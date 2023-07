Scaletta concerto Articolo 31 tour estate 2023: canzoni, ospiti e indiscrezioni

Da nord a sud, un tour estivo che percorrerà tutta l’Italia fatto di quattordici date che renderà felici e farà accorrere e cantare tutti gli amanti del celebre duo hip-hop che ha segnato la storia della musica italiana negli anni novanta con successi come ’Domani Smetto’, ’Due su due’, ’Ohi Maria’, ’Tranqui Funky’, ’l’Italiano Medio’e ’la spirale ovale’.

Articolo 31 in concerto nel 2023: la storia della band che ha segnato l’hip hop italiano

Molte persone nel corso degli anni si sono chieste quale fosse il significato del nome della band “Articolo 31” e perché avessero scelto di chiamarsi proprio in un modo così singolare.

Si dice che i due artisti abbiano scelto il nome del gruppo che li avrebbe poi resi famosi a livello nazionale, in riferimento a una legge emanata dal parlamento irlandese nel 1960, la Section 31 del Broadcasting Authority Act.

In quel periodo, infatti, l’Irlanda del Nord si trovava a fronteggiare diversi disordini nati internamente, motivo per il quale il governo nazionale cercò, tramite una serie di provvedimenti, di limitare la libertà di espressione e manifestazione del pensiero popolare.

Alcune indiscrezioni collegavano, invece, il nome del duo all’omonimo articolo della costituzione italiana ma questa teoria non è mai stata confermata ufficialmente dai due membri.

Dopo aver segnato la scena del panorama hip-hop degli anni novanta in Italia con i loro grandi capolavori, nel 2006, Alessandro Aleotti e Vito Luca Perrini, in arte J-Ax e Jad si separano per intraprendere carriere da solisti. Questa pausa li vedrà separati fino al 2018 quando, i due, dopo aver messo pace ai diverbi nati tra loro nel corso degli anni, si sono resi protagonisti di un tour in giro per l’Italia con il quale ci hanno fatto cantare a squarciagola i loro più grandi successi.

Forti del successo avuto in queste prime date, decidono di riproporne altre e di replicare il successo nel 2019, per approdare poi infine quest’anno al festival di Sanremo con il brano ’Un bel viaggio’ classificandosi sedicesimi.

Tour estivo Articolo 31 2023: le date ufficiali

Una lunga serie di appuntamenti che percorrerà l’Italia da nord a sud e vedrà il duo hip-hop protagonista sui palchi dei più celebri festival musicali estivi. Di seguito il calendario con le date ufficiali:

Sabato 01 Luglio 2023 – Bellinzona – Castle On Air

Martedì 04 Luglio 2023 – Legnano (MI) – Rugby Sound

Domenica 09 Luglio 2023 – Alba (CN) – Collisioni Festival

Mercoledì 12 Luglio 2023 – Brescia – Arena Campo Marte

Venerdì 14 Luglio 2023 – L’aquila – Pinewood Festival

Domenica 16 Luglio 2023 – Bologna – Sequoie Music Park

Mercoledì 19 Luglio 2023 – Roma – Rock In Roma

Venerdì 21 luglio 2023 – Francavilla al mare (CH) – Shock Wave Festival

Sabato 22 Luglio 2023 – Servigliano (FM) – No Sound Fest

Venerdì 28 Luglio 2023 – Catania – Wave Summer Music

Domenica 30 Luglio 2023 – Matera – Sonic Park

Martedì 2 Agosto 2023 – Roccella Ionica (RC) – Roccella Summer Festival

Venerdì 5 agosto 2023 – Palermo – Green Pop Festival

Mercoledì 10 agosto 2023 – Majano (UD) – Festival di Majano

Sabato 12 Agosto 2023 – Cattolica (RN) – Arena Della Regina

Martedì 15 Agosto 2023 – Olbia – Red Valley Festival

Sabato 19 Agosto 2023 – Lecce – Oversound Music Festival

Venerdì 25 agosto 2023 – Romano D’Ezzelino (VI) – Ama Festival

Giovedì 31 agosto – Prato – Settembre Prato è Spettacolo

Articolo 31 Tour estivo 2023: scaletta, ospiti e indiscrezioni

La data del tour del 4 luglio a Legnano (MI) al Rugby Sound, ha visto il duo esibirsi con i brani presenti nella seguente scaletta che è stata il perfetto connubio tra i loro maggiori successi, che nel corso del tempo hanno fatto cantare a squarciagola tutti i fan appassionati, e anche quelli più recenti:

Filosofia del Fuck-Off

Così com’è

Non c’è rimedio

Nessuno

Un urlo

La fidanzata

Gente che spera ft.Reverendo

Il funkytarro

Strada di città 2000

2030

Domani

F*** You

Volume

Venerdì

Tranqi funky

Non è un film

L’italiano medio

Domani smetto

Spirale ovale

La mia ragazza mena

Senza dubbio

Due su due

Ohi Maria

A pugni col mondo

Rap n’ Roll

Immorale

Intro

Ostia Lido

Maria Salvador

Io Zak e la tromba

Senza pagare

Vai bello

Un bel viaggio

Come ogni grande tour che si rispetti, anche in quello degli Articolo 31 ci saranno degli ospiti che accompagneranno i due nelle loro date in giro per l’Italia. Quello che sappiamo, ad oggi, è che ad aprire tutti i concerti ci sarà un volto a molti già noto, il produttore discografico nonché fratello di Jad, Wlady dj che intratterrà gli spettatori e li farà scaldare con un dj set di apertura.



Non sono trapelate molte altre notizie circa gli ospiti che calcheranno i vari palchi al loro fianco, neanche sui profili Instagram di J-Ax e Jad. Ciò di cui siamo certi è che non si tratterà di un semplice tour di concerti ma sarà molto di più: sarà uno spettacolo che ci lascerà senza fiato ma soprattutto ci farà ballare ininterrottamente per tutta la serata.