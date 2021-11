Cosa si vede con RX Torace: il punto su tumore ai polmoni o al seno, polmonite e bronchite

La RX al torace o meglio conosciuta come radiografia toracica o del torace è un esame diagnostico che consente di ottenere delle immagini di particolari distretti corporei, in questo caso il torace. Si tratta di un esame assolutamente non invasivo, poiché eseguito mediante l’impiego di una dose molto bassa di radiazioni, e indolore poiché la sua durata è generalmente poco più di un quarto d’ora. Vediamo a cosa serve e quali patologie è in grado di rilevare.

Cosa si vede con l’RX del torace?

La radiografia del torace è un accertamento piuttosto comune i cui risultati sono di immediata interpretazione, per questo i medici sono soliti prescriverla piuttosto frequentemente, soprattutto nel caso di patologie sospette a carico degli organi presenti nel torace oppure in caso di lesioni e/o traumi a carico delle ossa della gabbia toracica.

Mediante questo esame è infatti possibile raccogliere immagini sia frontali che laterali dell’area interessata che consentono di osservare con una certa sicurezza la situazione interna degli organi.

La radiografia toracica è molto utile per diagnosticare numerose patologie a carico della parte superiore del tronco, e tra le condizioni cliniche per le quali è particolarmente consigliata l’esecuzione di una RX vi sono sicuramente le patologie polmonari.

Grazie a questo esame non solo è possibile rilevare la condizione fisiologica dei polmoni, ma anche la presenza o meno di fluidi che possono stagnare sia all’interno che all’esterno dei polmoni, generando prevedibili complicazioni e la presenza di bolle d’aria nella pleura, cioè la membrana costituita da due piccoli “fogli” l’uno a contatto diretto con il polmone e l’altro con la gabbia toracica.

Inoltre la RX è uno degli esami diagnostici più utili per rintracciare patologie polmonari di tipo acuto e cronico quali l’enfisema polmonare e la fibrosi cistica.

Sempre grazie alla radiografia toracica è possibile osservare lo stato di salute del cuore e di tutti i disturbi vascolari più comuni, come: aneurismi, calcificazioni, stenosi etc etc a carico del muscolo cardiaco. Infine è particolarmente indicato come esame per il controllo post operatorio a seguito di un intervento chirurgico per l’inserimento di un defibrillatore cardiaco, di un pacemaker oppure di un catetere.

Tuttavia, è consigliabile eseguire una radiografia toracica anche in casi più delicati, come può essere la sospetta presenza di una neoplasia benigna o maligna che può interessare il distretto toracico.

Con la RX Torace si vede il tumore ai polmoni?

Quando compaiono sintomi persistenti come una forte tosse – in assenza di raffreddore o influenza – e un affanno persistente anche in assenza di particolari sforzi fisici, talvolta si sospetta la presenza di un tumore e pertanto il medico prescriverà l’esecuzione di una RX al torace come esame di indagine preliminare. Infatti, nel caso si sospetti la presenza di un tumore al polmone, la RX è in grado di rilevare anche la presenza delle più piccole neoformazioni. Naturalmente, nel caso infausto in cui si riscontrasse la presenza di una massa a carico del polmone, il solo esame radiografico non basterebbe a determinarne le caratteristiche morfologiche del tumore e pertanto occorrerà proseguire l’analisi della neoplasia con l’esecuzione di ulteriori esami che, presumibilmente, prevederanno l’esecuzione di una TAC e, una volta accertata che la massa è un tumore, occorrerà poi procedere con una biopsia per verificarne la natura.

Tumore al seno con RX Torace: si vede?

La radiografia toracica, oltre che per il polmone, è particolarmente indicata anche per monitorare lo stato di avanzamento di un tumore al seno.

In realtà ai fini diagnostici, la radiografia al torace non è un esame in grado di rintracciare la presenza di un tumore al seno e quindi non è un esame utile ai fini preventivi. Infatti, per rintracciare un tumore al seno occorre sempre affidarsi all’esecuzione di esami specifici come la mammografia e l’ecografia mammaria. L’ecografia al torace per il tumore al seno viene prescritta dal medico solo nell’eventualità sfortunata in cui il tumore sia stato già rilevato mediante gli appositi esami diagnostici, per osservare la risposta della terapia e le eventuali metastasi agli organi circostanti quali appunto il cuore e i polmoni.

Pertanto, in caso di sospetta neoplasia al seno, affidatevi sempre agli esami specifici che saranno sempre in grado di rintracciare in tempo un eventuale tumore e consentire di iniziare subito la terapia mirata.

RX Torace, bronchite e polmonite: cosa si vede

Come abbiamo visto, la RX al torace è l’esame diagnostico “principe” nel caso di sospette patologie a carico dei polmoni. Oltre alle condizioni cliniche appena affrontate, l’esame radiologico è in grado anche di rintracciare le infezioni e le infiammazioni che possono colpire l’area polmonare, come bronchiti e polmoniti.

Questo genere di infezioni possono essere causate da batteri, virus, ma anche da reiterate cattive abitudini che possono con il tempo aggravare lo stato di salute dei polmoni, come il fumo. Sia la polmonite che la bronchite possono essere manifestazioni acute o croniche, ma in entrambi i casi possono essere diagnosticate mediante l’esecuzione di una radiografia toracica.

Nel caso della polmonite, la radiografia mostrerà degli addensamenti polmonari che faranno apparire i polmoni “macchiati” di bianco, la stessa condizione si manifesterà invece nel caso in cui il paziente fosse affetto da bronchite, solo che nel caso della bronchite gli addensamenti interesseranno i bronchi e cioè i condotti deputati al passaggio dell’aria tra il polmone, i bronchioli e gli alveoli polmonari.

Nei casi più gravi di polmonite e di bronchite la radiografia è in grado anche di mostrare i fluidi che si vanno a depositare nei bronchi e/o nei polmoni a seguito dell’infezione in corso.

Alla luce delle malattie di cui sopra la radiografia toracica è da ritenersi uno dei principali metodi diagnostici per la scoperta e talvolta anche la prevenzione di malattie piuttosto delicate e di difficile trattamento, come nel caso del tumore, pertanto se vi trovaste nella condizione di dovervi sottoporre a una radiografia toracica potrete farlo nella più totale sicurezza e consapevolezza che si tratta di un esame sicuro e di rapida diagnosi, che può condurvi in tempi brevi alla terapia più adatta.