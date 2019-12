Scadenze Fiscali Gennaio 2020: il calendario dell’Agenzia delle Entrate

Tutte le tasse, i contributi, le comunicazioni che i cittadini sono tenuti a rivolgere al fisco sono conosciute come scadenze fiscali e vengono distribuite di mese in mese, per tutto l’anno solare, in quello che viene definito lo scadenzario fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

L’anno nuovo sembra già preannunciarsi ricco di novità in discorso “tasse” e fitto in termini di appuntamenti tributari. E per non rimanere impreparati diamo uno sguardo al nuovo calendario fiscale, raccogliendo qui di seguito tutte le scadenze fiscali di Gennaio 2020 .

Ecco qui lo scadenzario di Gennaio 2020, dove per ogni giorno del mese è segnato sul calendario uno o più appuntamenti fiscali, con relative imposte, oneri, tasse e modelli che devono essere presentati per rispettare le scadenze fiscali dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze fiscali del 13 Gennaio 2020

La prima scadenza fiscale del mese di Gennaio cade il 13/1/2020 . Ecco di seguito l’appuntamento tributario dell’Agenzia delle Entrate.

Dipendenti Pubbliche Amministrazioni (Comunicazione): tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, organi e dipendenti dello Stato che hanno corrisposto dei compensi ma non di carattere continuativo, hanno l’obbligo di comunicare agli uffici della Amministrazione di Stato tutte le retribuzioni, contributi e ritenute, per il conguaglio.

Scadenze fiscali del 15 Gennaio 2020

La seconda scadenza fiscale riguarda la giornatadel 15/1/2020 , che risulta fitta di eventi tributari.

Richiesta pensionato pagamento rateale Canone TV (Comunicazione): per tutti coloro che hanno redditi di pensione non superiore ai 18.000 euro annui (sia enti pubblici che altri soggetti), scade oggi la comunicazione al pensionato, per l’accettazione o meno della richiesta di pagamento rateale per il canone televisivo.

Assistenza fiscale Sostituti d’Imposta (Comunicazione): coloro che si sostituiscono al contribuente, sono chiamati a comunicare direttamente ai propri sostituti (dipendenti o pensionati) di voler prestare assistenza fiscale.

Canone TV Acquirente Unico S.p.a. (Comunicazione): la società che si occupa di fornire energia elettrica è chiamata a comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati del mese precedente relativi al canone TV, in base alle fatture emesse dalle imprese elettriche.

Tributo per la popolazione del sisma 2016 nel Centro-Italia (Versamento): scade oggi il versamento per il sisma del 2016, che riunisce tutti i tributi di cui era stata precedentemente interrotta la riscossione. Le tipologie di tributi sono Irpef, cedolare secca, ritenute, addizionali e imposte sostitutive.

Il versamento può essere fatto in un’unica soluzione o con prima rata, attraverso le diverse vie telematiche con modello F24 (Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Fisconline, Entratel, vari internet banking). Chi non ha partita IVA può anche presentare il modello cartaceo ad agenti di riscossione, Banche e Poste.

Regolarizzazione versamenti e ritenute (Ravvedimento): scade oggi la possibilità di regolarizzare tutti i versamenti effettuati insufficientemente oppure non effettuati, entro il 16 dicembre 2019. Entro il 15 Gennaio c’è ancora la possibilità di un ravvedimento breve, ossia con riduzione di sanzione ridotta ad un decimo del minimo.

Enti Pubblici e Amministrazioni dello Stato: sono chiamati a versare il tributo mediante Modello F24 EP e con modalità telematiche;

Altri soggetti: sono chiamati a versare il ravvedimento, possono provvedere al pagamento attraverso il modello F24 per via telematica o direttamente presso Poste, Banche o agenti della riscossione, verificando il proprio codice tributo fornito dall’Agenzia delle Entrate.

Registro Fatturazione Differita IVA (Adempimento): i soggetti IVA sono chiamati a registrare tutte le fatture delle prestazioni di spedizione del mese precedente, relative ai beni trasportati: con esse è necessario presentare tutta la documentazione della spedizione. La fattura deve contenere la data e il numero di documenti a cui si fa riferimento.

Registro Corrispettivi IVA (Adempimento): riguarda la registrazione cumulativa dei corrispettivi da parte di commercianti al minuto ed esercenti nella grande distribuzione di beni, di tutte le operazioni con effettuazione di scontrino o ricevuta fiscale, compiute nel mese precedente. Per registrare, è sufficiente annotare nel registro corrispettivi.

