una delle soubrette più conosciute e famose del nostro Paese che in questo musical interpreta la cattiva quanto affascinante madre Gothel.

La regia del Musical è affidata a Maurizio Colombi che ha firmato la regia anche di altri musical di successo come Peter Pan il Musical e We Will Rock You, il musical ispirato dalle canzoni dei Queen. Le musiche, tutte inedite e originali sono invece firmate da Davide Magnabosco (che ha curato anche tutta la direzione musicale), Alessandro Procacci e Paolo Barillari. infine, le coreografie sono affidate a Rita Pivano già collaboratrice nel musical Peter Pan e, tra le altre cose, insegnante del corso Attori di Musical Theatre presso il teatro Sala Umberto di Roma, mentre le scenografie sono affidate ad Alessandro Chiti che ha saputo rileggere in chiave moderna le atmosfere medievali della storia.

Lo spettacolo si preannuncia, oggi come allora, pieno di magia, lo spettatore avrà la sensazione di trovarsi, letteralmente, all’interno della fiaba.

Cast completo di Rapunzel il Musical al Brancaccio

Indubbiamente, la storia ruota intorno al rapporto particolare, morboso, ma a tratti anche molto materno, che lega le due protagoniste: Rapunzel e madre Gothel. La vera antagonista di tutta la storia è proprio la cattiva Gothel, un personaggio pieno di sfumature e turbamenti che viene magistralmente interpretato da Lorella Cuccarini. La soubrette è l’unico elemento fisso del cast originale, quello andato in scena nell’edizione del 2014/2015, mentre il resto del cast è stato completamente cambiato Gli attori in scena oggi non sono affatto da meno e tra essi, infatti, troviamo alcuni dei professionisti più stimati del settore. Vediamo chi sono e quali personaggi interpretano:



Goethel: Lorella Cuccarini;

Rapunzel: Silvia Scartozzoni;

Renato Crudo: Phil.

Il cast artistico si compone poi di ben 19 performer, tra ballerini, acrobati circensi e cantanti tra cui:

Maurizio Semeraro: Re Polifemo;

Grethel (madre di Rapunzel): Rossella Contu;

Capitano delle Guardie e Milord (consigliere del Re): Andrea Spata;

Segugio (guardia reale dalle fattezze canine); Mattia Inverni;

Rosa (fiore parlante amico di Rapunzel): Martina Lunghi;

Spina (fiore parlante amico di Rapunzel): Matilde Pellegri;

Cantastorie: Giacomo Marcheschi.

Oltre ai protagonisti della storia vi sono poi comparse e protagonisti secondari ai quali è affidato il compito di interpretare popolani, guardie e personalità della città incantata dove vive Rapunzel.

Biglietti Musical Rapunzel Teatro Brancaccio: prezzi e modalità acquisto

Rapunzel si preannuncia uno spettacolo davvero travolgente, inoltre la regia ha introdotto nuovi personaggi che nell’edizione del 2014/2015 non erano previsti e che hanno arricchito la storia di fantasia e colore. Inoltre, la storia farà riflettere molto, soprattutto i grandi, sull’ambivalenza di certi sentimenti, per cui consigliamo di andare subito a vederlo.

Lo spettacolo è in scena a Roma per tutto il mese di dicembre, dal 2 dicembre fino all’8 di gennaio. I biglietti possono essere acquistati direttamente dal sito del Brancaccio, nella sezione Biglietti e Abbonamenti Una volta cliccato all’interno dell’area si verrà indirizzati alla pagina di Ticketone dove è possibile acquistare i biglietti in base alla tipologia. Di seguito ecco i prezzi divisi per tipologia:

Poltronissima Gold Numerata: 65 euro (intero);

Poltronissima A Numerata: 55 euro (intero);

Poltronissima B Numerata: 45 euro (intero);

Poltrona A Numerata: 39 euro (intero);

Poltrona B Numerata: 29 euro (intero);

I Balconata Settore A: 39 euro (intero);

I Balconata Settore B: 29 euro (intero);

Palchetti Visibilità Ridotta: 29 euro (intero).

In alternativa, i biglietti possono anche essere acquistati, allo stesso prezzo, direttamente presso il Botteghino del Teatro in Via Merulana, 244.