Scaletta Max Pezzali Circo Massimo Roma 2 settembre 2023: canzoni, ospiti, programma e durata

Circo Max è il concerto evento 2023 di Max Pezzali. Non a caso ha voluto dare al suo spettacolo musicale questo nome; Circo Max non è altro che il sinonimo di Circo Massimo. E’ la location più abita e prestigiosa per i concerti live di Roma. Qui si sono esibite tutte le star italiane e mondiali, da Vasco Rossi ai Maneskin, dai Rolling Stones a Bruce Springsteen. Il 2 settembre è il turno di Max Pezzali.

Scaletta canzoni Circo Max 2 settembre 2023

Sono passati più di trent’anni dal suo primo successo. Era 1992. Un brano che è rimasto nella mente di più generazioni; tutti ricorderanno la canzone “Hanno ucciso l’Uomo Ragno“, una hit del suo primo gruppo musicale italiano degli 883. Da allora Max ha seguito la strada da cantautore sfornando sempre canzoni di successo. Tutta la sua carriera da solista è riassunta nella scaletta preparata per il concerto di Roma. L’elenco è lungo. Alcune di queste canzoni le canterà insieme con gli amici musicisti di sempre, e altrettanto noti al grande pubblico.

Il concerto apre con il brano “Sei un mito” a celebrare i 30 anni di successi, e a seguire in ordine:

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’uomo ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera / Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi / Eccoti / Io ci sarò / Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est / Tieni il tempo

Con un deca

Scaletta ospiti di Max Pezzali al Circo Massimo

Il “Max 30 Hits only”, la serie 30 concerti iniziata il 26 novembre 2022 a Pesaro, si concluderà con il live del Circo Massimo. Per quest’unica occasione, Max Pezzali ha chiamato, per duettare le sue hit, ospiti d’eccezione. Sono gli artisti incontrati durante la sua carriera artistica con cui ha instaurato una sincera amicizia.

Sono stati annunciati gli ospiti che si alterneranno sul palco di Roma, ma di alcuni non sono stati rivelati i nomi; sarà una sorpresa per i fan di Max Pezzali.

Ci saranno alcuni degli Artisti con cui Max ha collaborato nel passato, come J-Ax e gli Articolo 31, e non potevano mancare le due coriste che iniziarono la loro carriera proprio con gli 883, Paola & Chiara. A loro seguiranno nello spettacolo i nuovi cantanti e rapper del panorama italiano. Ecco la sequenza:

COLAPESCE DIMARTINO , il duo musicale italiano che ha fatto parlare di sé nell’ultimo San Remo;

, il duo musicale italiano che ha fatto parlare di sé nell’ultimo San Remo; DARGEN D’AMICO , un rapper, cantautore italiano della nuova generazione;

, un rapper, cantautore italiano della nuova generazione; LAZZA , un giovane rapper e musicista italiano di talento;

, un giovane rapper e musicista italiano di talento; SANGIOVANNI, un giovane cantante italiano ormai conosciutissimo.

A loro si aggiungeranno gli amici della Radio DeeJay di Milano. Si sono conosciuti nelle trasmissioni musicali di tanto tempo fa, e s’incontreranno nel concerto di chiusura del tour. Sono i disc jockey, conduttori radiofonici e produttori musicali Albertino, Fargetta , Molella e Prezioso.

Rumors sul programma dell’evento di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma

Ci saranno delle gradite sorprese. Saliranno sul palco star di cui non sono stati rivelati. Iniziano a girare qualche nome, ma fino all’ultimo sarà un segreto. Soltanto chi parteciperà al concerto del Circo Massimo avrà il privilegio di esserne testimone.

L’unica certezza è quella che il pubblico sarà portato indietro nel tempo, proprio nell’atmosfera dei mitici anni ’90, attraverso un palco che avrà la scenografia tipica degli eventi musicali di all’ora. I colori e le lettere e le immagini sono quelli delle copertine dei dischi di Max. Per i nostalgici di quell’epoca, si parla di un’apertura dello spettacolo con gli amici di Radio-Deejay. Nel pomeriggio Fargetta, Albertino, Molella e Prezioso scalderanno il pubblico con la loro performance come disc jockey. Metteranno sul deejay set dischi delle hit più ballate negli anni ’90. Sarà difficile non scatenarsi in una danza collettiva.

Quanto dura il concerto Circo Max: orario di inizio e fine

Per i fortunati partecipanti del Circo Max, l’inizio del live è alle ore 21:00. Il concerto è da qualche tempo sold out. La durata prevista è di oltre 2 ore e 30 minuti. Si consiglia di presentarsi ai gate d’ingresso la mattina per mettersi il più vicino possibile allo stage, e godere dell’apri-concerto pomeridiano di Fargetta, Albertino, Molella e Prezioso.