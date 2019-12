Saldi Thun 2020: offerte online e in negozio, prodotti a saldo, negozi aderenti in tutta Italia

Passati i frenetici appuntamenti commerciali di Black Friday e Cyber Monday e terminata ormai la corsa ai regali natalizi, si può finalmente accantonare questo concitato periodo dell’anno e mettere al riparo il danaro risparmiato grazie agli sconti di novembre per “investire” sullo shopping futuro, a partire dai primi giorni di gennaio, quando in tutta Italia inaugurano i “saldi” di fine stagione. Da domenica 5 gennaio sarà quindi possibile mettere le mani sui propri oggetti del desiderio all’insegna del risparmio: non fa eccezione a questa consuetudine un’azienda amatissima dai consumatori, l’altoatesina Thun, specializzata in articoli da decoro per interni, oggetti da collezione, regalistica (anche aziendale) e accessori per donna e bambino. In questo articolo vedremo infatti dove e quali sono i negozi della catena che aderiranno ai saldi invernali 2020 e quali sono le offerte proposte per lo shopping online e in negozio.

Saldi Thun 2020: offerte online e in negozio, prodotti in saldo

L’azienda di articoli da decoro e regalo fondata a Bolzano nel 1950 dall’affascinante figura della contessa Lene Thun e divenuta in breve tempo S.p.A., è davvero una delle più amate dagli italiani: i prodotti che offre sono di alta qualità manifatturiera, realizzati in legno, ceramica, vetro, metallo ecc. e l’atmosfera che si respira nelle centinaia di punti vendita presenti in Italia ed in Europa (in Germania, Svizzera, Austria) è accogliente, calda, festosa e rimanda al clima fatato dell’Alto Adige. Non sorprende quindi che l’oggettistica Thun sia apprezzatissima e scelta da tanti consumatori per fare omaggi, regali, regalistica aziendale e coniugare utilità e design, qualità del prodotto ed estetica, in conformità ai valori propugnati dall’azienda.

Quali saranno le proposte di sconti che Thun offrirà ai suoi clienti per i saldi di gennaio 2020? Vediamo dunque le principali opportunità sia per lo shopping online che in negozio. Per quanto riguarda la prima opzione, quella degli acquisti online, Thun ha un vero e proprio fornitissimo shop online collegato al sito ufficiale, sul quale è possibile passare in rassegna tutta l’offerta merceologica: in questi giorni sono ancora attive le offerte legate ai regali di Natale con sconti fino al 30% e offerte ad hoc per i detentori della carta fedeltà Thun Lovers, che dà diritto a sconti e promozioni personalizzate. Si può quindi immaginare che a gennaio 2020 gli sconti praticati saranno nel range del 20%-30% fino ad arrivare al 50% su moltissimi articoli: in particolare, gli articoli brandizzati di Frozen, Hello Kitty e Minnie Mouse, linee di oggettistica che spazia dalle statuine alle shopper, dalle tazze ai portafoto con i personaggi preferiti dai bambini. I prezzi sono molto diversificati e si aggirano dagli 11,00 euro ai 45,00 euro. Chi desidera “mettersi avanti” sul Natale 2020 può approfittare dei saldi ed accaparrarsi i deliziosi presepi Thun a prezzi scontati (del 20% e 30%) direttamente nei negozi e online e fare incetta, a prezzi davvero convenienti, di articoli per la tavola e la casa a tema festivo: teiere, tazze, biscottiere, tovaglie, tovagliette, coprivasi con teneri animaletti che si coccolano e si rilassano. Ma anche gli articoli da donna possono costituire un fronte di grande interesse in periodo di saldi: braccialetti, ciondoli, trousse, portafogli in ecopelle, orologi, orecchini e borse potranno essere vostri a prezzi davvero convenienti.

Un capitolo a parte va riservato allo Store Thun di Amazon: un vero e proprio negozio online di articoli esclusivamente Thun sul quale è possibile trovare pressoché tutti gli articoli in catalogo, proposti sovente a prezzi incredibilmente convenienti, come ad esempio gli orsetti Sale e Pepe Teddy in ceramica a 12,90 euro o il portaspezie verticale Country in ceramica, vetro e legno al prezzo speciale di 47,34 euro, disponibile anche in modalità Prime, ovvero con consegna entro il giorno successivo all’ordine. Un grande classico che non smette di “sbancare” anche su Amazon, indipendentemente dai saldi, è l’Angelo Custode della Salute disponibile a 16,50 euro o il delizioso presepe Trudi Sevi disponibile in varie versioni e dimensioni a partire da 23,00 euro fino a 31,50 euro con consegna Prime. Lo Shop di Amazon propone anche l’Antipastiera Linea Nova Villa in porcellana a 32,89 euro, il braccialetto Teen Heart a 24,00 euro, la giacca per bambino Thun Husky a soli 29,00 euro, la formella in ceramica della Sacra Famiglia a 40,90 euro e una miriade di altri meravigliosi oggetti a prezzi convenientissimi. Insomma: c’è da aspettarsi che anche lo store del colosso dell’e-commerce riservi grandissime sorprese in termini di sconti in occasione dei saldi Thun di gennaio 2020! Il consiglio è quello di tenere monitorato il sito e i social dell’azienda per non perdere di vista offerte ed occasioni imperdibili!

