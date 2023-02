Rentalia di Idealista: recensioni, come funziona e guida all’utilizzo

Tempo fa andava di moda acquistare un immobile in multiproprietà. Un’ottima soluzione se si era sicuri di andare in vacanza sempre nello stesso posto. L’unico sconveniente che le date per l’utilizzo dell’immobile sono fissate nel contratto. Con Rentalia e il suo partner tecnologico Idealista, si possono scegliere e prenotare appartamenti, casali e ville in tutti i periodi dell’anno. Si tratta di permanenze di breve durata, cioè, o per le vacanze o per un weekend. Idealista offre il servizio online di intermediazione tra i proprietari e i vacanzieri. Vediamo come.

Come funziona Rentalia di Idealista: guida all’utilizzo

Rentalia è una società spagnola con sede a Madrid, Rent Alia Holidays S.L.U., e opera in Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Andorra. Rentalia è conosciuta per il servizio di gestione delle prenotazioni online rivolta ai proprietari che mettono a disposizione immobili al turismo.

Il portale Rentalia permette di inserire l’annuncio del proprietario immobile e renderlo visibile ai vacanzieri. La procedura prevede la registrazione dell’inserzionista e rendere attiva la prenotazione online. Rentalia, a questo punto abiliterà il modulo dell’annuncio inserito. A questo punto l’annuncio è visibile online ai vacanzieri. Il cliente potrà, quindi, vedere le foto dell’immobile, controllare le date disponibili, avere il calcolo del costo dell’alloggio e concludere con il pagamento della prenotazione.

Rentalia prevede tre piani per la pubblicazione online degli annunci, e sono:

Piano Classic0

Zero € per 1 mese Prova senza impegno per un mese Contatto diretto con i viaggiatori. Prenotazione online opzionale. Visibilità standard



Premium

10 % per prenotazione Senza quota di pubblicazione, paghi solo per le prenotazioni che confermi Gestione comoda e professionale Maggiore sicurezza per e te e per i tuoi ospiti Abbonamento gratuito a AvaiBook , software di gestione delle prenotazioni.



Platinum

120 € per 4 mesi Prima posizione negli elenchi Contatto diretto con i viaggiatori. Prenotazione online opzionale Paghi solo una volta e non ci pensi più Offerta per l’abbonamento annuale 295€/12 mesi (risparmia 5 euro al mese)



Il software AvaiBook è fornito da Idealista S.p.A.. Questo programma serve al proprietario inserzionista a gestire le prenotazioni degli affitti turistici. Idealista è il partnership tecnologico di Rentalia, per cui le prenotazioni online possono essere fatte anche dal portale Idealista. Il portale è di proprietà della Idealista S.p.A. che ha sede in Italia, a Milano precisamente.

Recensioni sul servizio di prenotazioni online di Idealista

Come in quasi tutte le recensioni, l’esperienza fatta può essere positiva o negativa. Il software fornito da Idealista è di facile utilizzo. L’inserimento dei dati richiesti nella registrazione del proprietario e la ricerca da parte del cliente, non presenta nessuna difficoltà. La schermata offre tutti i dettagli sull’immobile di cui sia l’inserzionista, proprietario, e il vacanziero hanno bisogno. Inoltre, la disdetta del contratto con Idealista può essere fatta in qualsiasi momento.

L’altra faccia della medaglia è fatta di lamentele da parte dei clienti in cerca di una casa o un appartamento per le vacanze. Molto spesso si tratta di truffe. Si hanno casi di pubblicazione di annunci di immobili inesistenti o di immobili che non corrispondono alle foto pubblicate nell’annuncio. O peggio, i proprietari o meglio, le agenzie che si avvalgono del del portale Idealista, dopo aver chiesto dati sensibili del cliente per verificarle la solvibilità, chiedono un anticipo per bloccare la casa scelta. A questo punto scatta la trappola. E il vacanziero perde i soldi versati.

Il servizio fornito dal portale Idealista nasce in legalità, ma nessuno può garantire l’onestà degli inserzionisti.