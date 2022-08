I rimedi da adottare per l’incontinenza negli uomini

Si parla di incontinenza urinaria per indicare una perdita di urina involontaria che avviene nel momento in cui l’urina non viene trattenuta all’interno della vescica dal muscolo che dovrebbe tenere chiuso il collo della vescica. Inoltre, si possono manifestare episodi di incontinenza urinaria nel caso in cui la vescica non si svuoti del tutto o i muscoli si contraggano in tempi eccessivamente rapidi. A differenza di quel che si potrebbe essere indotti a pensare, l’incontinenza urinaria è un disturbo che coinvolge non solo gli anziani, ma adulti di tutte le età e anche i bambini, sia fra gli uomini che fra le donne.

Una patologia invalidante

L’incontinenza urinaria è una patologia invalidante, che colpisce oltre due milioni di persone, più o meno equamente divisi fra donne e uomini. In molti casi il disturbo è collegato ad altre patologie, ma può anche essere frutto di terapie antitumorali. In ogni caso, è utile conoscere i rimedi che vale la pena di adottare per risolvere il problema, soprattutto perché una condizione simile può essere fonte di imbarazzo e rischia di compromettere lo svolgimento delle attività più banali e più semplici della vita di tutti i giorni.

Che cosa fare se si soffre di incontinenza

Nel caso in cui si abbiano problemi di incontinenza, si possono mettere in pratica degli accorgimenti grazie a cui è possibile riuscire a tenerla sotto controllo, almeno in misura parziale. Per esempio, è opportuno evitare di fumare e cercare di ridurre il consumo di bevande gassate. Al tempo stesso è auspicabile bere meno tè e meno caffè e prendere l’abitudine di usare indumenti comodi. L’imbarazzo è pienamente comprensibile, ma è fondamentale riuscire a vincerlo, anche per trovare il coraggio di andare da un medico specialista.

La gestione del problema

Può essere una buona idea quella di tenere un diario della propria incontinenza, così da monitorare i sintomi del problema. Questo può essere di aiuto anche per il medico, che in questo modo ha la possibilità di trovare la cura più efficace possibile. Un altro consiglio da tenere a mente è quello di bere al massimo un bicchiere di vino al giorno. In generale bisogna prestare molta attenzione alla propria dieta, così da riuscire a mantenere il proprio peso forma; è importante consumare alimenti con un alto contenuto di fibre, allo scopo di agevolare il transito intestinale. Infine, è opportuno andare in bagno, per quanto possibile, sempre agli stessi orari.

Gli assorbenti per l’incontinenza

In commercio si possono trovare diverse tipologie di mutande assorbenti; proprio per questo motivo è fondamentale cercare di comprendere qual è il prodotto migliore per i propri bisogni. A prescindere dal tipo di incontinenza di cui si soffre, comunque, esistono alcuni rimedi che permettono di tornare a condurre una vita pressoché normale, senza che ci sia bisogno di ricorrere a un intervento chirurgico: si pensi, fra gli altri, agli esercizi di Kegel per gli uomini.

Il catetere esterno

Un catetere esterno non è altro che una guaina studiata per gli uomini che soffrono di incontinenza urinaria; si utilizza come se fosse un profilattico, e per questo motivo è definito anche condom. Questo catetere è collegato a un tubo che finisce in una sacca di raccolta che viene fissata intorno alla gamba, e di solito è auto-adesivo. Si tratta di un dispositivo che ha il pregio di non essere invasivo, dal momento che non prevede contatti con la mucosa dell’uretra. È una guaina esterna che ha il solo difetto di rischiare di distaccarsi dal pene; ma tale eventualità si concretizza solo nel caso in cui venga posizionata in maniera non adeguata. Sono tanti, invece, i vantaggi che derivano dall’impiego di questo prodotto, grazie a cui l’urina può finire direttamente all’interno di una sacca. In questo modo l’odore si riduce, mentre la cute viene protetta dal contatto diretto con l’urina. Così, gli uomini che hanno problemi di incontinenza si sentono meno imbarazzati e più fiduciosi in sé stessi.