Saldi Thun 2020: date e negozi aderenti in tutta Italia

Thun propone i saldi di fine stagione a partire da domenica 5 gennaio: in conformità con le regolamentazioni vigenti nelle regioni italiane, i periodi in cui saranno in vigore i saldi sono variabili e oscillano dalle due settimane (in Trentino Alto Adige) fino ad arrivare alla durata-record di tre mesi, in regioni come in Veneto e la Campania.

Vediamo ora nel dettaglio dove si trovano i negozi Thun e quando avranno inizio le vendite scontate a gennaio, in modo che i lettori, a seconda della loro ubicazione geografica, possano elaborare un piano di shopping ad hoc e accaparrarsi i bellissimi oggetti d’arredo e decoro dell’azienda.

Ricordiamo che Thun è presente in molte città italiane sia con i punti vendita monomarca ThunStore che con i Thun Shop in Shop, ovvero negozi all’interno di altri negozi, solitamente supermercati o centri commerciali, e, dal 2018, con i Thun Café Italia, spazi destinati alla caffetteria e alla ristorazione ma anche alla vendita di articoli del catalogo merceologico legati alla tavola e regalistica assortita.

Vediamo ora dove poter trovare a prezzo scontato gli articoli Thun regione per regione: in Piemonte i saldi si svolgeranno dal 5 gennaio al 28 febbraio presso i punti vendita Thun di Torino, Asti, Cuneo, Alessandria, Biella, Vercelli, Novara, Verbania; in Valle d’Aosta, lo Store di Aosta offrirà la merce del catalogo in saldo dal 5 gennaio al 4 marzo; in Liguria gli sconti saranno applicati dal 5 gennaio al 18 febbraio nei negozi di Genova, Savona, Imperia e La Spezia; in Lombardia dal 5 gennaio al 5 marzo è possibile fare incetta di prodotti Thun scontati nei punti vendita di Milano (che conta ben 21 punti vendita del marchio, tra store e shop in shop), Pavia, Lodi, Lecco, Brescia, Bergamo, Como, Mantova, Cremona, Varese, Sondrio, Monza-Brianza; in Veneto i saldi iniziano il 5 gennaio e si protraggono fino al 31 marzo nei negozi Thun di Venezia, Verona, Vicenza, Rovigo, Belluno, Treviso e Padova; in Friuli Venezia Giulia i saldi hanno la medesima durata (5 gennaio – 31 marzo) e sono applicati nei negozi Thun a Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia; in Trentino Alto Adige, patria di Thun, i saldi sono invece molto brevi, appena una decina di giorni (dal 5 al 16 gennaio), e possiamo immaginare che i negozi del marchio a Trento e Bolzano saranno letteralmente presi d’assalto!; in Emilia-Romagna i saldi sono invece più distesi, dal 5 gennaio al 5 marzo, attivi nei punti vendita Thun di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, Cesena, Ravenna, Piacenza, Rimini; dal 5 gennaio al 15 marzo durano i saldi in Toscana e Thun non fa eccezione nei suoi negozi di Firenze, Arezzo, Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara, Siena, Pisa, Prato; nelle Marche i punti vendita di Ancona, Fermo, Macerata, Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino propongono i saldi dal 5 gennaio al 1 marzo; in Abbruzzo i saldi si allungano di qualche giorno e terminano il 5 marzo presso gli store di Chieti, Teramo, Pescara e L’Aquila; l’Umbria è in “saldo” dal 5 gennaio al 4 marzo e così Thun a Perugia e Terni e le stesse date sono quelle dei saldi in Molise, dove la Thun è presente sia ad Isernia che a Campobasso; in Lazio gli sconti sono attivi dal 5 gennaio al 28 febbraio nei negozi Thun di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Roma (in cui i punti vendita tra store e shop in shop sono 21); a Potenza e Matera, in Basilicata, i saldi nei negozi Thun durano dal 5 gennaio al 1 marzo mentre in Calabria, i punti vendita di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia praticheranno la scontistica sugli articoli in catalogo dal 5 gennaio al 28 febbraio; in Campania i saldi hanno una durata record: dal 5 gennaio al 2 aprile i negozi Thun offriranno merce a prezzo scontato nei punti vendita di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Avellino; in Puglia gli sconti iniziano il 5 gennaio e terminano il 28 febbraio nei negozi Thun di Bari, Lecce, Taranto, Barletta, Foggia, Trani e Brindisi; estesi sono infine anche i saldi nelle isole maggiori: in Sicilia i punti vendita Thun propongono articoli in saldo dal 5 gennaio al 15 marzo ad Agrigento, Catania, Caltanisetta, Enna, Palermo, Messina, Trapani, Ragusa e Siracusa, mentre in Sardegna i saldi finiscono il 4 marzo presso i negozi di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia, Ogliastra, Olbia, Tempio Pausania e nell’area del Medio Campidano.