Registro Corrispettivi IVA regime agevolato (Adempimento): le diverse associazioni con regime agevolato, società sportive dilettantistiche, pro loco e senza scopo di lucro debbono registrare tutti i corrispettivi e gli introiti del mese precedente.

Scadenze fiscali del 16 Gennaio 2020

Di seguito gli appuntamenti fiscali previsti dall’Agenzia delle Entrate in data 16/1/2020 , la giornata più fitta di eventi del calendario delle scadenze fiscali di Gennaio 2020.

Tributo per la popolazione del sisma 2018 in Sicilia (Versamento): riprende il versamento per il sisma del 2018, senza maggiorazioni dovuta alla sospensione.

Il versamento può essere fatto in un’unica soluzione oppure con rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili, di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese, attraverso le diverse vie telematiche con modello F24 (Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Fisconline, Entratel, vari internet banking). Chi non ha partita IVA può anche presentare il modello cartaceo ad agenti di riscossione, Banche e Poste.

Tributo transazioni finanziarie Tobin Tax (Versamento): banche, istituti del credito, imprese fiduciarie e di investimento debbono versare il contributo sulle transazioni finanziarie del mese precedente: negoziazioni ad alta frequenza relative a titoli mobiliari, azioni, strumenti finanziari partecipativi e derivati, titoli rappresentativi.

Il valore del contributo è definito dai codici tributo dell’Agenzia delle Entrate, e il versamento può avvenire tramite consegna diretta del modello F24, per via telematica o tramite intermediario abilitato.

Imposta attività d’intrattenimento (Versamento): imposta sulle attività di intrattenimento svolte con carattere di continuità nel mese solare precedente. Con il codice tributo fornito dall’Agenzia delle Entrate, il versamento può essere fatto attraverso le diverse vie telematiche con modello F24 (Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Fisconline, Entratel, vari internet banking). Chi non ha partita IVA può anche presentare il modello cartaceo ad agenti di riscossione, Banche e Poste.

Sostituti d’imposta Ritenute (Versamento): scade oggi il termine per il pagamento di diversi sostituti d’imposta, chiamati a versare le ritenute operate e corrisposte nel mese solare precedente. Le diverse ritenute differiscono per codice tributo reperibile dall’Agenzia delle Entrate.

Il versamento può essere fatto attraverso le diverse vie telematiche con modello F24 (Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Fisconline, Entratel, vari internet banking). Chi non ha partita IVA può anche presentare il modello cartaceo ad agenti di riscossione, Banche e Poste. Ecco di seguito le tipologie di versamento:

versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto;

versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale diversi;

versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale;

versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari;

versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti delle polizze vita;

versamento ritenute alla fonte su premi e vincite;

versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute;

versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi;

versamento ritenute alla fonte su rendite AVS;

Liquidazione e versamento IVA (Versamento): tutti i contribuenti IVA mensili sono chiamati alla liquidazione e al versamento dell’IVA del mese precedente. Il versamento può essere fatto attraverso le diverse vie telematiche con modello F24 (Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Fisconline, Entratel, vari internet banking).

Anche per chi ha affidato a terzi la contabilità è chiamato a compiere la liquidazione e il versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente, con la stessa modalità di versamento, ma con specifico codice tributo dettato dall’Agenzia delle Entrate.

Per gli Enti Pubblici e Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il versamento dell’IVA scade sempre oggi, ma deve essere versato con altro codice tributo e con differente modalità di versamento, ossia per via telematica mediante modello F24 EP.

Split Payment (Versamento): scade oggi il termine per il versamento Split Payment dell’IVA.

Per il versamento da parte di pubbliche amministrazioni, non soggetti passivi all’IVA a seguito di scissione di pagamenti, il versamento può essere eseguito per via telematica tramite modello F24 EP.

Per le pubbliche amministrazioni, autorizzate nella detenzione di un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, o altre società indicate, il versamento avviene per via telematica con modello F24 (Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Fisconline, Entratel, vari internet banking).

Per le pubbliche amministrazioni e le società che si occupano di acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, il versamento può essere fatto per via telematica con Modello F24 EP.

Le pubbliche amministrazioni e società che si occupano di acquisti di beni ma con applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” possono versare attraverso le diverse vie telematiche con modello F24 (Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Fisconline, Entratel, vari internet banking).

