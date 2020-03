Reishi Plus: recensioni mediche, controindicazioni, ingredienti, funziona o è una truffa, prezzo in farmacia e sito ufficiale

Reishi Plus è un integratore studiato per portare tre importanti benefici, ovvero la perdita di peso, il controllo del colesterolo e l’aumento delle difese immunitarie. In questa pagina cercheremo di conoscere meglio questo prodotto per cercare di capire se funziona o è una truffa. Daremo un’occhiata alla recensioni mediche per scoprire se ci sono delle controindicazioni, leggeremo le recensioni dei consumatori per capire la sua reale efficacia ed infine andremo a vedere il prezzo a cui si può trovare in farmacia o sul sito ufficiale.

Reishi Plus: cos’è e a cosa serve l’integratore dimagrante

Lo slogan scelto dai produttori di Reishi Plus è davvero promettente: prendersi cura del proprio corpo non è mai stato così semplice. Come abbiamo scritto in apertura, l’azioni dell’integratore dimagrante Reishi Plus dovrebbe permettere di raggiungere tre obiettivi:

la perdita di peso;

il controllo del colesterolo;

l’aumento delle difese immunitarie.

Alla base di tutto ci sono le proprietà del Reishi: il Ganoderma Lucidum (questo è il suo nome scientifico) è una pianta molto simile ad un fungo; molto utilizzato in Oriente, in particolar modo in Giappone ed in Cina, questo fungo officinale è spesso protagonista nelle tecniche mediche tradizionali. Anche se è noto soprattutto per la sua capacità di dare bellezza e longevità al corpo e di migliorare la concentrazione e la capacità intellettuale, grazie ai suoi principi attivi il fungo Reishi è famoso anche come il fungo dell’immortalità.

Sono più di centocinquanta le proprietà attribuite a questo fungo (inserito anche nell’elenco dei cibi antitumorali): antiallergico, analgesico, anti infiammatorio, antibatterico, antiossidante, antivirale, antidepressivo e rilassante, cardio tonico, ipocolesterolemizzante, espettorante, epatoprotettivo e così via (vedremo tra qualche riga l’elenco completo dei benefici verificati apportati dall’intergatore). Nel caso di Reishi Plus il fungo viene utilizzato per la realizzazione di un integratore alimentare in grado di:

stimolare ed aumentare le difese immunitarie , in modo da proteggersi al meglio dai virus;

aiutare a prendersi cura della forma fisica , cosa da non sottovalutare, visto che si avvicina la bella stagione e la temutissima prova costume;

aiutare nel percorso di perdita e di controllo del peso, contrastando la presenza di colesterolo cattivo, favorendo invece quella del colesterolo buono.

Le recensioni mediche su Reishi Plus: principi attivi e benefici verificati

Ma cerchiamo di essere più precisi: diamo un’occhiata ai principi attivi contenuti nell’integratore e ai benefici verificati ed elencati in alcune recenti recensioni mediche. Il ungo elenco dei principi attivi è composto da:

Sali minerali come Zinco, Ferro Fosforo, Rame, Magnesio, Manganese, Calcio, Potassio e Germanio;

Vitamine C, D, e B (in particolar modo Folina);

Amminoacidi, ben 17, tra cui tutti quelli essenziali;

Polisaccaridi composti da Glucosio, Galattosio, Mannosio con tracce di Xilosio e Fucosio;

Steroli precursori ormonali;

Sostanze con proprietà antistaminiche;

Triterpeni;

Adenosina;

Acido Genolucido;

Avido Lucidenico;

Acido Ganodermico.

Anche l’elenco dei benefici verificati apportati da Reishi Plus è davvero lungo ed importante; la sua particolare composizione permette al prodotto di essere:

Analgesico;

Antiallergico;

Antinfiammatorio;

Antiossidante;

Antivirale;

Antibatterico;

Antitrombotico;

Antistress;

Antidepessivo;

Anti asma;

Antinfluenzale;

Antidiabetico;

Capace di contrastare le disfunzioni della tiroide;

In grado di ridurre il colesterolo e il grasso corporeo.

