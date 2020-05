Risiko Online Gratis: come giocare in italiano in multiplayer, si può senza registrazione?

Risiko è senza dubbio uno dei giochi da tavola più amati al mondo. Creato e commercializzato sul finire degli anni ’50 da Editrice Giochi, il “gioco della guerra” non ha mai conosciuto declino e il suo successo anche tra I giocatori di nuova generazione non è mai stato offuscato da concorrenti all’altezza di intrattenere e stimolare le capacità strategiche di chi si mette alla prova. In questi mesi di lockdown e in questi giorni di lentissimo ritorno alla normalità della fase 2, dedicare tempo ai giochi da tavola è stato per molte persone un diversivo divertente per far scorrere meno monotonamente le giornate.

Al giorno d’oggi, naturalmente, è possibile trasferire le partite di Risiko dal tabellone da tavola al web: esistono infatti moltissimi giochi che prendono spunto da Risiko online, alcuni molto simili in tutto e per tutto all’originale, altri con differenze macroscopiche ma comunque pensati per intrattenere in modo intelligente “strateghi” di ogni età. Non tutti i giochi simil-Risiko presenti in rete sono gratuiti e la maggior parte di essi richiede la registrazione. In ogni caso I prezzi di questi giochi sono contenuti e il fatto che essi siano fruibili sia da pc che da altri device mobili come tablet e smartphone rappresenta un plus importante, che permette di portare il divertimento sempre con sé e immergersi in una partita in qualsiasi momento (sull’autobus verso il lavoro, in coda alle casse del supermercato, ecc.). Vediamo quindi come giocare online e gratuitamente a Risiko in italiano e in modalità multiplayer.

Risiko Digital multiplayer in italiano: registrazione e installazione per Windows e Mac

Risiko Digital è la versione online ufficiale del famosissimo gioco da tavola aggiornata rispetto alla tecnologia odierna e quindi adattata alle modalità dei giochi online. Risiko online permette di giocare la propria partita con avversari collegati da tutto il mondo, che potranno fare la propria mossa simultaneamente, sfidandoci a distanza. Questo gioco è quindi in modalità multiplayer, in italiano, e consente un numero illimitato di giocatori per partita. Ma come si gioca esattamente a Risiko Online? Molto semplice: si può accedere al gioco online direttamente mediante un client apposito per Mac OS X o Windows o addirittura attraverso un browser, se si accede da Facebook. Per giocare la propria partita occorre registrarsi al sito con indirizzo mail valido e password: in questo modo è possibile accedere al gioco gratuitamente per un periodo di prova di 15 giorni. Al termine di questa “finestra” è possibile scegliere una formula di abbonamento mensile: 1 mese di gioco costa 3,95 euro, 3 mesi costano 9,90 euro mentre la formula annuale costa 35 euro.

Collegandosi al sito ufficiale di Risiko Digital occorre registrarsi cliccando sull’apposito tasto “Registrati” collocato nella barra del menù, in cima alla pagina. Il modulo di registrazione da compilare prevede l’inserimento dei propri dati personali (nome utente, password, data di nascita, indirizzo e-mail valido) e la spuntatura delle voci corrispondenti alla dichiarazione di residenza in Italia nonché all’accettazione dei termini della Privacy. Al termine di questa procedura occorre copiare il codice di sicurezza ubicato nel box al termine della pagina e premere il tasto “Invia”. A questo punto bisogna collegarsi alla propria casella di posta elettronica e cliccare sul link di conferma inviato da Risiko Digital in modo da autenticare in via definitiva il proprio account. Collegandosi di nuovo al sito di Risiko Digital si deve effettuare il download del client desiderato: nella home page questa funzione si trova in alto a destra. Con un semplice click si apre una nuova pagina dove si trovano le diciture “Scarica il client per Windows” o “Scarica il client per Mac”: in base alle caratteristiche del proprio dispositivo si deve quindi scaricare il client adatto.

Al termine del download si può finalmente aprire il file di Risiko Digital e pazientare qualche minuto affinché venga completata il processo di download dei file indispensabili per far “girare” il gioco sul proprio computer. A questo punto si deve eseguire il software cliccando in sequenza sui pulsanti “Continua”, “Accetta” e infine “Si”. Al termine del conferimento di questi consensi dovrebbe finalmente concludersi il processo di installazione.

Gli utenti Mac devono seguire la medesima procedura illustrata, scaricando il client apposito, aprendo poi il pacchetto dmg Risiko Digital e seguire l’iter di installazione del gioco usando l’installer presente nel citato pacchetto.

Una volta che il software è stato correttamente installato, il giocatore può accedere da Windows o Mac con le proprie credenziali di registrazione e, dopo il login, finalmente concedersi la tanto agognata partita a Risiko.

