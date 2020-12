Robot Total Cooker 5 in 1: truffa o funziona, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Oggi vi parliamo di un’interessante novità sbarcata nel settore degli elettrodomestici: si tratta di Total Cooker, il nuovo e rivoluzionario robot da cucina multifunzione (5 in 1) della linea DCM che vi consentirà di effettuare diverse preparazioni e dar vita così a deliziosi piatti da degustare in compagnia di amici o parenti. Sarà il vostro alleato preferito quando dovete cucinare perché grazie a questo elettrodomestico sarete in grado di grattugiare, centrifugare, sminuzzare, affettare ed ha anche la funzione di estrattore.

Ma siamo sicuri che funziona davvero e non è un’altra delle tante truffe presenti in giro per il web? Scopriamolo andando a leggere cosa ne pensano i clienti che lo hanno già acquistato e provato, lasciando diverse recensioni nei vari forum online. Inoltre nell’articolo vi forniremo tutte le informazioni utili riguardanti il nuovo Total Cooker 5 in 1, le istruzioni d’uso, le sue funzionalità principali, il prezzo su Amazon, quanto costa e come ordinare tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Istruzioni Total Cooker 5 in 1: funzionalità e come usare l’innovativo robot da cucina

Tra gli elettrodomestici più interessanti presenti attualmente in commercio troviamo il nuovo Total Cooker 5 in 1, l’innovativo robot da cucina che presenta un rivoluzionario sistema multifunzionale che vi permetterà di effettuare più preparazioni quando dove cucinare il pranzo o la cena, soprattutto se avete molti ospiti a casa e le cose da fare sono tante.

Grazie a Total Cooker potrete realizzare piatti da veri chef in poco tempo e utilizzando un solo strumento, così la vostra cucina non sarà invasa da tremila elettrodomestici che poi dovrete pulire. Ma scopriamo nel dettaglio quali sono tutte le funzioni disponibili e cosa vi permetteranno di fare:

Frullatore : questa funzione vi aiuterà a preparare deliziose creme, vellutate o anche delle fantastiche salse con cui condire i vostri piatti (sia primi che secondi);

: questa funzione vi aiuterà a preparare deliziose creme, vellutate o anche delle fantastiche salse con cui condire i vostri piatti (sia primi che secondi); Tritatutto : potrete sminuzzare ogni alimento in pochissimi secondi e senza l’utilizzo di coltelli;

: potrete sminuzzare ogni alimento in pochissimi secondi e senza l’utilizzo di coltelli; Taglio a listarelle : grazie a questa funzione riuscirete ad affettare qualsiasi tipologia di verdura in maniera molto semplice e veloce;

: grazie a questa funzione riuscirete ad affettare qualsiasi tipologia di verdura in maniera molto semplice e veloce; Centrifuga : questa invece consente di realizzare deliziose e salutari bevande detox, soprattutto per coloro che stanno seguendo una dieta che comprende questo genere di alimenti;

: questa invece consente di realizzare deliziose e salutari bevande detox, soprattutto per coloro che stanno seguendo una dieta che comprende questo genere di alimenti; Estrattore: infine questa funzione sarà molto apprezzata dagli amanti dei succhi di frutta al 100% in quanto riesce a dividere perfettamente la polpa dal succo in poco tempo.

L’utilizzo del nuovo Total Cooker 5 in 1 è estremamente semplice e vi basterà seguire il libretto di istruzioni che troverete all’interno della confezione del prodotto. Inclusi poi avrete i seguenti accessori: 1 vaso frullatore con lame in acciaio, 1 contenitore tritatutto con lame in acciaio,1 estrattore con coperchio, filtro e pestello, 2 contenitori di raccolta in plastica, 1 disco in acciaio per grattugiare e affettare e 1 grattugia. Anche pulirlo sarà molto semplice e ogni accessorio può essere lavato anche in lavastoviglie.

Recensioni e opinioni Total Cooker 5 in 1: funziona davvero o è una truffa?

Per verificarne l’effettivo funzionamento ed evitare così di imbatterci in una truffa, in questo paragrafo scopriamo cosa ne pensano le persone che hanno già acquistato il nuovissimo e rivoluzionario Total Cooker 5 in 1. Stando a quanto riportano le recensioni rilasciate dai clienti sul sito ufficiale, questo robot da cucina funziona benissimo e sono in molti a consigliarlo anche come regalo di Natale, visto che il 25 dicembre si avvicina sempre più. Ma vediamo alcune delle loro testimonianze:

“Erano anni che sognavo di acquistare un elettrodomestico che potesse aiutarmi in cucina e quando mi sono imbattuta nel nuovo Total Cooker ho deciso di provarlo, su consiglio di una mia cara amica che già lo aveva comprato. E devo dire che si tratta di un robot davvero utilissimo e capace di unire in un solo prodotto ben 5 funzionalità diverse che solitamente per averle è necessario acquistare più elettrodomestici. Adesso cucinare non è mai stato così semplice. Lo consiglio a tutte”. Paolo D. “Mio marito mi ha regalato il nuovo Total Cooker 5 in 1 per il mio compleanno e da quel momento non riesco più a farne a meno quando cucino. Riesco a tritare, grattugiare, affettare e anche centrifugare tutti gli alimenti che voglio e nella confezione del prodotto sono inclusi anche molti accessori davvero utilissimi. E’ davvero un ottimo acquisto, consigliatissimo”. Franca S.

Prezzo Amazon Total Cooker 5 in 1: quanto costa e come acquistare il robot sul sito ufficiale

Dopo aver accertato, grazie alle recensioni degli utenti, che il nuovo Total Cooker 5 in 1 funziona davvero e non è una truffa, adesso cerchiamo di capire quanto costa e dove è possibile acquistarlo online. Per prima cosa vi diciamo subito che questo rivoluzionario robot da cucina non lo troverete nei normali negozi o store che vendono elettrodomestici e non è presente nemmeno su Amazon.

Se desiderate ordinare l’originale Total Cooker 5 in 1, potrete farlo solo tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice dove vi sarà richiesto di compilare correttamente l’apposito form con tutti i vostri dati anagrafici e il vostro numero di telefono cellulare. Una volta completato l’acquisto, la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 24/48 ore lavorative e la consegna sarà gratuita per tutti i clienti.

Per quanto riguarda invece il pagamento potrete effettuarlo sia direttamente in contanti tramite contrassegno al corriere espresso oppure se preferite potrete pagare in anticipo utilizzando la vostra carta di credito, PayPal o PostePay in maniera sicura e veloce. Ma quanto costa il nuovo Total Cooker 5 in 1? Attualmente sul sito ufficiale è disponibile per la clientela una fantastica offerta di lancio che vi permetterà di acquistare questo robot da cucina ad un prezzo speciale a soli 109,90 euro, anziché 209 euro.