Ripetizioni di inglese online: come cercare e dare ripetizioni via web

L’inglese oramai rappresenta un chiave di volta per il mondo del lavoro, ma non solo. Conoscere questa lingua è davvero importante per viaggiare ed intraprendere delle proficue relazioni per le proprie attività. All’interno di questo articolo sono forniti alcuni importanti suggerimenti per cercare e dare delle ripetizioni di inglese sfruttando il web.

Ripetizioni di inglese online: come cercarle

Oramai è comunemente nota l’importanza della lingua inglese per migliorare le possibilità di crescita e di carriera nel mondo del lavoro, ma è utile anche per gli amanti dei viaggi e per chi si relaziona spesso con persone straniere.

Avere il programma di migliorare l’inglese è fondamentale per raggiungere i piccoli grandi obiettivi nella vita ed i più volenterosi possono trovare una valida chiave di volta proprio nel mondo del web.

Infatti effettuando una piccola ricerca all’interno di internet ognuno può imbattersi in siti che propongono ripetizioni da parte di tutor, esercizi e schede riassuntive funzionali al miglioramento del lessico, della grammatica e della scioltezza linguistica.

Uno dei portali migliori sotto questo punto di vista è Preply che mette a disposizione diversi docenti esperti in lingua a prezzi davvero convenienti.

Ad ogni studente è data la possibilità di scelta grazie ai profili ed alle diverse recensioni, così da poter trovare la persona più adatta alle proprie esigenze di studio.

L’iscrizione è davvero molto facile, infatti il sito permette di sfruttare il proprio account Facebook oppure Google e successivamente il portale richiede di inserire una password fondamentale per i successivi accessi.

Per poter trovare l’insegnante più idoneo agli impegni ed al livello di inglese, è sufficiente inserire tutti i criteri nei filtri, scegliendo la tariffa oraria, la fascia di disponibilità giornaliera, i giorni della settimana più congeniali in base agli impegni, il paese di origine e le specializzazioni.

Ad ogni utente è data la possibilità di lasciare recensioni e commenti sui vari insegnanti, così da poter indirizzare gli altri e fornire preziosi consigli.

I prezzi sono altamente variabili e sono calcolati sulla base di un’ora di lezione: generalmente le tariffe partono da un minimo di 17€ e possono arrivare anche a cifre molto elevate a seconda del tutor che si è scelto.

Ognuno può prenotare una lezione di prova, ideale per avere una maggiore chiarezza al momento della scelta, inoltre gli insegnanti possono essere contattati sempre tramite messaggio per avere delle informazioni ulteriori e dei chiarimenti.

Il vantaggio offerto da questo sito è dato dal fatto che oltre alle lezioni individuali, si possono anche organizzare delle classi, che rendono la lezione molto più stimolante ed interattiva.

Sia gli insegnanti che gli studenti possono scambiare dei file, annotare i nuovi termini di vocabolario ed infine possono condividere gli schermi, chattando anche su una particolare piattaforma chiamata Preply Space.

Il sito in questione è spesso usato come un valido supporto anche per la preparazione di certificazioni in lingua inglese come IELTS, TOEFL,SAT,ACT e GRE che sono quelli più popolari al livello internazionale.

Scegliere di fare delle ripetizioni online, permette di poter seguire le lezioni sempre ed in qualsiasi momento della giornata grazie alle prenotazioni che corrispondono direttamente agli impegni quotidiani.

Altra via davvero interessante per richiedere delle ripetizioni di inglese online è il sito classgap.com.

Il funzionamento di questo portale è simile a quello precedentemente trattato, infatti consente di imparare o migliorare la lingua grazie a delle lezioni private a prezzi accessibili con insegnanti qualificati.

Una volta effettuata la registrazione mediante i dati personali, il primo passo è quello di procedere con la decisione del tutor ideale; la scelta è davvero ampia infatti sono moltissimi i profili registrati, che mettono a disposizione le proprie competenze per aiutare gli studenti.

Una volta trovato l’insegnante ideale ognuno può successivamente prenotare le lezioni in base ai propri impegni, ed è proprio questa la chiave del successo di questo sito.

Le aule virtuali hanno tutto il materiale necessario per supportare lo studio: dalle lavagne digitali, fino agli editor di documenti online, ma c’è anche la possibilità di fare delle video conferenze ed integrare il materiale con Google drive e Youtube.

Classgap per venire incontro agli studenti, offre anche l’opzione del “soddisfatti o rimborsati”: in caso di mancata lezione o di insoddisfazione, entro 24 ore dalla prima lezione il portale s’impegna a ridare i soldi dell’acquisto.

Inoltre in caso di imprevisti, ogni studente può procedere con l’annullamento della prenotazione in qualsiasi momento.

Le tariffe orarie sono leggermente più basse rispetto a Preply, tuttavia il livello di preparazione degli insegnanti è il medesimo.

