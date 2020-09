Scopa VibraTwin: istruzioni, sito ufficiale, prezzo Amazon e opinioni dai forum

Oggi abbiamo deciso di parlarvi dell’innovativa VibraTwin, la nuovissima scopa lavapavimenti che grazie alla rivoluzionaria tecnologia sonica con più di 1100 vibrazioni di lavaggio al minuto è tra gli strumenti ideali in grado di garantirvi una pulizia impeccabile su qualsiasi superficie (tappeti, pavimenti e moquette). La scopa è dotata di panni lavabili e che potrete riutilizzare nel lungo termine.

Adesso andiamo a scoprire come funziona questo prodotto, quali sono le sue caratteristiche tecniche principali, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon, le opinioni dei clienti rilasciate nei vari forum online e dove è possibile trovarlo in vendita sul sito ufficiale del portale KalaiShop.

Istruzioni VibraTwin: caratteristiche e come funziona la nuova scopa lavapavimenti

Tra le novità arrivate in commercio nel settore delle pulizie domestiche spicca senza dubbio la nuova VibraTwin, la speciale scopa lavapavimenti che rappresenta uno dei migliori sistemi di pulizia attualmente disponibile sul mercato e tra i più venduti dalla linea KalaiShop. Oggigiorno avere la casa sempre pulita è ancora più importante, vista l’emergenza sanitaria del Covid-19 che ha colpito il mondo intero. Ma spesso gli elettrodomestici tradizionali come ad esempio la scopa normale o anche l’aspirapolvere purtroppo catturano solamente lo sporco superficiale e inoltre non sono l’ideale per le persone che soffrono di mal di schiena.

Vibratwin invece consente di ottenere una pulizia molto più efficace e soprattutto senza fare alcun tipo di sforzo fisico. Questa rivoluzionaria scopa riesce a ripristinare il colore originale, l’aspetto e la lucentezza dei pavimenti in legno più pregiati. Ideale per pulire, lucidare e ravvivare qualsiasi tipo di pavimentazione dopo un solo utilizzo. Finalmente potrete veder risplendere ogni superficie della vostra abitazione e tutto questo è reso possibile dalla tecnologia sonica di spazzolatura che permette a Vibratwin di vibrare più di 1.100 volte al minuto così da disincrostare e rimuovere lo sporco. Ecco cosa include il kit completo:

1 VibraTwin

1 Serbatoio ricaricabile

1 Set di panni per pavimenti duri

1 Set di panni per moquette e tappeti

1 Manuale di istruzioni

Ma come va usata la nuova VibraTwin? Il suo utilizzo è davvero molto semplice e non dovrete far altro che seguire ogni step descritto nelle istruzioni d’uso. Per prima cosa è necessario ricaricare il serbatoio, scegliere il panno giusto per la superficie che volete pulire e cliccare sul pulsante di accensione. Le dimensioni abbastanza ridotte della scopa, vi permetteranno di maneggiarla con facilità e potrete trasportarla ovunque.

Recensioni VibraTwin: le opinioni dai forum dei clienti che l’hanno già acquistata

Come vi abbiamo già anticipato, VibraTwin è la scopa lavapavimenti più venduta e apprezzata dagli italiani. Sono infatti già moltissimi i clienti che hanno scelto di acquistare questo incredibile elettrodomestico per le pulizie domestiche della linea KalaiShop e dopo averlo provato per un lungo periodo, hanno voluto lasciare un proprio commento sulla scopa.

Vediamo a seguire cosa ne pensano gli utenti online andando a leggere alcune delle recensioni presenti sul sito ufficiale:

“VibraTwin è la scopa perfetta che da tempo stavo cerando e che mi permette finalmente di pulire il pavimento di casa mia facendolo ritornare all’aspetto originale, come se fosse nuovo. Inoltre è semplicissima da usare e non faccio alcuna fatica. Ottimi anche i tempi di consegna che sono stati rispettati. La consiglio davvero perché è un ottimo acquisto”. Marco S. “Mia sorella mi ha regalato la nuova VibraTwin e da quando ho iniziato ad usarla i miei pavimenti di legno pregiato sono tornati finalmente a splendere. Riesco a pulire con facilità e mi fa risparmiare un sacco di tempo. Consigliato al 100%”. Mattia N.

Prezzo Amazon VibraTwin: quanto costa e dove acquistare online sul sito ufficiale

Ma quanto costa e dove è possibile trovare in vendita la nuova VibraTwin? Questa interessante e innovativa scopa lavapavimenti non è disponibile nei tradizionali negozi di elettrodomestici dedicati alle pulizie domestiche e non è presente nemmeno su Amazon ci sono solo articoli simili. Il prodotto originale della linea KalaiShop potrete acquistarlo solo ed esclusivamente online tramite il sito ufficiale.

La prima cosa che dovrete fare accedendo al portale, è compilare il modulo d’ordinazione che trovate inserendo tutti i vostri dati anagrafici comprensivi di nome, cognome, indirizzo di residenza e numero di telefono (preferibilmente cellulare). Una volta completato tutto, la spedizione vi arriverà entro i 2-3 giorni lavorativi e senza alcun costo aggiuntivo per la consegna che è gratuita per tutti i clienti. Potrete pagare il prodotto sia in contanti al corriere che anticipatamente con carta di credito o Pay Pal e se non siete soddisfatti potrete richiedere il reso entro 30 giorni dalla consegna.

Ma qual è il prezzo di vendita di VibraTwin?

Se fate in fretta sul sito ufficiale potrete approfittare della sensazionale offerta che vi consente di acquistare questa scopa lavapavimenti ad un prezzo speciale di soli 99 euro, invece di 149 con un risparmio di ben 50 euro.