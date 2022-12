Saldi Invernali 2023: data inizio e fine, calendario per regione e regole

Natale si avvicina. La corsa per i regali è cominciata, ma qualcuno ha già memorizzato il prezzo del oggetto adocchiato. Sì, perché molti avventori stanno aspettando gli sconti che saranno applicati dopo le feste di Natale e Capodanno 2022. La Confcommercio, l’associazione che rappresenta la categoria il settore dei commercianti, ha stabilito il calendario dei saldi invernali 2023. Le date e le regole variano da regione a regione.

Data di inizio e curiosità sui saldi invernali del 2023

I regali per Natale, come consuetudine, si faranno. Certo, una parte dei soldi rimasti della tredicesima andranno perlopiù per lo shopping post feste natalizie, ma il budget varia in base alle capacità di spesa famigliare. Secondo le stime della Confcommercio ogni famiglia spenderebbe circa 200€. Ma per risparmiare gli italiani si metteranno in fila davanti i negozi più alla moda o centri commerciali più rinomati.

Da parte dei negozianti, però, è d’obbligo il rispetto delle regole. I prodotti in saldo riguardano solo il non venduto della stagione corrente autunno/inverno. Il commerciante ha l’obbligo di separare la merce esposta in saldo da quella non in saldo. Inoltre i cartellini devono indicare il prezzo scontato, il prezzo originario e la percentuale dello sconto applicato. Attenzione, non è obbligatorio il cambio dopo l’acquisto di un articolo in saldo. Per evitare sgradevoli situazioni, molti commercianti informano la clientela con un avviso alla cassa. Ma nessuno può bloccare la frenesia di comprare a tutti i costi. Per questo sconti reboanti dei cartelli pubblicitari e degli adesivi giganti sulle vetrine sono messi lì per attirare in modo ingannevole i consumatori.

La stagione degli sconti invernali partirà all’inizio del prossimo anno. La data nazionale ufficiale scelta è il 5 gennaio 2023, con l’eccezione della Sicilia per la quale i saldi saranno anticipati al 2 gennaio.

Calendario saldi invernali 2023 regione per regione: calendario completo

Questo è il calendario ufficiale pubblicato dalla Confcommercio. Si tratta di un elenco provvisorio. Nei prossimi giorni verrà aggiornato con tutti i riferimenti normativi suddivisi per regione. Ecco il calendario attuale con le date ufficiali d’inizio e fine dei saldi invernali 2023 regione per regione:

Abruzzo : 5 gennaio (per 60 giorni)

: 5 gennaio (per 60 giorni) Basilicata : 5 Gennaio – 2 Marzo

: 5 Gennaio – 2 Marzo Provincia di Bolzano : 5 Gennaio – 18 Febbraio

: 5 Gennaio – 18 Febbraio Calabria : 5 Gennaio – 28 Febbraio

: 5 Gennaio – 28 Febbraio Campania : 5 Gennaio – 2 Aprile

: 5 Gennaio – 2 Aprile Emilia Romagna : 5 Gennaio – 5 Marzo

: 5 Gennaio – 5 Marzo Friuli Venezia Giulia : 5 Gennaio – 31 Marzo

: 5 Gennaio – 31 Marzo Lazio : 5 Gennaio – 15 Febbraio

: 5 Gennaio – 15 Febbraio Liguria : 5 Gennaio – 18 Febbraio

: 5 Gennaio – 18 Febbraio Lombardia : 5 Gennaio – 5 Marzo

: 5 Gennaio – 5 Marzo Marche : 5 Gennaio – 1 Marzo

: 5 Gennaio – 1 Marzo Molise : 5 Gennaio – 5 Marzo

: 5 Gennaio – 5 Marzo Piemonte : 5 Gennaio – 28 Febbraio

: 5 Gennaio – 28 Febbraio Puglia : 5 Gennaio – 28 Febbraio

: 5 Gennaio – 28 Febbraio Sardegna : 5 Gennaio – 5 Marzo

: 5 Gennaio – 5 Marzo Sicilia : 2 Gennaio – 15 Marzo

: 2 Gennaio – 15 Marzo Toscana : 5 Gennaio – 5 Marzo

: 5 Gennaio – 5 Marzo Provincia di Trento : 5 Gennaio – 5 Marzo

: 5 Gennaio – 5 Marzo Umbria : 5 Gennaio – 5 Marzo

: 5 Gennaio – 5 Marzo Valle D’Aosta : 5 Gennaio – 31 Marzo

: 5 Gennaio – 31 Marzo Veneto: 5 Gennaio – 28 Febbraio

La data più attesa dai consumatori italiani è il 5 gennaio. Buona spesa a tutti.