Se si è installato il gioco senza aver acquistato un abbonamento e quindi sfruttando i 15 giorni di free trial si deve tenere presente che l’accesso alle partite è consentito soltanto in modalità Prestige. Per iniziare a giocare, inoltre, bisogna prenotare il proprio posto, cliccando sul pulsante “Giocatore”. Si può anche iniziare una partita ex novo cliccando su “Crea partita” e invitare poi altri utenti: questa alternativa consente di scegliere autonomamente il metodo di gioco, il numero dei giocatori che possono intervenire e il numero di turni per giocatore e altri dettagli che il “gestore” della partita è libero di introdurre e modificare a piacere. Si può così iniziare a giocare: le regole sono esattamente identiche a quelle del gioco da tavola che per anni ci ha tenuto compagnia nei momenti di spensieratezza!

Risiko online da Facebook: installazione e registrazione

Le istruzioni che abbiamo illustrato nel paragrafo precedente si rivolgono a chi desidera giocare a Risiko online dal proprio pc o Mac, installando quindi un software sul proprio computer attraverso un client. Ovviamente non tutti i giocatori sono disposti ad installare un client e molti sono coloro che preferiscono una modalità di gioco più “elastica” e dunque non legata ad una postazione pc, preferendo quindi partite “portatili”, alle quali prendere parte dal proprio smartphone o da altri device leggeri, come i tablet.

Per fare questo è sufficiente collegarsi alla home page del sito ufficiale di Risiko Digital e cliccare sul pulsante “Gioca su Facebook”: in questo modo si può accedere alla versione del gioco fruibile attraverso il social network di Mark Zuckerberg, Risiko Digital 3.

Anche in questo caso attraverso un iter semplice e veloce sarà possibile entrare in partita in pochi veloci passaggi: per prima cosa cliccando sul pulsante, si apre una schermata di Facebook in cui compare la dicitura “Continua come”, seguita dal proprio nome e cognome: in sostanza, viene richiesto di continuare nel procedimento con la propria identità Facebook. Viene quindi richiesto di inserire lo user name e la password che si utilizzeranno per giocare su Risiko Digital via Facebook e poi finalizzare il tutto cliccando sul tasto “Invia”. La registrazione in questo modo è completata e bisogna cliccare su “Torna al gioco” per entrare in partita. In questa sezione è possibile prendere visione di tutte le partite in progress e selezionare quella alla quale si vuole partecipare cliccando su “Entra nella partita”.

La versione di Risiko online accessibile attraverso Facebook è disponibile a gratis per un periodo limitato di tempo: anche in questo caso il free trial è di 15 giorni dopo i quali si potrà scegliere una formula di abbonamento identica a quelle illustrate nel paragrafo precedente.

Come anticipato, giocare a Risiko Digital da Facebook consente anche agli utenti smart dotati di sistemi operativi Android e iOS di accedere al gioco e “gettarsi” nella mischia degli strateghi online direttamente dal proprio cellulare o dispositivo portatile.

In ogni caso, sia la versione client scaricata su computer sia la versione Facebook di Risiko consentono agli utenti di poter accedere in qualsiasi momento alle partite desiderate, di invitare gli sfidanti desiderati in partita e di accedere in ogni momento alla classifica parziale e totale dei giocatori e anche di visionare a proprio piacimento lo storico delle proprie performance di gioco.

Accennavamo che l’accesso alle partite, a meno che non se ne crei una nuova ad hoc, è subordinato alla prenotazione: in questo modo è possibile richiedere di poter giocare una partita in progress e attendere l’assegnazione del proprio turno di gioco.

In questo articolo abbiamo parlato della versione ufficiale di Risiko Online ma sul web esistono molte altre tipologie di giochi di strategia militare simili al gioco da tavolo di Editrice Giochi: anch’esse nella maggior parte dei casi prevedono un periodo di prova gratuito e la sottoscrizione, scaduto il free trial, di un abbonamento, così come una registrazione subordinata alla cessione informata del propri dati sensibili. Tra i “concorrenti” online più famosi dell’imbattibile Risiko citiamo almeno atWar, che richiede il download di client per Windows o Mac, così come Netrisk (che consente la modalità multiplayer fino a un massimo di 8 giocatori), e Risk, che invece consente di giocare solamente contro il computer e quindi non supporta la modalità multiplayer. Chi invece opta per il gioco strategico da cellulare o tablet, può trovare grande sollazzo militare in giochi simil-Risiko come Border Siege. Blood & Honor e Conquest, multiplayer disponibili nelle versioni per Android e iOS e quindi fruibili da device mobili. I modi e le tecnologie per divertirsi giocando online non mancano: in bocca al lupo agli strateghi digitali!