Scaletta concerto Ligabue Palazzetti 2023: elenco canzoni e rumors

Riparte la tournée di Luciano Ligabue dopo il mini tour estivo. Stavolta si tratta di molte date che toccheranno l’Italia da nord a sud. Con il tour d’autunno, Luciano vuole raggiungere e incontrare tutti i suoi fan. I due mega concerti di luglio, dopo lo stop di due anni causa covid, hanno dato un primo assaggio della nuova tournée live di Liga. Nei concerti estivi sono stati sfruttati i grandi spazi all’aperto. Indimenticabili sono state le serate allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma.

La scaletta dei concerti di Ligabue nei Palasport 2023

Con l’autunno si torna al coperto; si passa dai concerti negli stadi ai concerti nei palasport. La scaletta riferimento rimane quella dei concerti dell’estate, ma ci saranno delle variazioni sulla lista delle canzoni scelte anche per causa dell’uscita del nuovo disco di settembre. Ai concerti di Milano e di Roma, Ligabue ha portato tutte le canzoni più conosciute, un repertorio lungo più di trent’anni.

Ecco la scaletta proposta da Ligabue negli ultimi concerti:

Sogni di rock ‘n’roll Questa è la mia vita I ragazzi sono in giro Riderai Piccola stella senza cielo Salviamoci la pelle Così come sei Una vita da mediano Eri bellissima È venerdì non mi rompete i coglioni Balliamo sul mondo Per sempre Il sale della terra I duri hanno due cuori Lettera a G Libera nos a malo Happy hour Ti sento Un colpo all’anima Marlon brando è sempre lui Il peso della valigia Si viene e si va Tra palco e realtà Certe notti Non cambierei questa vita con nessun’altra Urlando contro il cielo

Le ultime tre erano i brani scelti per il bis.

Quali di questi titoli rimarranno nella scaletta Dedicato a noi Indoor Tour? Sicuramente quelli più iconici. Per questo Ligabue ha voluto iniziare il concerto di Roma con una delle sue ballad più conosciute, Sogni di rock ’n roll, pezzo pubblicato nell’album di esordio del 1990. Nella scaletta rivista ci saranno, oltre le ballad, le canzoni rock più apprezzate dal pubblico. Nei pezzi più vivaci e più rock non potrà mancare il pezzo I ragazzi sono in giro, del quinto album uscito nel 1995, Salviamoci la pelle, dall’album del 1991, Balliamo sul mondo, dal suo primo LP del 1990, che potrebbe essere un ottimo pezzo per iniziare i concerti autunnali, Libera nos a malo, del 1991, Happy hour, del 2006, Marlon brando è sempre lui, brano d’esordio, dell’album del 1990, Tra palco e realtà, dal il primo LP live del 1997, e per finire, l’esplosiva Urlando contro il cielo, il brano estratto dall’album Lambrusco coltelli rose & pop corn del 1991. Tra le ballad non potrà mancare Certe notti, dal quinto album in studio “Buon compleanno Elvis” del 1995, Una vita da mediano, dall’album “Miss Mondo” del 1999, Per sempre, del 2014, Lettera a G, dall’album del 2005, Ti sento, dall’album “Come va?” del 2002, e Il peso della valigia, dall’album “Arrivederci, mostro!” del 2011.

Da questi brani provenienti dagli album precedenti del cantautore, si devono aggiungere le canzoni dell’ultimo lavoro in studio. Il nome dato all’album è “Dedicato a noi“. E’ una realizzazione musicale di cui Luciano tiene molto perché concepito durante il periodo della pandemia. Sono 11 nuove canzoni che vanno dalle sue tradizionali ballad ai pezzi più rock ‘n Roll.

Il Dedicato a noi Indoor Tour 2023 sarà, quindi, improntato sulla scaletta di quest’estate e sugli undici brani del nuovo LP, ma per questo non mancheranno delle sorprese. Luciano, in un’intervista on web, ha dichiarato che, oltre a ripercorrere la sua decennale carriera con i brani più famosi, proporrà quelle vecchie canzoni che non ha mai suonato dal vivo. Per saperne di più bisognerà aspettare lo spoiler che anticiperà il primo concerto che si terrà all’Arena di Verona. Di un fatto siamo certi; come non ci sono stati ospiti nei concerti di Milano e di Roma, non ci saranno neanche nei concerti nei palasport. Il rock man di Correggio vuole sempre mantenere un rapporto esclusivo con il proprio pubblico.

Per chi volesse rivedere Ligabue e la sua band, e chi volesse vedere per la prima volta, ecco le date del Dedicato a noi Tour del prossimo autunno:

9 e 10 ottobre 2023: Verona – Arena

– Arena 14 e 15 ottobre 2023: Torino – Pala Alpitour

– Pala Alpitour 17 ottobre 2023: Firenze – Nelson Mandela Forum

– Nelson Mandela Forum 20 ottobre 2023: Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena

– Unipol Arena 24 ottobre 2023: Brescia – Brixia Forum

– Brixia Forum 27 ottobre 2023: Padova – Arena Spettacoli Padova Fiere, Padiglione 7

– Arena Spettacoli Padova Fiere, Padiglione 7 30 ottobre 2023: Rimini – Stadium

– Stadium 3 e 4 novembre 2023: Ancona – Pala Prometeo

– Pala Prometeo 6 e 7 novembre 2023: Perugia – Pala Barton

– Pala Barton 10 novembre 2023: Milano – Mediolanum Forum

– Mediolanum Forum 13 e 14 novembre 2023: Genova – Stadium

– Stadium 16 novembre 2023: Livorno – Modigliani Forum

– Modigliani Forum 18 novembre 2023: Roma – PalaLottomatica

– PalaLottomatica 21 e 22 novembre 2023: Eboli (SA) – Pala Sele

– Pala Sele 24 e 25 novembre 2023: Bari – Pala Florio

– Pala Florio 27 e 28 novembre 2023: Reggio Calabria – Palasport

– Palasport 30 novembre 2023: Messina – Pala Rescifina

– Pala Rescifina 1 dicembre 2023: Messina – Pala Rescifina

I Biglietti dei concerti di Ligabue sono già in prevendita sui siti online autorizzati. I costi sono accessibili, e questo è un altro grande regalo che Luciano fa ai suoi fan. Il prezzo per un biglietto del Dedicato a noi Tour, autunno 2023, parte da 49€.

Un consiglio, affrettatevi se volete assicurarvi un posto al concerto di Luciano Ligabue.