Istruzioni, controindicazioni e recensioni dei consumatori su Reishi Plus

Reishi Plus è l’integratore dimagrante che racchiude nelle sue capsule tutta la potenza e tutte le proprietà benefiche del fungo Reishi. L’utilizzo del prodotto è davvero molto facile: prima di ogni pasto è sufficiente prendere due capsule da “buttare giù” con un bel bicchierone d’acqua. Un semplice gesto che permette di prenderci cura del corpo dall’interno. Non ci sono particolari controindicazioni (anche se è sempre consigliabile chiedere un parere al proprio medico prima di iniziare il trattamento, ma questo è un discorso valido per qualsiasi integratore), ma il prodotto va assunto nel modo corretto: il sovradosaggio è estremamente sconsigliato. Ma davvero un solo integratore può avere tutte queste proprietà? Reishi Plus è davvero in grado di farmi perdere peso? Queste sono alcune delle domande che la gente si può porre dopo aver letto quanto scritto finora. Domande più che lecite, ma per riuscire a capire se Reishi Plus funziona davvero o è solo uno dei tanti prodotti truffa che ci sono in giro bisogna dare una occhiata alle recensioni di chi lo ha già provato.

Martina è una giovane donna che si dice contenta per aver trovato finalmente un prodotto che gli ha permesso di perdere quei chili di cui non riusciva a liberarsi; inoltre afferma di sentirsi meglio da quanto assume l’integratore e per questo motivo ha deciso che sarà il regalo che farà alle sue amiche. Paolo è uno che fa parte del gruppo degli ex scettici: è venuto a conoscenza dell’esistenza di questo integratore tramite qualche articolo trovato navigando su Google e ha deciso di comprarlo, ma senza troppa fiducia; adesso si dice molto soddisfatto di quell’acquisto fatto solo per curiosità ed afferma che si tratta di un prodotto completamente diverso e migliore rispetto a tutti gli altri integratori presenti in commercio: lui e sua moglie lo usano ormai da un po’ e hanno notato dei miglioramenti sa per quanto riguarda il controllo del peso che per quanto riguarda l’innalzamento delle difese immunitarie. Marco è un giovane che dice di essere davvero contento di aver scoperto Reishi Plus e ne consiglia a tutti l’acquisto: è rimasto colpito dalla qualità del prodotto, sottolineando i risultati ottenuti per quanto riguarda il dimagrimento.

Reishi Plus si trova in farmacia? Prezzo e sito ufficiale

Il tasso di soddisfazione dei clienti è davvero molto alto: questo è un aspetto che potrebbe convincere tante persone ad acquistare Reishi Plus. Ma bisogna fare una precisazione: sul mercato sono presenti tantissimi prodotti che hanno un nome simile e promettono di ottenere gli stessi risultati. È necessario quindi fare molta attenzione alle imitazioni: per avere la certezza di comprare l’integratore originale c’è una sola soluzione, ovvero ordinarlo dal suo sito ufficiale. Occhio quindi ai prodotti che si trovano su altri siti (anche sulle più importanti piattaforme di e-commerce come Amazon), che non sono il Reishi Plus originale; va detto anche che questo integratore non si trova neanche in farmacia. Per completare l’ordine è sufficiente compilare il modulo che si trova nell’indirizzo web ufficiale inserendo il proprio nome e cognome, il numero di telefono (meglio se di cellulare) e l’indirizzo completo; dopo aver selezionato il numero delle confezioni che si intende comprare ed indicato il metodo di pagamento preferito (si può pagare la momento dell’ordine con carta di credito o con Paypal oppure si può pagare in contanti direttamente al corriere) si deve cliccare sul bottone giallo Completa l’acquisto ed il gioco è fatto.

Un’altra domanda che si staranno facendo in molti è: quanto costa Reishi Plus? Il prezzo di listino per una confezione da 60 compresse sarebbe di 69 euro, ma i lettori che acquistano l’integratore dimagrante tramite il sito ufficiale in questo periodo possono beneficiare di un interessante sconto che gli permette di portarsi a casa una confezione al prezzo promozionale di 49 euro. IL risparmio aumenta se si acquistano più confezioni, visto che due barattolini da 60 compresse si possono comprare con 69 euro (praticamente la seconda confezione è in regalo) e tre barattolini costano 89 euro. Riepilogando, in questo periodo è possibile acquistare Reishi Plus al prezzo promozionale di:

49 euro per una confezione da 60 compresse;

69 euro per due confezioni da 60 compresse;

89 euro per tre confezioni da 60 compresse.

