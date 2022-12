Scommesse al sicuro per gli italiani garantite da ADM

Il divertimento è fondamentale quando giochiamo online, ma non è il solo aspetto che un giocatore e scommettitore appassionato deve considerare. Il gioco d’azzardo online infatti si basa soprattutto sulla sicurezza che viene legata alla regolamentazione che nel nostro Paese è gestita da parte dell’ADM.

L’Autorità ha il compito di controllare e verificare tutto ciò che avviene sulle piattaforme che considera sicure, ovvero quei casinò che ottengono la licenza per poter operare nel nostro Paese. L’azione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non solo passa attraverso la trasparenza dei casinò online, ma si concentra anche sui giochi, dalle slot al poker, passando per roulette, giochi da tavolo e scommesse sportive.

Ciò significa che se un giocatore è alla ricerca di una piattaforma che sia affidabile, non dovrà fare altro che controllare i siti sicuri di Casinodeps Italia e cercare il logo dell’ADM esposto nella home page del brand.

Come funzionano le licenze ADM

Abbiamo citato le licenze, ma in che modo funzionano? Per prima cosa è bene dire che i nuovi operatori che vogliono entrare nel settore del gambling legale dovranno partecipare a un bando pubblico. L’ultimo che è stato aperto era quello del 2018 che ha portato all’accettazione di 60 casinò capaci di rispettare i requisiti previsti, tutti riportati sul sito ufficiale dell’ADM. Tra questi citiamo:

Una piattaforma di gioco sicura che si presenta in lingua italiana;

Uso di metodi di pagamento standard, conosciuti e sicuri;

Transazioni protette da protocolli di crittografia;

Gestione dei cookies e della privacy nel rispetto del GDPR europeo;

Informazioni chiare;

Giochi sicuri;

Supporto del Gioco responsabile.

Una volta ottenuta tale certificazione di sicurezza sotto ogni aspetto, il casinò potrà finalmente offrire massima protezione e tutela al giocatore che si iscrive.

La sicurezza del gioco d’azzardo online è alla base di tutto

Ci sono tanti aspetti chiave che un utente dovrebbe imparare a notare quando usa siti o portali sul web, soprattutto se si tratta di casinò. L’operatore deve presentare un sito sicuro, partendo dai protocolli standard, come l’uso dell’“HTTPS” che ci mostra come la connessione e la navigazione avvengano in forma criptata. In questo modo le informazioni fornite sono private e non saranno scambiate con terze parti. Si usano quindi i certificati S.S.L. (Secure Socket Layer) che massimizzano il livello di protezione dell’utente che si registra.

La questione dei pagamenti

Altro aspetto molto importante di cui si occupa l’ADM è legato all’aspetto finanziario e quindi a tutte le operazioni che prevedono depositi e prelievi. Tutti i casinò legali permettono di poter scegliere tra diversi metodi di pagamento, proteggendo i dati personali ed economici di ogni utente. Si spazia dalle soluzioni più classiche come le carte di credito/debito al bonifico bancario/postale, le carte prepagate, per arrivare poi alle soluzioni più moderne rappresentate dai portafogli elettronici.

Ci sono poi dei casinò che accettano anche i voucher prepagati, mentre è ancora difficilissimo trovare in Italia dei casinò che accettano le criptovalute.

E i giochi? Il duro lavoro dei provider

La sicurezza dei giochi è un altro tassello importante per i casinò online, ed è un compito che viene legato al lavoro svolto dai team di sviluppo delle più famose software house. Dietro ad ogni gioco, che sia una slot online o un gioco da tavolo, si affida su un attento programma, un sistema che garantisce la casualità di ogni estrazione.

Hai mai sentito parlare di RNG? Significa “Random Numbers Generator”, ovvero un generatore di numeri casuali che rende sicura ogni uscita, impedendo di poter modificare o influenzare i risultati dei giochi. Si tratta quindi di un’ulteriore garanzia che il giocatore ha, poiché anche lo stesso operatore non potrà quindi influenzare le estrazioni.

Infine, i casinò online ADM si presentano come un luogo in cui viene promosso sempre il gioco responsabile, per aiutare i giocatori a conoscere quali sono gli eventuali problemi di dipendenza che possono nascere non gestendo in modo corretto le sessioni di gioco d’azzardo.