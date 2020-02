Roll Magic: istruzioni, opinioni, come funziona, prezzo Amazon e sito ufficiale

Roll Magic è un prodotto intelligente per organizzare, proteggere e sistemare tutti i vari oggetti relativi al beauty case. Si tratta, nello specifico, di un nuovissimo e innovativo organizzatore, utile soprattutto quando si deve preparare la valigia. Spesso, infatti, quando si deve affrontare un viaggio ci si ritrova di fronte al problema del bagaglio da mettere a punto: spesso, infatti, capita di dover rinunciare per forza a qualcosa, soprattutto per la ridotta capienza della valigia. Ecco dunque che arriva in soccorso Roll Magic, il pratico e comodo organizzatore da viaggio.

Come funziona Roll Magic: istruzioni per l’uso

Spiegate in linea generale le caratteristiche principali del prodotto, andiamo a vedere maggiormente nel dettaglio il suo funzionamento. Come detto, si tratta di un organizzatore da viaggio, che sta riscuotendo un enorme successo, tanto da essere stato scelto da milioni di viaggiatori. E’ uno strumento particolarmente adatto soprattutto per quelle persone che vogliono avere tutto sotto controllo e ben sistemato, che sia in casa o in viaggio.

L’articolo è dotato di ben quattro tasche staccabili, così da consentire di sistemare il contenuto nel modo in cui si desidera. E’ facilmente richiudibile, così da poter essere tranquillamente riposto all’interno di un bauletto da trasportare durante un viaggio. Il prodotto può essere comodamente utilizzato per organizzare la valigia e tenere gli accessori di make up a portata di mano. L’articolo può essere tranquillamente usato in qualsiasi momento o circostanza, anche durante il tempo libero: all’interno delle tasche può essere inserito di tutto, dagli indumenti intimi ai deodoranti e tanto altro ancora. Le tasche, che ricordiamo possono essere staccate quando si vuole, sono anche trasparenti: aspetto, questo, molto importante, in quanto aiutano a ritrovare immediatamente tutti i vari oggetti che si cercano. Una volta che si apre, si può avere una ottima visuale di tutto il suo contenuto.

Come detto, questo strumento si rivela particolarmente utile nel momento in cui si deve affrontare un viaggio: prima di iniziare le vacanze, una delle preoccupazioni più importanti riguarda il quantitativo di oggetti da portare. Roll Magic è la soluzione ideale, adatta per sistemare tutti i vari prodotti: oltre a contenere i vari articoli, è anche un beauty case che si arrotola. Risulta essere anche molto resistente alla cadute, garantendo la massima protezione. L’articolo può essere tranquillamente utilizzato anche come borsa porta oggetti per il bagno.

Ma non è finita qui: oltre alle quattro tasche staccabili di cui vi abbiamo parlato in precedenza, il prodotto è dotato anche di un manico da viaggio, che può essere utile anche se lo si vuole appendere a casa. Inoltre, risulta essere particolarmente resistente alle cadute e adatto anche a contenere delle bottiglie intere.

Il prodotto è stato messo sul mercato dopo che sono stati effettuati diversi test, dai quali è risultato che non presenta particolari effetti collaterali o controindicazioni. In ogni caso, si consiglia di non lavarlo utilizzando candeggina oppure altri prodotti chimici.

Tirando le somme: grazie alle sue dimensioni (misura 25 cmx14cmx14 cm), risulta essere perfetto per essere inserito tranquillamente in un trolley piccolo o in valigia. Grazie a questo articolo, dunque, fare la valigia non è più assolutamente un problema: finalmente, si possono portare tutti gli oggetti di cui si ha bisogno, senza dover rinunciare praticamente a nulla. Ma lo si può tranquillamente usare anche in casa: lo si può infatti riporre comodamente in qualsiasi scaffale o armadio, così da averlo sempre a portata di mano. Risulta essere ideale anche per riporre i vari accessori e gli oggetti del bagno. Il materiale con cui viene realizzato è un tessuto di elevata qualità e anche impermeabile.

In ogni caso, per chi non lo avesse capito al meglio, collegandosi al sito internet della casa produttrice si può trovare un video in cui viene spiegato, passo dopo passo e in meno di un minuto, il funzionamento di questo articolo: grazie ai tanti scompartimenti messi a disposizione, tutti i vari accessori possono essere gestiti e organizzati nell’ordine più totale. Sempre nello stesso filmato, viene spiegato anche come arrotolare e chiudere il beauty. E’ proprio questo aspetto a renderlo perfetto per tutti: sia per le donne, che lo possono utilizzare per riporre trucchi o altri prodotti cosmetici. Ma può essere usato anche dagli uomini, che possono invece inserire tutti i loro vari oggetti, dagli indumenti fino ai dentifrici e così via.

Opinioni Roll Magic: funziona o è una truffa?

Una buona soluzione per cercare di capire se un prodotto sia realmente valido o meno è quella di andare a leggere le varie recensioni presenti sul web. Online, infatti, si possono trovare veramente tantissime opinioni, praticamente su qualsiasi cosa. Comprese ovviamente quelle che sono state rilasciate da parte degli utenti che hanno avuto la possibilità di utilizzare Roll Magic.