Scadenze fiscali del 20 Gennaio 2020

Ecco qui di seguito tutti gli appuntamenti dello scadenzario previsti per il 20/1/2020 .

Dati anagrafici Canone TV (Comunicazione): tutti quei soggetti, compresi organi della Pubblica Amministrazione, che hanno un reddito di pensione non superiore a 18.000 euro annui, sono tenuti a comunicare entro oggi all’Agenzia delle Entrate i dati anagrafici di chi è predisposto al pagamento rateale del Canone TV, per via telematica.

Trasmissione dati di verificazione (Comunicazione): tutti i misuratori fiscali e i laboratori abilitati alla verificazione periodica dei dati identificativi delle operazioni legate alla verifica degli apparecchi, sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate i suddetti dati relativi al trimestre scorso, per via telematica.

Trasmissione dati di dettaglio Canone TV (Comunicazione): le imprese elettriche devono inviare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi al Canone TV accreditato, addebitato, riversato e riscosso nel mese precedente, esclusivamente per via telematica dei servizi Entratel o Fisconline.

Imposta di bollo (Versamento): scade oggi il pagamento per l’imposta di bollo relativo al quarto trimestre del 2019 e alle fatture elettriche. Nel pagamento in un’unica soluzione, deve essere riportata la annotazione di assolvimento dell’imposta.

Il versamento può essere fatto sul sito dell’Agenzia delle Entrate con carta di credito oppure per via telematica mediante modello F24; per gli Enti Pubblici mediante modello F24-EP.

IVA regime speciale MOSS (Dichiarazione): tutti i soggetti che operano fuori l’Unione Europea che si occupano di telecomunicazione e teleradiodiffusione, debbono trasmettere telematicamente la dichiarazione dell’IVA su tutte le operazioni compiute nel trimestre precedente e il contestuale versamento dell’IVA dovuta.

L’obbligo di comunicazione vale anche nel caso in cui non avvengano operazioni nel suddetto trimestre. L’IVA dovuta deve essere pagata mediante servizi bancari o postali della Banca d’Italia, mentre la trasmissione riepilogativa deve avvenire per via telematica sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Scadenze fiscali del 27 Gennaio 2020

Ecco le scadenze fiscali previste per il 27/1/2020 nel calendario dell’Agenzia delle Entrate.

Acconto IVA 2018 ultimo ravvedimento (Versamento): per tutti i soggetti IVA che devono regolamentare il pagamento, scade oggi il termine per il versamento dell’acconto dell’IVA relativo all’anno 2018. Il ravvedimento breve prevede una sanzione ridotta ad un decimo del minimo. Il versamento può essere fatto attraverso le diverse vie telematiche con modello F24 (Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Fisconline, Entratel, vari internet banking).

Presentazione tardiva Mod. 770/2019 Redditi 2018 (Ravvedimento): per i soggetti IVA che non hanno rispettato il termine di consegna del 2018, possono sfruttare questa data come ultimo giorno utile per regolamentare il pagamento dell’imposta del mod. 770/2019 Redditi 2018.

Il versamento deve essere fatto esclusivamente mediante i canali Fisconline o Entratel. Per regolamentare, è necessario comunque versare anche la sanzione ridotta; essa può essere pagata attraverso le diverse vie telematiche con modello F24 (Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Fisconline, Entratel, vari internet banking).

Chi non ha partita IVA può anche presentare il modello cartaceo ad agenti di riscossione, Banche e Poste.

Presentazione INTRASTAT (Dichiarazione): tutti gli operatori intracomunitari debbono presentare gli elenchi riepilogativi delle prestazioni e delle cessioni di beni, nei confronti dei soggetti dell’Unione Europea.

Per gli operatori con obbligo mensile, l’elenco riguarda il mese precedente e deve essere inviato per via telematica all’Agenzia delle Entrate oppure attraverso il Servizio Telematico Doganale EDI.

Per gli operatori con obbligo trimestrale, l’elenco riguarda il quarto trimestre del 2019 e deve essere presentato per via telematica all’Agenzia delle Entrate oppure attraverso il Servizio Telematico Doganale EDI.

Scadenze fiscali del 30 Gennaio 2020

Per il 30/1/2020 è prevista la seguente ed unica scadenza fiscale.

