Scaletta Jova Beach Party 2022: anticipazioni sulle canzoni

L’estate è finalmente arrivata e con essa anche gli appuntamenti musicali all’aperto. Tra i tour più attesi in previsione per l’estate 2022 c’è sicuramente il Jova Beach Party, il concerto evento attesissimo di Jovanotti e la sua band al completo che riproporranno in chiave moderna alcuni dei suoi più grandi successi, sia del passato che del presente.

Vediamo quale sarà la scaletta delle canzoni e qualche anticipazione sulle tracce.

Jova Beach Party 2022: le anticipazioni sul tour di Jovanotti

Come molti artisti, anche Jovanotti (nome d’arte di Lorenzo Cherubini) torna finalmente a calcare le scene dopo la lunga pausa forzata a causa della pandemia.

Per ricominciare a esibirsi dal vivo, Jovanotti ha scelto di tornare in grande stile, organizzando molto più di un semplice tour di tappe live. Quello che l’artista ha ideato e organizzato è un vero e proprio party: il Jova Beach Party, un tour-evento che è iniziato nel 2019 con la prima edizione e che oggi è arrivato alla sua terza stagione.

Il Jova Beach Party sarà un grande, unico, concerto itinerante concepito come una grande festa che toccherà le spiagge di quasi tutte le più importanti località balneari (e non solo) italiane. Il concerto-party inizierà a mezzogiorno e si concluderà intorno alla mezzanotte; dodici ore di divertimento, allegria e spensieratezza non stop scandite da diversi momenti musicali e spettacoli, dislocato su tre palchi differenti dove si esibiranno, oltre a Jovanotti, anche ospiti internazionali e nazionali, tra cui è stata già annunciata la presenza ad alcune date dell’artista (e amico di Jovanotti) Gianni Morandi.

Lo scorso Sanremo, i fan dell’artista hanno potuto godere di un assaggio del tipo di atmosfera che si respirerà ai concerti di quest’estate, quando Jovanotti e Gianni Morandi si sono esibiti in un duetto scoppiettante e pieno di gioia che ha letteralmente trascinato tutto il teatro dell’Ariston. Se queste sono state le premesse, sicuramente, quest’estate, ci sarà solo da divertirsi!

Il divertimento infatti è proprio il concept di base che sta dietro al Jova Beach Party. Come ha infatti dichiarato lo stesso Jovanotti ai microfoni della stampa, le giornate dovranno essere concepite come una festa continua dove tutti saranno liberi di fare quello che desiderano e di prendersi gli spazi di cui hanno bisogno (si potrà fare il bagno in mare, cercare zone d’ombra, ballare, bere, mangiare ecc.), sempre mantenendo al centro di tutto la musica, come una sorta di filo conduttore che lega tutta la giornata. Proprio per questo i palchi allestiti saranno tre:

Sbam stage : il palco dedicato ai dj e alla club culture;

Kontiki stage : il palco posizionato al centro della spiaggia, destinato ad ospitare ospiti musicali dal mondo;

Main stage : il palco a forma di veliero che ospiterà Jovanotti con la sua band.

Lorenzo, naturalmente sarà sempre presente, su tutti e tre i palchi e per tutta la durata del beach party.

Scaletta e anticipazioni sulle canzoni del Jova Beach Party 2022

I fan più curiosi sono già in trepidante attesa dell’evento e hanno iniziato a ingannare il tempo cercando informazioni e anticipazioni varie su quale sarà la scaletta delle canzoni che Jovanotti e la sua band proporranno al pubblico.

A dirla tutta, anche noi abbiamo fatto un giro sul web per cercare informazioni a riguardo, ma purtroppo non si trovano ancora notizie ufficiali sulle canzoni che verranno portate ai live. Perciò, coloro che desiderano carpire qualche anticipazione sulle canzoni dei live potrebbero giustamente rimanere delusi. Tuttavia, il bello del Jova Beach Party è proprio questo: non ci sarà mai una vera e propria scaletta delle canzoni, ma ogni serata sarà una storia a sé, con dei momenti lasciati anche all’improvvisazione.

L’idea alla base del party che Jovanotti ha voluto proporre è proprio questa: in un party non c’è niente di organizzato, ma tutto accade in base all’alchimia che si crea tra il pubblico e gli artisti.

Guardando indietro alle due edizioni precedenti del tour, è possibile che verranno riproposti i grandi successi dell’artista, quelli del passato, fino ad arrivare a quelli più recenti, quali:



L’Ombelico del Mondo

Ragazzo Fortunato

Bella

Ciao Mamma

Serenata Rap

Penso Positivo

Non M’Annoio

Un Raggio di Sole

Ti porto via con Me

La notte dei desideri

L’estate addosso

Big Bang

Ragazza Magica

Questi sono solamente alcuni dei più grandi successi che dovrebbero essere riproposti anche questa volta. Oltre alle canzoni del suo repertorio, Jovanotti si esibirà anche in duetto con gli ospiti che calcheranno i palcoscenici del Beach Party e anche lì non mancheranno di essere riproposte le più grandi hit del passato, rivisitate in chiave attuale ed estiva. Sicuramente, nelle serate in cui sarà ospite Gianni Morandi, verranno proposte le tracce che Jovanotti ha scritto proprio per l’artista di Monghidoro, come, L’Allegria e Apri tutte le Porte, pezzo, quest’ultimo, che si è piazzato terzo all’ultima edizione del Festival della Canzone italiana e che ha ottenuto un enorme successo in termini di ascolti radiofonici.

Se la notizia del Jova Beach Party vi avesse incuriosito a sufficienza, allora correte a prendere i biglietti perché stanno letteralmente andando a ruba e qualche data è già sold out.

Di seguito segnaliamo le date del tour del Jova Beach party, con le date inaugurali del 2 e del 3 luglio:

2 e 3 luglio 2022 – Lignano Sabbiadoro (Ud), Spiaggia Bell’Italia

8 e 9 luglio 2022 – Marina di Ravenna (Ra), Lungomare

13 luglio 2022 – Aosta (Gressan), Area Verde

17 luglio 2022 – Albenga (Villanova, Sv), Ippodromo dei Fiori

23 e 24 luglio – 2022 Marina di Cerveteri (Rm), Lungomare degli Etruschi

30 e 31 luglio – 2022 Barletta, Lungomare Mennea

5 e 6 agosto 2022 – Fermo, Lungomare Fermano

12 e 13 agosto 2022 – Roccella Jonica (Rc), Area Natura Village

19 e 20 agosto 2022 – Vasto (Ch), Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 agosto 2022 – Castel Volturno (Ce), Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 settembre 2022 – Viareggio (Lu), Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022 – Bresso (Mi), Aeroporto.



Gli appuntamenti del tour sono quasi tutti doppi e concentrati nel fine settimana, così sarà senz’altro più facile riuscire a raggiungere la località più vicina e organizzare il viaggio per andare ad assistere al grande evento musicale.