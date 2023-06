Scaletta Lazza Tour 2023: indiscrezioni sulle canzoni al concerto

Con l’arrivo dell’estate riprendono anche gli appuntamenti con la musica dal vivo. Proprio durante il periodo estivo, infatti, sono attese le tournée dei più grandi artisti della scena musicale italiana e internazionale che si esibiranno nelle piazze e nei teatri di tutta Italia. Uno dei tour più attesi è sicuramente quello di Lazza. Vediamo tutte le informazioni utili sui concerti del cantante e le indiscrezioni sulla scaletta del tour 2023.

Indiscrezioni e scaletta del Lazza tour 2023

Dopo il successo conseguito all’ultima edizione del Festival di Sanremo, Lazza (pseudonimo di Jacopo Lazzarini) è diventato uno degli artisti più ascoltati e seguiti del momento. Proprio sul palco dell’Ariston, infatti, il cantante milanese ha portato a casa un ottimo secondo posto, presentando il brano Cenere che lo ha definitivamente consacrato come uno degli artisti più promettenti dell’attuale scena musicale.

Benché quella dell’ultimo Sanremo sia stata la sua prima partecipazione alla manifestazione canora nazionale, Lazza non è affatto un novellino in campo musicale, anzi, ha alle spalle una ricca carriera fatta di collaborazioni con artisti del calibro di Dardust e Davide Petrella (cantautore, compositore e paroliere, già collaboratore – tra gli altri – di Elisa, Rkomi, Elodie e Mahmood). Inoltre, prima dell’ultima kermesse sanremese, Lazza aveva già pubblicato ben tre album:



Zzala (2017);

Re Mida (2019);

Sirio (2022).

Dell’ultimo album è stata poi pubblicata una riedizione digitale, lanciata sul mercato lo scorso 9 febbraio 2023 e contenente proprio il brano portato a Sanremo, pezzo di punta dell’intera riedizione.

Stando ai dati di ascolto, Sirio si conferma l’album più ascoltato del momento, non è un caos quindi che si sia aggiudicato 3 dischi di platino e che sia rimasto in testa alle classifiche degli album più venduti per 17 settimane consecutive. Proprio a seguito dei numerosi successi conseguiti dall’album, quasi sicuramente, l’artista dovrebbe riproporre, durante i prossimi concerti, tutte le canzoni contenute all’interno dell’album Sirio.

A conferma del successo e quindi anche dell’importanza di questo lavoro musicale per la carriera dell’artista è anche il titolo che Lazza ha deciso di dare al proprio tour che infatti si chiamerà Ouver Tour, proprio come il titolo di una delle canzoni contenute nel nuovo album, Ouv3rture.

Durante le tappe del tour, l’artista riproporrà, oltre ai pezzi dell’ultimo album, anche alcuni brani del passato, che lo hanno fatto conoscere soprattutto al pubblico più giovanile. Di seguito la scaletta del Lazza Over Tour:



Ouv3rture (Sirio)

Molotov (Sirio)

Bugia (Sirio)

Gigolò

24h (Re Mida)

Re Mida (Re Mida)

Siri

Topoy (Sirio)

Jefe (Sirio)

Porto Cervo (Re Mida)

Chiagne

Zonda

Gucci Ski Mask (Re Mida)

Panico

Sogni d’oro

J (Sirio)

Alibi (Sirio)

Puto (Sirio)

Nessuno (Sirio)

Senza rumore (Sirio)

Catrame (Re Mida)

Nulla di (Sirio)

Morto mai (Re Mida)

Piove

Ho paura di uscire

Uscito di galera (Sirio)

Cenere (Sirio)

Ferrari

Questa è la scaletta definitiva dei brani che l’artista proporrà durante le date del suo tour.

Un’altra indiscrezione quasi certa è che il cantante, in alcuni momenti dello spettacolo, dovrebbe esibirsi accompagnandosi al pianoforte. Lazza, infatti, suona e compone alcune delle sue melodie proprio al pianoforte, strumento che suona fin da quando era bambino.

Che un cantante della scena trap si accompagni a uno strumento classico, e lontano dal mondo trap (quantomeno nell’immaginario collettivo) è cosa abbastanza singolare, ed è anche uno dei motivi per il quale Lazza si sta imponendo all’attenzione del pubblico e della critica.

Quasi sicuramente, poi, come già è successo in passato, durante alcune delle date del tour, prenderanno parte alcuni artisti ospiti, per lo più amici e collaboratori di lunga data dell’artista. Tra gli artisti che faranno una comparsata al fianco di Lazza troveremo sicuramente: Sfera Ebbasta, Giaime, Anna, Capo Plaza, Fred De Palma.

Oltre ai tanti ospiti, ad affiancarle Lazza sul palco ci saranno anche i suoi musicisti fidati come Eugenio Cattini (chitarra), Luca Marchi (basso), Giovanni Cilio (batteria), Claudio Guarcello (tastiere e synth) e due new entry: un quartetto d’archi e il pianista Emiliano Blanghero, giovane talento musicale scoperto su TikTok.

La scelta di ampliare il gruppo di musicisti coinvolgendo archi e pianoforte è perfettamente coerente con la formazione musicale di Lazza e con la volontà di creare uno spettacolo che sia il più possibile vicino, per grandezza e per qualità a quelli delle star d’oltreoceano, come Kanye West, stupendo il pubblico italiano con uno show a cui raramente è abituato.

Insomma, i live di Lazza si preannunciano ricchi di sorprese. Sicuramente, a giudicare dalle prime indiscrezioni i concerti saranno delle vere e proprie performance all’insegna della sperimentazione musicale e visiva.

Lazza tour: tutte le tappe del 2023

Il Lazza Over-tour porterà l’artista ad esibirsi nei palazzetti dello sport e presso le più importanti piazze italiane.

Un assaggio del tour lo abbiamo già avuto nel mese di aprile e maggio, infatti proprio nei mesi scorsi è partito il Lazza Tour con la tappa 0 a Roma (19 aprile, palazzo dello sport). Poi il tour è proseguito a:



Torino (27 aprile, Pala Alpitour)

Milano (29 aprile, Mediolanum Forum)

Napoli (3 maggio, Palapartenope)

Bologna (6 maggio, Unipol Arena)

Dopo un primo assaggio il tour proseguirà poi preso le seguenti città: