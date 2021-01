Rasoio Elettrico Professionale Barba e Capelli a zero: il migliore tra Philips e Braun, prezzi Amazon

Andiamo a scoprire qual è il miglior rasoio elettrico professionale, per tagliare barba e capelli a zero. Abbiamo scelto tre modelli di Braun, Philips e Panasonic disponibili su Amazon in offerta: ne vedremo prezzi e caratteristiche.

Il miglior rasoio elettrico professionale per barba e capelli a zero

In virtù del rapporto qualità-prezzo, i tre migliori rasoi elettrici sul mercato risultano essere al momento il Philips AquaTouch S5420/06 (62,99€ su Amazon), il Braun Series 3 3040s Wet&Dry (59,90€ su Amazon) e il Panasonic ES-LV67(126,11€ su Amazon). Sebbene il costo di quest’ultimo sia decisamente più elevato, abbiamo deciso di inserirlo ugualmente dal momento che negli ultimi giorni è stato scontato in maniera significativa rispetto al prezzo iniziale di lancio. Andiamo ad analizzare le caratteristiche principali dei tre prodotti targati Philips, Braun e Panasonic, senza dubbio le migliori marche di rasoi elettrici per barba e capelli a zero.

Philips AquaTouch S5420/06

Il modello Philips AquaTouch S5420/06, grazie all’innovativo sistema a lama Multi Precision caratterizzato da testine arrotondate, scorre in maniera perfetta sulla pelle, proteggendola e offrendo una rasatura confortevole e rinfrescante, sia su pelle asciutta che bagnata (il sigillo AquatecWet&Dry è garanzia di qualità): tutti i peli, anche quelli più corti, vengono sollevati e tagliati senza bisogno di tante passate. Il grado di protezione della pelle è stimato addirittura di un valore pari a dieci volte in più rispetto a quello offerto dalle lamette tradizionali. Le testine si flettono in cinque direzioni, garantendo una rasatura senza segni o tagli: il contatto con la pelle è sempre uniforme e la rasatura su collo e mascelle è rapida ed efficace. Per una rifinitura accurata di baffi e basette e per definire al meglio il proprio stile è possibile anche agganciare il rifinitore di precisione SmartClick.

Il rasoio funziona soltanto senza filo. Un’ora di ricarica garantisce più di 45 minuti di autonomia, un tempo pari a circa 15 rasature. Basta comunque una ricarica di soli 5 minuti per avere a disposizione tutto il tempo necessario per una singola rasatura. Degno di rilievo anche il display intelligente che mostra tutte le informazioni possibili sulle condizioni del rasoio: lo stato della batteria, il livello di pulizia, la condizione delle testine di rasatura, il blocco da viaggio. Le lame possono durare per ben due anni, al termine dei quali è fortemente consigliato sostituirle.

Braun Series 3 3040s Wet&Dry

Con una manciata di euro in più, invece, è possibile acquistare il modello Braun Series 3 3040s Wet&Dry. Il punto di forza di questo rasoio elettrico risiede nella tecnologia MicroComb e nel sistema di taglio a tripla azione SensoFoil, in grado di catturare più peli sin dalla prima passata e di condurli verso le parti taglienti per una rasatura veloce. Sulla base di numerosi test effettuati, il rasoio Braun Series 3 assicura prestazioni di rasatura migliori sulla barba di tre giorni, lasciando la pelle sempre liscia, morbida e priva di irritazione. Anche questo modello è “Wet&Dry”, ovvero può essere utilizzato per una rasatura a secco o sotto la doccia con la schiuma o il gel da barba.

Il sistema di rasatura è a tripla azione: il rasoio centrale a movimento indipendente elimina anche i peli più lunghi ed è circondato da due lamine. L’ottima maneggevolezza e la comoda impugnatura costituiscono sicuramente un altro punto a suo favore. Per raggiungere zone più complicate come quelle sotto il profilo del mento e il naso basta attivare la modalità di precisione, che ritrae in via temporanea una delle lamine. La durata della batteria, che può essere controllata sull’apposito display, è esattamente la stessa del Philips AquaTouch S5420/06: la ricarica di un’ora consente 45 minuti di utilizzo e con soli 5 minuti di ricarica è possibile effettuare una rasatura con la massima calma.

Panasonic ES-LV67

Grazie alla straordinaria reattività del sensore di densità della barba, il modello Panasonic ES-LV67 consente di regolare automaticamente la potenza seguendo in maniera perfetta la forma del viso in maniera tale da garantire una rasatura delicata e personalizzata. In particolare, il principale punto di forza del rasoio è rappresentato dal motore lineare ultra-rapido, che viene messo in azione da un magnete in neodimio ad alta resistenza: le lame sono in grado di muoversi al ritmo di settantamila azioni trasversali al minuto e la loro azione non è ostacolata neanche da una barba folta.

L’uniformità e la professionalità del risultato finale non viene minimamente intaccata neanche dal progressivo esaurirsi della batteria in quanto la velocità di taglio resta sempre stabile. Tra l’altro in questo modello è presente un nuovo indicatore a LED, che oltre allo stato di accensione del rasoio indica il livello di carica della batteria evitando l’insorgere di spiacevoli inconvenienti. Infine, nel kit in offerta sono ricompresi anche un adattatore CA ed olio e spazzola per la pulizia del rasoio, i cui materiali lo rendono totalmente impermeabile e lavabile.