RazorT8: truffa o funziona, opinioni negative, prezzo Amazon e sito ufficiale

Nell’articolo odierno vogliamo parlarvi del nuovo RazorT8, l’innovativo e rivoluzionario rasoio elettrico portatile della linea B-good che, viste le sue dimensioni ridotte, potrete portare comodamente con voi ovunque andiate, in vacanza o nei vostri viaggi di lavoro. In questo modo riuscirete ad avere una rasatura perfetta in ogni occasione. Dotato di un motore ad elevata velocità, questo rasoio elettrico diventerà in breve tempo il vostro alleato ideale per una barba sempre in ordine.

Ma funziona davvero o si tratta di una truffa? A seguire potrete scoprirlo grazie alle recensioni e alle testimonianze delle persone che l’hanno già provato, lasciando le loro opinioni negative o positive nei vari forum online. Inoltre vedremo come funziona, le sue caratteristiche tecniche principali, il prezzo di vendita su Amazon e come acquistare tramite il sito ufficiale dell’azienda italiana che lo produce.

RazorT8: come funziona e caratteristiche tecniche del nuovo rasoio elettrico portatile

Una delle novità più interessanti, soprattutto per gli uomini, arrivate in commercio negli ultimi mesi è senza ombra di dubbio l’innovativo RazorT8, il nuovo rasoio elettrico portatile della linea b-good realizzato in lega di alluminio e metallo. Questo accessorio è stato dotato di un motore ad alta velocità che può raggiungere fino a 4.500 giri al minuto. Le dimensioni ridotte (8,5 cm x 2,7 cm) lo rende facile da trasportare e potrete usarlo ovunque che sia in hotel, a casa vostra o anche in macchina.

La testina del nuovo RazorT8 può essere facilmente pulita e lavata con acqua corrente, in quanto il rasoio è resistente all’acqua. All’interno della confezione troverete anche il caricatore USB che vi consentirà di ricaricare il rasoio quando volete e in qualunque posto vi troviate, usando anche un semplice powerbank. Una ricarica è in grado di garantire un’autonomia di circa 90 minuti; la testina inoltre può essere regolata in base all’angolazione del viso così da ottenere sempre una rasatura perfetta. Sempre nella confezione è disponibile anche un pennello per pulire al meglio il nuovo RazorT8. Ecco nel dettaglio tutte le specifiche tecniche principali:

Peso : 140 gr

Autonomia batteria: 90 minuti

Ricarica USB veloce

Dimensioni approssimative: 8,5 cm x 2,7 cm

Voltaggio: 3,7 V-4,2 V

Alimentazione: 5 W

Recensioni RazorT8: funziona o è una truffa? Le opinioni negative e positive degli utenti

Ma cosa ne pensano gli uomini che hanno già avuto modo di provare il nuovo RazorT8? In questo paragrafo lo scopriremo grazie alle recensioni rilasciate dai clienti sul sito ufficiale e nei vari forum presenti in giro per il web. E’ importante leggere le opinioni, negative o positive, degli utenti in quanto ci aiutano a capire se un prodotto funziona davvero o se è l’ennesima truffa online. Per questo abbiamo deciso di selezionare per voi alcune delle testimonianze che abbiamo trovato su internet riguardanti il funzionamento di RazorT8:

“Per lavoro sono spesso in viaggio in giro per l’Italia e per questo motivo da tempo ero alla ricerca di un rasoio di piccole dimensioni che potessi portare sempre con me. Dopo essermi imbattuto nella pubblicità online di RazorT8, ho deciso di acquistarlo sfruttando la fantastica offerta di lancio presente sul sito ufficiale. E devo dire che si tratta di un accessorio innovativo e rivoluzionario grazie al quale posso avere sempre una rasatura perfetta. Lo consiglio a tutti”. Maurizio D. “Il prodotto in sé funziona molto bene e grazie al caricatore USB posso avere il rasoio sempre carico e pronto per essere usato. Tuttavia la spedizione non è arrivata nei tempi previsti ed ha subito dei ritardi. Per il resto sono abbastanza soddisfatto dell’acquisto”. Alessandro L.

Prezzo Amazon RazorT8: quanto costa e come acquistare online sul sito ufficiale

Adesso scopriamo quanto costa e dove è possibile trovare in vendita il nuovo e rivoluzionario RazorT8. A differenza di altri prodotti simili, questo rasoio della linea B-good non è disponibile nei tradizionali negozi e non è presente nemmeno su Amazon. L’unico rasoio originale RazorT8 potrete acquistarlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Non dovrete fare altro che compilare l’apposito form disponibile nella pagina iniziale del portale inserendo tutti i vostri dati anagrafici comprensivi di nome, cognome, indirizzo di residenza e il vostro numero di telefono cellulare. Dopodiché la spedizione vi arriverà direttamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita per tutti i clienti.

Ma quanto costa il nuovo RazorT8?

Attualmente sul sito ufficiale potrete sottoscrivere un’incredibile offerta di lancio, valida fino ad esaurimento delle scorte, che vi permetterà di acquistare il rasoio elettrico portatile ad un prezzo speciale pari a soli 59,90 euro, invece di 89,90 euro. Il pagamento può essere effettuato sia in contanti al corriere espresso oppure anche in anticipo tramite carta di credito, Pay Pal o Postepay.