Partiamo dal parere di una ragazza, supersoddisfatta dell’acquisto fatto, tanto che rivela che se avesse potuto assegnare più di cinque stelle per questo prodotto lo avrebbe tranquillamente fatto. Secondo la sua recensione, l’articolo si è rivelato molto più grande di quanto pensasse. Non solo al suo interno si possono inserire veramente tantissime cose, ma nonostante questo è in grado di chiudersi senza particolari problemi. Particolarmente apprezzarti gli scomparti trasparenti, che permettono di individuare subito tutti i diversi oggetti, senza perdere troppo tempo. Non solo: appare anche esteticamente bello, se si volesse lasciarlo appeso oppure appoggiato sul mobile. La donna, inoltre, spiega di aver suddiviso il beauty in diverse categorie, in base alla tipologia di prodotti: nel suo caso, lo utilizza soprattutto per organizzare i vari oggetti relativi al make up. Sempre in base alla sua testimonianza, bisogna tenere in considerazione e non sottovalutare un aspetto in particolare, quello che riguarda le cerniere: essendo un prodotto nuovo, bisogna prestare attenzione in quanto devono essere aperte e chiuse lentamente. Infine, un’ultima nota positiva: la spedizione, così velocemente che il pacco è addirittura arrivato prima del previsto.

Dello stesso avviso anche un ragazzo, che spiega di aver deciso di acquistare il prodotto per la fidanzata, che cercava da diverso tempo un porta trucchi con diversi scomparti, così da evitare il rischio di trucchi persi o che macchiano in giro. L’uomo però sottolinea anche dei piccolissimi difetti: non è così rigido come appare in foto e, inoltre, quando lo si riempie totalmente da quadrato diventa praticamente ovale. Si tratta comunque di piccolezze, dettagli, perché il suo compito lo esegue in maniera egregia: quando si ha la necessità di prendere un oggetto in poco tempo, grazie a questo dispositivo lo si trova sempre, grazie agli scomparti trasparenti.

Un altro ragazzo rivela di essere una persona molto disordinata. Doveva partire qualche giorno in vacanza e per questa ragione ha deciso di ordinare e acquistare Roll Magic. Ma scelta fu migliore: il cliente è rimasto così soddisfatto che definisce il prodotto utilizzando l’aggettivo “eccezionale”. Grazie a questo dispositivo, per la prima volta è riuscito a far entrare tutto nella valigia. L’uomo è stato così contento che ne ha acquistato uno anche per la fidanzata: pure lei ha apprezzato molto il prodotto, che lo utilizza soprattutto per inserire i suoi trucchi.

Concludiamo con la recensione di un altro uomo: anche in base alla sua testimonianza, il pacco è arrivato prima del previsto. In generale, comunque, è in linea con quelle che abbiamo analizzato in precedenza: fino a questo momento, l’acquisto del prodotto non ha assolutamente deluso le sue aspettative. Anzi, è rimasto così soddisfatto che ha deciso di ordinarne presto anche un altro.

Dunque, leggendo le varie recensioni che sono presenti sul web tra canali social e forum vari, si può tranquillamente affermare che il prodotto, nonostante qualche piccolo difetto, viene fortemente consigliato da parte di coloro che hanno avuto l’opportunità di utilizzarlo.

Roll Magic: prezzo Amazon e sito ufficiale

Ci sono ancora alcuni aspetti da considerare per la valutazione di questo strumento. Dove può essere acquistato? Ma soprattutto, quanto costa? Procediamo con ordine e rispondiamo a tutti i quesiti. Partiamo subito da un presupposto: online ci sono tantissime versioni di questo prodotto, la maggior parte delle quali però non sono altro che delle semplici imitazioni. Per questa ragione, per evitare di incappare in eventuali truffe, l’articolo deve essere acquistato unicamente sul sito internet della casa produttrice e non sui portali di e-commerce come eBay o Amazon.

Come si deve procedere per effettuare una prenotazione del prodotto? Come detto, per prima cosa si deve accedere al sito internet ufficiale, dove potrete trovare, scorrendo la pagina verso il basso, un modulo di ordinazione da compilare inserendo tutti i vari dati personali che vengono richiesti (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e così via). Nello stesso modulo è presente anche una specifica sezione, dedicata alle note da far leggere al corriere, come ad esempio il numero del citofono da digitare nel momento in cui effettuerà la consegna del pacco.

Una volta compilato il modulo di cui vi abbiamo parlato, il gioco è fatto: non si deve fare altro che aspettare due o al massimo tre giorni lavorativi e il prodotto arriverà comodamente a casa vostra, in totale sicurezza e senza particolari problemi.

Arriviamo adesso ad uno degli aspetti che interessa maggiormente agli utenti: quanto si deve sborsare per acquistare questo strumento? Accedendo al sito internet del prodotto si può trovare anche una offerta assolutamente da non perdere: a poco meno di 60 euro (59,90 euro per la precisione) si possono comprare due confezioni di Roll Magic. Un risparmio non indifferente, considerato che il prezzo originale sfiora i novanta euro. Ma fate attenzione: non si tratta di una promozione illimitata, ma è valida solamente fino ad esaurimento scorte.

E il pagamento? In questo caso, l’azienda va incontro alle esigenze dei clienti, offrendo la possibilità di pagare il prodotto attraverso due differenti modalità: in anticipo, tramite carta di credito, Postepay o Paypal. Oppure in contanti, direttamente al corriere nel momento in cui effettua la consegna del pacco. La spedizione, così come la consegna, che solitamente avviene nel giro di 48 ore, viene offerta gratuitamente.

Ma non è finita qui: l’azienda offre un importante supporto post vendita, decisamente utile per chiarire eventuali dubbi o per ricevere tutte le informazioni di cui si ha bisogno. Inoltre, sempre a dimostrazione della professionalità e della serietà dell’azienda, viene proposta anche la garanzia “soddisfatti o rimborsati”: nel caso in cui non foste totalmente soddisfatti del prodotto acquistato, ecco che l’azienda vi viene incontro, rimborsando l’intero importo speso. L’unica condizione è che il prodotto deve necessariamente essere restituito entro trenta giorni dal momento in cui si riceve l’articolo.