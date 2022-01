Rasoio magnetico: come funziona e qual è il migliore, è una truffa?

Il rasoio magnetico per barba e peli unisex è l’invenzione degli ultimi anni che sta semplificando la vita a milioni di donne e uomini in tutto il mondo. Di recente ha avuto il suo avvento anche in Italia, con la commercializzazione online di un prodotto valido, a basso prezzo e in grado di distinguersi subito per caratteristiche uniche rispetto ai più classici rasoi in commercio.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI IL MIGLIOR RASOIO MAGNETICO IN OFFERTA SPECIALE <<<

Come funziona il rasoio magnetico e perché non è una truffa

Il rasoio magnetico, ideale per chi conduce una vita frenetica e ha bisogno di utilizzare il proprio rasoio anche in viaggio o comunque quando si trova lontano da casa, non ha bisogno di alcuna presa elettrica per funzionare e neppure di una batteria sostituibile. Questo speciale rasoio di ultima generazione, infatti, sfrutta il collegamento col PC o con lo smartphone (e il bello è che la presa è universale, ovvero compatibile con qualsiasi smartphone Android e iPhone in commercio) per offrire elevate performance in ogni situazione.

Questo rasoio, di cui tutti parlano ultimamente, non è affatto una truffa: funziona davvero e il successo che sta riscuotendo a livello internazionale ne è la dimostrazione. Inoltre, ci giungono notizie di innumerevoli tentativi d’imitazione: statene alla larga e scegliete solo prodotti originali e brevettati.

Caratteristiche tecniche del rasoio magnetico

Tripla interfaccia USB per collegamento con lo smartphone;

Universale: può essere collegato a qualsiasi dispositivo Android o Apple (iPhone) e PC;

Nessun filo né adattatore: basta il contatto con lo smartphone;

Design a 90° per una rasatura precisa ed efficace;

Unisex: valido per donne e uomini (barba e peli);

Facile da pulire e non sporca, grazie alla testina raccogli residui;

Spessore della lama: 0,09 millimetri;

Lunghezze disponibili: da 0,4 a 3,6 millimetri;

Custodia e sacca in omaggio per un trasporto comodo.

Qual è il miglior rasoio magnetico in commercio?

Se volete provare un rasoio magnetico ma siete indecisi su quale acquistare, è lecito chiedersi quale sia il migliore in commercio in termini di affidabilità e rapporto qualità prezzo. Dopo esserci informati sulla questione, abbiamo scoperto che l’unico produttore ufficiale autorizzato alla rivendita di rasoi magnetici (che tra l’altro ha inventato il rasoio magnetico di cui tutti parlano) è il sito ufficiale del rasoio magnetico.

Al momento, sul sito appena segnalato è presente un’offerta che permette a tutti di acquistare due rasoi magnetici al prezzo di uno: soli 49,99 euro. Vi consigliamo di prenderla al volo e diffidare da imitazioni che potrete trovare su Amazon, AliExpress e store non autorizzati alla rivendita del prodotto e di relative imitazioni che potrebbero rivelarsi malfunzionanti.