Per riuscire a trovare la persona più adatta, il sito mette a disposizione la possibilità di effettuare delle prove del tutto gratuite con durata di 20 minuti; questa è una grande occasione per riuscire ad avere una panoramica più chiara e di conseguenza scegliere a colpo sicuro.

Gli utenti possono anche basarsi sulle recensioni lasciate da altri per capire il metodo di insegnamento ed i programmi adottati.

Come dare ripetizioni di inglese via web

Lo studio dell’inglese è una passione che accomuna molte persone, tanto che alcune di esse decidono di mettere a disposizione le loro conoscenze sfruttando anche il mondo del web.

Dare delle ripetizioni in lingua online è un modo davvero divertente per guadagnare qualcosa e condividere con gli altri la propria inclinazione.

Tra le varie soluzioni, una delle più usate è il sito Superprof; questa community ormai accoglie quasi 7 milioni di insegnanti e tutor provenienti da tutte le parti del mondo.

Creare un account è davvero semplice, infatti basterà anzitutto inserire la propria descrizione ed una foto, fondamentale per l’annuncio delle ripetizioni.

La pubblicazione è totalmente gratuita e rappresenta un’ottima vetrina per tutti coloro che sono alla ricerca di un insegnante di inglese.

E’ importante mettere in risalto i punti di forza come le competenze, degli obiettivi raggiunti, certificazioni ottenute ed anche l’esperienza maturata nel corso del tempo.

Ogni insegnante può scegliere le tariffe, inoltre i costi di servizio sono molto bassi in quanto Superprof applica una commissione del 10% per ogni prenotazione di lezione.

La condivisione della propria passione non implica affatto di comprovare le proprie competenze, infatti anche gli studenti possono tranquillamente proporsi come insegnanti per fornire un sostegno scolastico per gli allievi di classi inferiori.

Altro portale per dare ripetizioni di lingua inglese online è Skuola.net; questo sito è ben noto agli studenti delle scuole ma anche agli universitari.

In base alla disponibilità dell’insegnante e degli alunni, le lezioni possono tenersi o in modo tradizionale oppure tramite piattaforme virtuali.

L’iscrizione come insegnante è molto veloce, infatti è sufficiente inviare il proprio curriculum ed attendere la verifica da parte dello staff di Skuola.net; una volta superata questa fase è fondamentale creare un profilo personale visibile a tutti gli allievi.

Per dare ripetizioni con questa modalità, bisogna prestare attenzione alle richieste di prezzo: non si devono né domandare cifre esose né troppo basse, ma è necessario tenere conto dei prezzi di mercato per essere competitivi.

Altro elemento importante per dare ripetizioni di inglese online è essere sempre puntuali ed affidabili, rispettando così gli orari e gli appuntamenti ed instaurando un rapporto di fiducia reciproca tra allievo ed insegante.

Un consiglio che è fornito dal portale stesso è quello di presentare immediatamente tutti gli obiettivi a breve termine per poi individuare la strada migliore sul lungo periodo.

Skuola.net rappresenta un buon modo per guadagnare qualche soldo, mettendo a disposizione le proprie capacità e la propria passione.

Ultimo sito da non sottovalutare è Schoolr.net che è un portale dedicato allo studio della lingua inglese, che mette in contatto tutor ed allievi da tutto il mondo.

Le motivazioni per scegliere questo sito sono diverse: anzitutto è un lavoro estremamente flessibile, infatti le lezioni possono essere date da qualsiasi parte, in quanto gli unici elementi fondamentali sono un computer ed una buona connessione.

Successivamente è un impiego che se fatto con impegno e motivazione consente di arrivare a guadagni di oltre 800€ mensili, poiché le tariffe e le disponibilità sono totalmente a discrezione dell’insegnante.

Per ogni lezione prenotata, il sito trattiene sempre una commissione che ammonta al 25%, ma non sono previsti altri costi aggiuntivi; per quanto riguarda i pagamenti, vengono rilasciati alla fine di ogni mese per poter organizzare la vita e gli impegni al meglio.

Schoolr.net non accoglie nella sua community tutti i canditati, ma ogni domanda viene attentamente analizzata e selezionata per offrire agli allievi la massima qualità.

Generalmente i requisiti tenuti in maggiore considerazione sono: il conseguimento di una laurea triennale, una minima esperienza di insegnamento con lezioni private, scolastiche, universitarie oppure online, infine è altrettanto importante avere mezzi tecnologici idonei allo svolgimento delle mansioni.

Le aule virtuali messe a disposizione per tutti gli insegnanti sono dotate di tutti gli strumenti per aiutare durante le spiegazioni, infatti ci sono anche delle lavagne virtuali e programmi per inserire file di qualsiasi tipo come appunti e documenti.

Ad oggi la didattica online rappresenta una grande risorsa sia per gli insegnanti che per gli allievi in quanto si adatta perfettamente allo stile di vita della società attuale.