Scopa Predator: recensione, prezzo Amazon, sito ufficiale e istruzioni

Siete stanchi di dover sempre usare stracci poco pratici o non siete soddisfatti dai risultati ottenuti finora con i mochi tradizionali? Tranquilli adesso è sul mercato un nuovo e incredibile accessorio che vi consentirà di pulire i pavimenti della vostra abitazione in maniera semplice, veloce ma soprattutto efficace. Stiamo parlando di Predator, la nuova scopa ad acqua con spruzzatore detersivo e panno in microfibra incorporati grazie alla quale potrete raccogliere e assorbire tutta la sporcizia che si deposita per terra e negli angoli più difficili da raggiungere.

Una soluzione professionale ad un costo davvero super conveniente e i risultati sono garantiti, stando a quanto riportato nelle tante recensioni presenti in giro per il web. Ma vediamo adesso come funziona, le istruzioni d’uso, il prezzo della scopa su Amazon e quanto costa sul sito ufficiale della linea B-good.

Istruzioni Predator: come funziona la nuova scopa ad acqua con spruzzino e panno in microfibra

Finalmente è arrivato in commercio un articolo che rivoluzionerà e semplificherà la vita di molte persone nel quotidiano, in particolare per quel che riguarda la pulizia della casa. Si tratta di un accessorio che promette non solo di offrirvi un modo più semplice e veloce per pulire il vostro pavimento, ma di garantirvi l’intera pulizia in un unico processo e senza dover per forza passare l’aspirapolvere in anticipo. Il vostro nuovo alleato è Predator, la nuova e innovativa scopa ad acqua che vi aiuterà ad ottenere una pulizia profonda in tutta la vostra abitazione.

Questa nuova tipologia di scopa ha reso la pulizia dei pavimenti più facile ma anche molto più rispettosa dell’ambiente e si tratta davvero di un’ottima opzione per le famiglie impegnate ed è ideale per le persone anziane che vivono da sole e che finalmente potranno pulire i pavimenti rapidamente e con meno sforzo. Predator poi riduce i costi in quanto non dovrete più comprare diversi detersivi, non richiede batterie o panni da smaltire ed è riutilizzabile al 100%.

La scopa presenta un panno in microfibra capace di contenere milioni di fibre microscopiche in grado di attirare lo sporco, la polvere e i peli 3 volte in più rispetto ai panni tradizionali ed inoltre riesce a pulire avvallamenti e fessure più agevolmente. Predator dispone poi di un vaporizzatore che può spruzzare l’acqua o il detersivo davanti al suo cammino coprendo un ampio raggio a ventaglio. La testa pulente di questa scopa può ruotare su due assi distinti a 180° per raggiungere anche i punti più difficili. Inoltre nonostante funzioni senza batterie, riesce a spruzzare il liquido con un potenza davvero sorprendente. Ecco le sue caratteristiche principali:

Tempo di asciugatura più breve e facilità nella gestione;

Non contiene nessun prodotto chimico nocivo;

Rimuove lo sporco nascosto, eliminando i germi;

Maggiore sicurezza per animali domestici e bambini;

Eco-friendly.

Ma come funziona la nuova Predator? Stando a quanto riportato sulle istruzioni d’uso presenti nel kit, questa scopa è estremamente semplice da usare. Per prima cosa dovrete caricare l’apposito contenitore di acqua o detergente, collegarlo poi all’unità principale e premere la maniglia, iniziando così a pulire i vostri pavimenti. Il contenitore disponibile è molto capiente e per questo motivo non è necessario riempirlo più volte mentre state pulendo.

Recensioni Scopa Predator: cosa ne pensano i clienti che l’hanno già provata

Ma funziona davvero o è una truffa la nuova scopa Predator? Per scoprirlo andiamo a vedere cosa ne pensano tutti i clienti che hanno già acquistato e provato questa scopa ad acqua. A seguire trovate infatti alcune delle recensioni lasciate dalle persone sul sito ufficiale dell’azienda produttrice:

“Predator si è rivelato un acquisto azzeccatissimo per me. Adesso riesco a pulire casa in maniera semplice e veloce. Non sostituisce completamente lo straccio tradizionale, ma riesce a garantire un ottimo livello di pulizia ogni giorno e soprattutto facendo il minimo sforzo. La consiglio a tutte quelle persone che hanno poco tempo per occuparsi delle pulizie domestiche”. Luca T. “Finalmente ho detto addio al vecchio secchio dove l’acqua si sporcava in continuazione ed ero sempre costretta a cambiarla più volte mentre pulivo. Adesso con la nuova scopa Predator, l’acqua è sempre limpida e la pulizia risulta ugualmente profonda ed efficace. Inoltre la trovo estremamente maneggevole così che posso spostarla ovunque e il panno in microfibra è ottimo. Consigliatissima”. Carla R.

Prezzo Amazon Predator: quanto costa e dove acquistare la scopa sul sito ufficiale

Infine cerchiamo di scoprire quanto costa e dove si può trovare in vendita la nuova Predator. Questa speciale scopa ad acqua, a differenza delle altre, non è disponibile nei normali negozi di elettrodomestici per la casa e non è presente nemmeno nello store di Amazon. L’articolo originale infatti si può acquistare soltanto tramite il sito ufficiale della linea B-good e non dovrete fare altro che compilare il modulo d’ordinazione.

Attualmente sul portale sono disponibili due promozioni conveniente che vi consentiranno di comprare la scopa ad acqua ad un prezzo speciale e senza alcun rischio. Le offerte disponibili sono le seguenti: la prima vi offre la possibilità di acquistare 1 kit completo Predator (contenente scopa ad acqua, manico con leva, panno in microfibra lavabile e testa di pulizia a doppia asse) a soli 79,90 euro; mentre con la seconda trovate 2 kit Predator ad un costo pari a 119,90 euro.

La spedizione vi arriverà a casa vostra in 1-2 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita per tutti i clienti che acquisteranno sul sito ufficiale.

Infine per quanto riguarda le modalità di pagamento disponibili, la linea B-Good permette di pagare anticipatamente e in maniera sicura tramite carta di credito o PayPal oppure direttamente in contanti al corriere espresso.