Imposta di bollo assegni circolari (Dichiarazione): tutte le banche e i vari istituti del credito che emettono assegni circolari, sono chiamati in data odierna a rispettare il termine per la dichiarazione di tutti gli assegni complessivi in circolazione, relativi al trimestre precedente. La dichiarazione, per liquidare l’imposta di bollo sugli assegni circolari, deve essere presentata presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze fiscali del 31 Gennaio 2020

L’ultimo appuntamento nel calendario dell’Agenzia delle Entrate riguarda le scadenze fiscali relative al 31/1/2020 .

Non detenzione apparecchio TV (Richieste/Domande/Istanze): scade oggi il termine per presentare il modello di “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”, il modello che dichiara l’assenza di un apparecchio TV in abitazione. La presentazione può avvenire per via telematica sul sito

www.agenziaentrate.gov.it, con le credenziali Fisconline o Entratel; oppure può essere inviato il modello di dichiarazione con allegata copia del documento d’identità, in plico raccomandato senza busta, presso l’Agenzia delle Entrate (Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121).

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (Dichiarazione): coloro che sono autorizzati a corrispondere l’imposta da bollo in virtuale, devono presentare la “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” con atti e documenti emessi nell’anno precedente.

La comunicazione può avvenire per via telematica oppure direttamente presso un intermediario abilitato, usando comunque il modello su www.agenziaentrate.gov.it.

Reddito agrario e dominicale (Dichiarazione): tali possessori sono tenuti entro oggi a denunciare il reddito dell’anno 2018. Per farlo si può usare il software Docte 2.0 oppure presentare la “dichiarazione variazioni della coltura”(mod. 26) all’Ufficio Provinciale-Territorio dell’Agenzia delle Entrate; previa prenotazione online.

Presentazione INTRA 12 (Dichiarazione): produttori agricoli esonerati ed enti non commerciali non stabiliti nel territorio statale, sono tenuti a fare una dichiarazione mensile di servizi e acquisti di beni. La dichiarazione avviene solo per via telematica con i canali Fisconline o Entratel, o tramite intermediari abilitati.

Tributo per la popolazione del sisma 2018 in Sicilia (Versamento): ripresa del versamento per il sisma del 2018, senza maggiorazioni dovuta alla sospensione.

Il versamento può essere fatto in un’unica soluzione oppure con rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili, di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese, attraverso le diverse vie telematiche con modello F24 (Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Fisconline, Entratel, vari internet banking). Chi non ha partita IVA può anche presentare il modello cartaceo ad agenti di riscossione, Banche e Poste.

Sostituti d’imposta Non trattenute 730-2019 (Versamento): i sostituti sono chiamati a versare la somma residua non trattenuta entro la fine dell’anno, con un interesse dello 0,40 per cento mensile.

Il versamento può essere fatto attraverso le diverse vie telematiche con modello F24 (Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Fisconline, Entratel, vari internet banking). Chi non ha partita IVA può anche presentare il modello cartaceo ad agenti di riscossione, Banche e Poste.

Bollo Auto (Versamento): i proprietari di automobile con potenza superiore a 35 Kw sono chiamati a pagare la tassa automobilistica, presso Agenzie Postali tramite il bollettino di C/Cp; presso gli Uffici dell’ACI, le tabaccherie oppure presso le agenzie di pratiche auto.

Superbollo (Versamento): i proprietari di automobile con potenza superiore a 185 Kw sono chiamati a pagare l’addizionale erariale della tassa automobilistica, che è pari a 20 euro per ogni kilowatt, e ridotta dopo anni 5(60%), 10(30%), 15 (15%) e decorsa dopo i venti.

Il versamento si fa mediante modello F24 per via telematica, per titolari di partita IVA; per chi non ce l’ha, presso agenti di riscossione, Banche e Poste.

Imposta sulle Assicurazioni (Versamento): per le imprese assicurative scade oggi il termine per il pagamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori relativi al mese di Dicembre, ed eventuali conguagli sull’imposta dovuta relativi al mese di Novembre 2019.

La modalità telematica di versamento è con il modello F24-Accise.

Concessioni Governative (Versamento): coloro i quali sono tenuti a pagare tasse sulle concessioni governative, debbono versare il contributo secondo il codice tributo idoneo, consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il versamento può essere fatto presso agenti della riscossione, Banche e Agenzie Postali con modello F23; oppure presso le Agenzie Postali con bollettino c/c/p.

