Rimedi naturali per tendinite al polso: cure “della nonna” efficaci

Tra i disturbi più fastidiosi che possono affliggere la vita di tutti i giorni, sicuramente troviamo la tendinite al polso. Più in generale, la tendinite si configura come un’infiammazione di uno o più tendini, i tessuti fibrosi che consentono al muscolo di saldarsi alle ossa. La tendinite si sviluppa, con più facilità, in prossimità delle articolazioni e delle giunture ossee, come appunto il polso, poiché sono zone di incontro di varie forze e dove si esercita una sollecitazione maggiore che in altri punti del corpo, motivi per i quali è molto facile incorrere nell’infiammazione della zona.

In questo articolo vedremo come curare la tendinite con i rimedi naturali, le eventuali attività per prevenire l’infiammazione e cosa fare in caso di persistenza del fastidio.

Come curare in casa una tendinite al polso con rimedi naturali

Come accennato poco sopra, la tendinite al polso è una delle patologie più fastidiose che possono colpire l’articolazione, anche perché si accompagna a una sintomatologia dolorosa che, nei casi più severi diventa invalidante e richiede l’intervento di uno specialista, come l’osteopata, il fisioterapista o il kinesiologo.

Per porre rimedio alla fastidiosa sintomatologia vi sono diverse modalità di intervento. La prima, e senza dubbio la più comune, è quella di ricorrere all’intervento della medicina tradizionale: rivolgendosi al medico sarà infatti possibile risolvere la tendinite attuando una terapia che risolva il dolore mediante farmaci analgesici e antidolorifici oppure, nei casi più gravi, arrivando a proporre un intervento chirurgico risolutivo, ma si tratta, soprattutto nella seconda ipotesi, di casi estremi dove la tendinite non risponde più ai farmaci consueti ed è diventata recidivante.

Tuttavia, nei casi più lievi, oppure se non volete ricorrere ai FANS, esistono dei validi rimedi naturali che prevedono, nella maggior parte delle volte, l’utilizzo di sostanze lenitive a contenuto vegetale. Uno dei rimedi naturali più diffusi e consigliati in caso di tendinite al polso è l’utilizzo dell’arnica.

L’arnica è una pianta alpina che cresce prevalentemente nei territori del nord Europa e anche dell’America Latina e possiede proprietà altamente lenitive e antinfiammatorie, soprattutto se presente utilizzata in prodotti dove l’arnica è presente ad alta concentrazione. Di solito i prodotti a base di arnica si trovano sotto forma di creme, pomate, gel, oli e unguenti vari oppure sotto forma di cerotti e bende sanitarie contenenti arnica a lento rilascio. I prodotti a base di arnica sono un rimedio naturale ottimo e consigliato i cui effetti sfiammanti sono avvertiti fin da subito.

Non è un caso infatti, se molti sportivi dell’agonismo la usano quotidianamente per dare sollievo ai muscoli e per sgonfiare eventuali zone colpite da traumi. Trattandosi di un rimedio naturale occorre provvedere a spalmare il prodotto sul polso più volte al giorno per ottenere un recupero totale.

Un ulteriore rimedio naturale per alleviare la tendinite al polso è l’applicazione dell’aloe vera. Anche in questo caso si tratta di una pianta dall’alto potere calmante e soprattutto rinfrescante. Nelle erboristerie si trova quasi sempre sotto forma di gel da applicare, anche in questo caso, diverse volte al giorno. Se l’applicazione del gel all’aloe viene accompagnata poi da un leggero massaggio circolare della zona, si facilita l’assorbimento del prodotto naturale e lo scioglimento dell’articolazione bloccata, proprio perché l’effetto rinfrescante contribuisce a sgonfiare l’infiammazione più rapidamente.

Un altro rimedio alla tendinite, del tutto naturale, è quello di effettuare impacchi freddi servendosi di acqua molto fredda o, meglio ancora, utilizzando del ghiaccio. Questa terapia è consigliata spesso anche dalla medicina tradizionale poiché è basata sulla prova scientifica che il freddo, stimolando la circolazione corporea, contribuisce a calmare la tensione e conseguente rigidità del tendine infiammato. Pertanto, in caso di tendinite al polso può essere sufficiente sottoporre il polso a impacchi di ghiaccio giornalieri per beneficiare di un netto miglioramento. Gli impacchi dovrebbero essere eseguiti circa 2-3 volte al giorno per un tempo di circa 15 minuti a impacco.

Prevenire la tendinite al polso: i rimedi della nonna

Se i rimedi naturali né quelli tradizionali bastassero, è possibile affidarsi ai cari e vecchi rimedi della nonna, per così dire, che, pur non trovando un vero e proprio riscontro scientifico, trovano tuttavia sempre un buon riscontro empirico. Per prevenire la tendinite al polso, infatti, alcuni vecchi rimedi casalinghi si rivelano essere ancora molto validi. Tra questi troviamo:

Bagno di acqua tiepida : un bagno in acqua tiepida, per circa 20 minuti, è considerato un vero e proprio toccasana, anche per lo spirito. L’effetto calmante e distensivo di un bagno tiepido contribuisce ad aumentare la circolazione sanguigna, facendo affluire il sangue verso il tendine infiammato. Al bagno, le nonne consigliavano poi di aggiungere anche sali balsamici per aumentare l’effetto anti infiammatorio. Nel caso non si possa effettuare un bagno, si può infilare solamente il polso all’interno di un catino, per ottenere lo stesso effetto;

Infuso di camomilla : probabilmente non esiste nessuna nonna al mondo che non abbia consigliato, almeno una volta, un impacco di camomilla come soluzione a un problema! Effettivamente l’effetto calmante e soprattutto sfiammante della camomilla rendono questa pianta ideale per creare impacchi da apporre alle aree infiammate;

Aceto di mele : altro rimedio casalingo è quello di applicare, ancora una volta sotto forma di impacco, l’aceto di mele. Per questo prodotto assolutamente naturale veniva utilizzato fin dai tempi antichi per la sua grande capacità antiinfiammatoria. la ricetta della nonna consiglia di unire, in parti uguali, l’aceto di mele a una quantità di acqua tiepida e di lasciarlo agire sul polso per circa 20 minuti, per non meno di 3 volte al giorno.

Quando i rimedi naturali non bastano per curare la tendinite al polso?

In alcuni casi, purtroppo, potrebbe accadere che nessuno dei rimedi precedenti sortisca l’effetto desiderato. In questi casi, è consigliabile sempre rivolgersi a uno specialista che saprà suggerire la terapia più adeguata e, probabilmente, anche la più incisiva. Infatti, per quanto i rimedi naturali siano meno invasivi e più rispettosi dell’equilibrio naturale del corpo, potrebbero tuttavia non avere un effetto immediato e la sintomatologia dolorosa, potrebbe persistere (soprattutto nei casi più severi). In queste situazioni, potrebbe rendersi necessario, oltre a un intervento chirurgico risolutivo, anche indossare un tutore che aiuti a non sollecitare troppo il polso e che favorisca a tenere la postura corretta, che troppo spesso è infatti la causa scatenante della tendinite. Di solito, l’intervento di un tutore è piuttosto risolutivo della sintomatologia, garantendo un pieno recupero della tendinite nel giro di poche settimane.