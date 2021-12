Scarpiere in legno e in metallo: guida alla scelta

La scarpiera non deve essere considerata un semplice mobile, bensì un vero e proprio oggetto ornamentale. Un complemento di questo tipo è sia elegante sia utile: arricchisce con le sue linee l’ambiente circostante, e ti permette di tenere in ordine le tue scarpe.

Ovviamente la cosa migliore è comprare una scarpiera di design, su siti come quello di Smart Arredo. Questi prodotti valorizzano l’aspetto della stanza, sono estremamente moderni e possiedono forme minimali e pulite. Al loro interno, le tue calzature saranno protette dalla polvere e sistemate nella maniera che desideri.

Il catalogo di scarpiere di Smart Arredo Design

Il negozio online che abbiamo citato, smartarredodesign.com, è specializzato negli articoli salvaspazio: tra questi, appunto, rientrano le scarpiere, che non ingombrano e contribuiscono all’allestimento di un locale libero, armonioso e luminoso.

In generale, sullo shop troverai una vasta gamma di forniture per dimore anche molto piccole e miniappartamenti. Il team di Smart Arredo sa come personalizzare in modo ottimale le aree di dimensioni ridotte. Pensa che ci sono anche varie soluzioni trasformabili per sfruttare i centimetri con la massima razionalità: il tutto acquistabile a prezzi convenienti, con metodi di pagamento al 100% sicuri.

Dove si colloca una scarpiera

Parlando di scarpiere, viene spontanea l’associazione con contesti come la camera da letto. Di solito, infatti, è qui che ci si cambia le scarpe: le scarpiere disponibili su smartarredodesign.com sono così versatili che si integrano alla perfezione in qualunque camera da letto, da quelle classiche a quelle di stampo contemporaneo.

Tuttavia, le scarpiere di design sono tanto duttili da poter essere inserite in tutti gli spazi. Quando sono chiuse, appaiono come mobili dalla struttura semplice eppure raffinata. Un must sono le scarpiere nell’ingresso, grazie alle quali non porterai in casa le scarpe che hai utilizzato all’esterno.

Le scarpiere di legno

Devi sapere che, nell’ambito delle scarpiere moderne, occupano un posto speciale quelle di legno. Questo materiale, nell’immaginario collettivo, viene spesso collegato agli arredamenti tradizionali e retrò, ma in realtà è eccellente anche per la costruzione di complementi di ultima generazione.

Le scarpiere di legno sono di grande impatto visivo, poiché le loro superfici trasmettono calore, comfort e altre sensazioni positive solo a guardarle. Il legno è ideale per definire un mood intimo e accogliente: è levigato, dotato di suggestive venature e di sfumature naturali.

Per le scarpiere si adoperano anche i derivati del legno, come il melaminico (ricavato da strati di truciolati di legno con resina melaminica) e l’MDF (Medium Density Fibreboard, fibra di legno a densità media). In melaminico è la scarpiera Ricky, che può avere la finitura cemento o larice bianco; invece in MDF è Joker, con tre ante e tre scompartimenti, che arrivano a contenere 18 paia di scarpe.

Altre volte il legno è combinato con materiali differenti, come il polipropilene. È il caso di Fluida Wood, con 6 o 10 cassetti, di una bellissima tinta bianco perla. Tutti questi articoli sono presenti nell’assortimento di Smart Arredo Design .

Le scarpiere di metallo

Se prediligi una scarpiera di metallo, hai comunque numerosi modelli a disposizione. Il metallo è lucido, brillante, liscio, perfetto per gli arredi moderni e contemporanei: può essere verniciato e decorato in tanti modi, per una scarpiera unica ed esclusiva.

Che ne dici di Norman? Si tratta di una scarpiera salvaspazio in metallo verniciato bianco, con tre ante. All’occorrenza puoi fissarla alla parete, per ottimizzare ancora di più l’area. C’è poi Metalpop, una scarpiera girevole: questo significa che puoi ruotarla con le apposite maniglie, per nascondere eventualmente le scarpe alla vista.

Il metallo è del tutto consigliato per le camere da letto e per gli ingressi moderni. È uno dei migliori materiali per la creazione di complementi essenziali, geometrici, dalle linee nette e pure. Una scarpiera di questo tipo è un autentico gioiellino, di certo non un comune mobile!

L’acquisto delle scarpiere: i criteri da rispettare

Hai intenzione di comprare una scarpiera? Ricorda che ci sono alcuni requisiti da tenere sempre in considerazione. Tra questi abbiamo il minimalismo, perché la scarpiera serve a risparmiare spazio e deve essere completamente priva di dettagli superflui.

Scegli una scarpiera elegante, curata nei particolari, in grado di donare un tocco di classe alla stanza. È importante anche che la struttura sia solida, robusta e longeva, dato che i mobili sono investimenti che fai per la tua abitazione.

Le scarpiere bianche, quelle nere e quelle con finitura metallica sono veri evergreen. Nel complesso, seleziona un modello coerente con il resto dell’arredamento a livello di design e di tonalità.

Su Smart Arredo sono acquistabili scarpiere di eccellente qualità, di legno o di metallo. Ce ne sono di alte e basse, larghe e strette, con ante ribaltabili o con cassetti. Scarpiere che ruotano su loro stesse, e anche scarpiere sospese che si montano contro il muro. E tu quale preferisci per la tua casa?