Canone RAI senza addebito sulle fatture (Versamento): per i contribuenti al canone televisivo, ai quali non è possibile effettuare l’addebito sulle fatture emesse dalle società elettriche, scade il termine per il pagamento della rata annuale, trimestrale o semestrale.

Il versamento può essere fatto attraverso le diverse vie telematiche con modello F24 (Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Fisconline, Entratel, vari internet banking). Chi non ha partita IVA può anche presentare il modello cartaceo ad agenti di riscossione, Banche e Poste.

Contratti Locazione imposta di registro (Versamento): tutti i contraenti di contratti di affitto e locazione (che non abbiano regime di cedolare secca) debbono entro oggi versare l’imposta di registro su tali contratti, stipulati a partire da Gennaio 2020 oppure rinnovati.

Con il relativo codice tributo, il versamento può avvenire tramite modello F24 ELIDE; per i titolari di partita IVA il pagamento è previsto per via telematica; i non titolari, possono pagare presso Agenti della riscossione, Banche o Poste.

IVA acquisti intracomunitari (Versamento): agricoltori esonerati ed enti non commerciali debbono provvedere alla liquidazione e al versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari, avvenuti nel mese precedente.

Il versamento può essere fatto attraverso le diverse vie telematiche con modello F24 (Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Fisconline, Entratel, vari internet banking).

Trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria (Comunicazione): tutti gli iscritti all’albo di professione sanitaria; policlinici universitari, strutture sanitarie, di ricovero e accreditati per l’erogazione di servizi sanitari, sono chiamati a comunicare i dati relativi alle spese sanitarie delle persone nel 2019.

La comunicazione deve essere comprensiva di codice fiscale della persona e anche di eventuali rimborsi. La trasmissione dati al TS può avvenire esclusivamente tramite registrazione al sito www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal.

Opposizione alla trasmissione dati di spese sanitarie (Comunicazione): tutti i contribuenti che non vogliono trasmettere le spese sanitarie di persone fisiche e i rimborsi del 2019, devono esercitare entro oggi la propria opposizione, specificando la tipologia di spesa, codice fiscale e dati anagrafici, di ciò che si vuole escludere.

La comunicazione può avvenire:

consegnando direttamente il modello”Opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata” presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

inviando una mail a: opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it

telefonando a: 800 90 96 96 (fisso); 0696668907 (cellulare); +39 0696668933 (estero).

Trasmissione dati Operatori Finanziari (Comunicazione): tutti i soggetti e le società, pubbliche e private, che si occupano di operazioni finanziarie sono tenuti a restituire i dati di natura finanziaria derivanti dalle suddette operazioni, intrattenute con dei soggetti nel mese precedente.

La comunicazione dei dati deve essere fatta all’Anagrafe Tributaria, esclusivamente tramite il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti.

Relazione annuale CAF (Comunicazione): i diversi Centri di Assistenza Fiscale debbono presentare alla Direzione Regionale competente la relazione tecnica sul servizio, l’efficienza, l’organizzazione e la correttezza dell’attività svolta nel centro.

Si preferisce l’invio della documentazione con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo della Direzione Regionale di appartenenza, in relazione all’indirizzo della sede legale del CAF.

Esterometro IVA (Comunicazione): tutti i soggetti passivi dell’IVA in Italia che hanno ricevuto o effettuato prestazioni transfrontaliere con soggetti all’estero, debbono comunicare tali cessioni di beni all’Agenzia delle Entrate. Per farlo, basta seguire il regolamento per la compilazioneallegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, e può avvenire per via telematica o direttamente tramite intermediario abilitato.

Aree Demaniali Marittime (Comunicazione): tutte le Pubbliche Amministrazioni che si occupano della concessione di aree demaniali marittime, sono chiamate entro oggi a fornire all’Anagrafe Tributaria tutti i dati rilasciati o rinnovati 2019.

La comunicazione può avvenire solo tramite Sistema Informativo Demanio Marittimo (SID), gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Erogazioni Beni Culturali e dello Spettacolo (Comunicazione): tutti i soggetti che emettono erogazioni per dei progetti culturali e di intrattenimento, sono chiamati a fornire i dati dell’imposta dell’anno 2019 di tutte le erogazioni, comprensivi di dati anagrafici dei soggetti beneficiari.

La comunicazione deve essere fatta al MIBAC e all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline.