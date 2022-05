School of Beauty Esfoliatore: recensioni, sito ufficiale e prezzo

Il viso rappresenta il biglietto da visita di una persona: è la prima cosa che gli altri vedono, la parte del corpo su cui si concentrano maggiormente le attenzioni. Per avere un volto sempre pulito, luminoso e sano è possibile ricorrere all’utilizzo di diversi prodotti ed accessori, dalle pinzette alle maschere facciali, ma da oggi sul mercato c’è School of Beauty, l’esfoliatore in grado di eliminare le cellule morte e la più sottile peluria facciale. Scopriamo come funziona, qual è il suo prezzo e come si ordina, prima di scoprire le opinioni di chi l’ha provato dando uno sguardo alla recensioni dei consumatori.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI SCHOOL OF BEAUTY SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO <<<

School of Beauty: l’importanza dell’esfoliazione per avere una pelle sana e giovane

L’esfoliazione è una parte importante della beauty routine, anche se si tratta di un termine preso in prestito dall’ambito geologico. L’esfoliazione, infatti, è quel fenomeno di erosioni che porta alla frattura delle superfici rocciose e alla conseguente creazione di lastre. L’esfoliazione della pelle, quindi, può essere visto come quel trattamento che permette di eliminare dalla superficie della cute non delle lastre di roccia, ma cellule morte ed altri tipi di scarti, come ad esempio i residui del trucco, la sporcizia e l’inquinamento.

Per eliminare tutto questo il semplice lavaggio del viso non sempre può essere sufficiente: ecco il motivo per cui è importante ricorrere all’esfoliazione. La rimozione delle cellule morte e di altri residui permette alla pelle di ossigenarsi in modo più regolare e corretto, ma stimola ance il processo di rinnovamento cellulare. Solitamente i trattamenti di esfoliazione vengono separati in die categorie:

l’ esfoliazione chimica , che prevede l’utilizzo di sostanze che tramite un meccanismo chimico, favoriscono il rinnovamento cellulare;

, che prevede l’utilizzo di sostanze che tramite un meccanismo chimico, favoriscono il rinnovamento cellulare; l’esfoliazione fisica, che comporta l’esportazione di cellule morte e sporcizia in genere “grattando”, con vari sistemi, la superficie cutanea.

Purtroppo non sempre i metodi tradizionali quali maschere e creme riescono a raggiungere l’obiettivo finale: nonostante il loro utilizzo può capitare di avere la pelle del viso spenta e non luminosa. Per restituire alla cute facciale un aspetto sano si può ricorrere a School of Beauty esfoliatore, un piccolo dispositivo in grado di ripulire la pelle, contrastare la secchezza e anche modellare le sopracciglia. Tante possibili applicazioni per questo esfoliatore, tanto piccolo da poter essere portato ovunque anche per ritocchini dell’ultimo minuto.

Come funziona l’esfoliatore School of Beauty

Il corretto utilizzo dell’esfoliatore School of Beauty consente di restituire alla pelle del viso un aspetto più giovane, liscio, luminoso e levigato. Usare il dispositivo è molto semplice, visto che basta azionarlo e passarlo delicatamente sulle parti che si intendono trattare. La sua lama in acciaio inossidabile è precisa e non irrita la pelle; la piccola luce LED integrata permette di agire con la massima precisione. Può essere usato sia per eliminare le cellule morte, i residui di make up ed altre sostanze inquinanti che vanno a posarsi sulla superficie del viso che per regolare e definire le sopracciglia.

Il dispositivo è davvero piccolo ed è alimentato da normali batterie AAA (le mini stilo, tanto per intenderci) che si possono trovare facilmente in commercio. La forma dell’esfoliatore è ergonomica, studiata per essere impugnato in modo comodo e saldo. Il corpo dello strumento è bianco, ma i dettagli dorati gli danno un aspetto molto chic. Sul dorso dell’esfoliatore è presente il tasto di accensione On-Off, mentre nella parte alta sono presenti la lama in acciaio inossidabile e la luce LED. Il pulsante di sgancio rapido consente di sostituire senza grosse difficoltà la lametta: nella confezione di School of Beauty esfoliatore sono incluse ben sei testine di ricambio.

School of Beauty funziona o no? Le recensioni dei consumatori

I produttori sul loro sito ufficiale sottolineano l’efficacia dell’esfoliatore School of Beauty, ricordando come centinaia di clienti che lo hanno già comprato si siano dette molto soddisfatte. Ma per saperne un po’ di più sulla reale utilità di questo dispositivo potremmo leggere le recensioni lasciate dai consumatori sul web. Il giudizio degli utenti è ampiamente positivo: gli aspetti che vengono apprezzati di più sono la praticità, la maneggevolezza, la silenziosità e, ovviamente, la precisione nel suo compito principale.

Una cliente di School of Beauty ha detto di amare la possibilità di avere un alleato discreto da portare sempre con sé per ritocchi rapidi anche quando è fuori di casa. Un’altra persona ha detto che con School of Beauty ha trovato la soluzione ideale per restituire alla pelle un aspetto pulito, liscio e giovane: aveva già provato altri prodotti come creme e maschere, ma nulle che potesse avvicinarsi ai risultati ottenuti con l’esfoliatore. Infine, un’altra persona che ha acquistato e provato il prodotto ne ha esaltato la capacità di eliminare le impurità ed i peletti più fastidiosi, sottolineando anche la durata del dispositivo, che pur non essendo dotato di una batteria ricaricabile riesce ad offrire una buona autonomia.

In commercio, soprattutto sui vari siti di e-commerce è possibile trovare tanti prodotti che all’apparenza possono sembrare simili all’esfoliatore School of Beauty, ma al di là di una certa somiglianza dal punto di vista estetico non ci possono essere certezze sulla loro efficacia. Per non sbagliare acquisto la cosa migliore da fare è ordinare il dispositivo direttamente dal suo sito ufficiale. La procedura è estremamente semplice, infatti basta riempire il form inserendo pochi dati personali ed attendere la chiamata del servizio clienti di School of Beauty per la definizione di tutti i dettagli.

Nel modulo vanno inseriti il nome ed il cognome, il numero di telefono cellulare, l’indirizzo completo di CAP e numero civico ed eventualmente un indirizzo email. C’è anche lo spazio per le comunicazioni al corriere (molto utile, ad esempio, se il nome della persona che ordina l’esfoliatore non coincide con quello che c’è sul campanello di casa: in casi del genere in questo spazio bisognerà indicare qualcosa come “citofonare al signor…”) Il pagamento avviene direttamente al corriere ed in contanti alla consegna del prodotto.

Conclusioni: caratteristiche e prezzo del prodotto

>>> BUONO SCONTO PER L’ACQUISTO DI SCHOOL OF BEAUTY SUL SITO UFFICIALE: CLICCA QUI E PRENDI AL VOLO L’OFFERTA <<<

In conclusione: School of Beauty può essere un ottimo alleato per la cura della pelle del viso. L’esfoliazione, infatti, permette di rimuovere le cellule morte ed altre impurità dalla superficie della cute, favorendo il ricambio cellulare e restituendo alla pelle un aspetto più luminoso e sano. L’esfoliatore, inoltre, grazie alle sue lame in acciaio inossidabile, consente di ritoccare le sopracciglia per avere sempre un look curato in ogni momento. Il dispositivo può essere acquistato tramite il sito ufficiale al prezzo promozionale di 49,99 euro (anziché 89,99 euro).