Le spese di spedizione sono gratuite.

Conclusioni e FAQ: Reishi Plus funziona o è una truffa?

In conclusione cosa si può dire su Reishi Plus: l’integratore dimagrante funziona o è una truffa? Le recensioni dei consumatori ci permettono di dire che il prodotto funziona: come abbiamo visto prima sono tante le persone che lo hanno provato e che sono rimasti soddisfatti della qualità dei risultati ottenuti sul piano del dimagrimento e sul piano del “sentirsi meglio”. Le proprietà del fungo sono note e verificate da tantissimo tempo: la comodità di poterne beneficiare assumendo una compressa ha conquistato tantissime persone nel mondo: basta assumere due capsule con un abbondante bicchiere d’acqua prima dei pasti principali per iniziare a prendersi cura del proprio corpo dall’interno. I principali effetti dell’integratore sono la stimolazione e l’aumento delle difese immunitarie, la perdita di peso, il recupero della forma fisica e il controllo del colesterolo, ma la lista dei benefici è davvero lunga.

Quali sono i principi attivi contenuti in Reishi Plus?

L’integratore contiene: Sali minerali (Zinco, Ferro Fosforo, Rame, Magnesio, Manganese, Calcio, Potassio e Germanio) Vitamine C, D, e B, Amminoacidi,Polisaccaridi composti da Glucosio, Galattosio, Mannosio con tracce di Xilosio e Fucosio, Steroli precursori ormonali, Sostanze con proprietà antistaminiche, Triterpeni, Adenosina, Acido Genolucido, Avido Lucidenico, Acido Ganodermico.

Quali sono i benefici verificati dell’integratore a base di fungo Reishi?

Sono tante le proprietà benefiche: analgesico, antiallergico, antinfiammatorio, antiossidante, antivirale, antibatterico, antitrombotico, antistress, antidepessivo, anti asma, antinfluenzale, antidiabetico; inoltre è capace di contrastare le disfunzioni della tiroide ed è in grado di ridurre il colesterolo e il grasso corporeo.

Reishi Plus si può comprare in farmacia?

No, Reishi Plus non si trova in farmacia, ma neanche in erboristeria o altri negozi (neanche sui più famosi siti di e-commerce come Amazon): l’unico modo per acquistare l’originale integratore dimagrante è compilare il modulo d’ordine presente sul suo sito ufficiale.

Qual è il prezzo e come si può pagare?

Il prezzo di listino di Reishi Plus è di 69 euro per una confezione da 60 compresse; grazie alla promozione attiva in questo momento è però possibile comprare una confezione al prezzo speciale di 49 euro; l’offerta è valida anche per chi fa acquisti multipli: due confezioni costano 69 euro e tre confezioni costano 89 euro. Le spese di spedizione sono gratuite. Per quanto riguarda il pagamento sono disponibili due opzioni: si può scegliere di pagare nel momento in cui effettua l’ordine tramite Paypal o con carta di credito, oppure si può scegliere di pagare in contanti direttamente al corriere al momento della consegna.

Ci sono delle controindicazioni?

No, non ci sono particolari controindicazioni; se si hanno dei dubbi, prima di iniziare ad assumere il prodotto è possibile chiedere un parere al proprio medico (ma questo vale per ogni integratore). È importante rispettare il dosaggio consigliato, ovvero due compresse prima di ogni pasto principale: non bisogna esagerare.

Reishi Plus funziona o è una truffa?

Il fungo Reishi è conosciuto da tantissimi anni per le sue proprietà benefiche ed è uno dei principali protagonisti della medicina tradizionale orientale; dando un’occhiata all’indice di soddisfazione dei clienti si può dire che l’integratore funziona: ci sono tante recensioni di consumatori che sono riusciti a perdere peso proprio grazie a Reishi Plus.