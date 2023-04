Scuole online: tutto quello che c’è da sapere in una guida per principianti

Se stai valutando la possibilità di iscriverti a una scuola online per recuperare gli anni scolastici perduti, diplomarti da grande o conseguire un secondo diploma, quella che segue è una breve guida con consigli e informazioni che potrebbero fare al caso tuo. Sempre più popolari anche in Italia, le scuole online sono diverse dalle tradizionali scuole del territorio essenzialmente perché permettono di seguire le lezioni comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo in cui ci si trovi: in molti altri aspetti, da piani didattici e offerta formativa a che possibilità offrono di fare esperienze lavorative mentre ancora si studia, non sono invece poi così differenti. Non c’è ragione, insomma, di dedicare al momento dell’iscrizione a una scuola online meno cura e attenzione di quelle che si dedicherebbero a scegliere l’istituto giusto tra le varie proposte del territorio.

Perché scegliere le scuole online?

La prima cosa che dovresti fare prima di iscriverti a una scuola online è, così, capire perché – e se – ne hai davvero bisogno. Voler recuperare gli anni scolastici perduti a seguito di una bocciatura e presentarsi alla maturità insieme ai propri (ex) compagni è cosa ben diversa, infatti, dalla necessità di avere un diploma da presentare ai concorsi o alle selezioni o volersi diplomare da grandi e mentre già si lavora. Nel primo caso l’ideale sarebbe scegliere una scuola online specializzata in recupero anni scolastici e continuare con l’indirizzo di studi intrapreso in origine. Nel secondo si farebbe meglio a scegliere il percorso di studi più in linea con la posizione lavorativa che si intende ricoprire o che più fa punteggio nel proprio settore di riferimento. Il primo passo che devi compiere per iscriverti a una scuola online è, insomma, trovare il diploma da casa che cerchi tra le proposte dei vari istituti.

Una volta fatto questo, passa a considerare altri fattori. La scuola a cui sei interessato permette di seguire le lezioni anche in asincrono e, cioè, nei momenti che ogni singolo studente preferisce? Sono previste verifiche o altre occasioni di confronto con insegnanti e altri alunni? Chi sono i primi? Ci sono tutor che seguono passo passo gli alunni durante il loro percorso scolastico e, se sì, come si può entrare in contatto con loro? Cercare risposte a queste e altre domande simili aiuta a farsi un’idea migliore di cosa vuol dire studiare e diplomarsi online e, soprattutto, di cosa una singola scuola online ha da offrire in più rispetto a altri istituti.

Come funzionano le scuole via web

Un aspetto a cui dovresti prestare particolare attenzione è quanto le formule proposte siano flessibili e capaci, cioè, di adattarsi alle reali esigenze del singolo alunno: con ogni probabilità infatti se hai deciso di studiare online è perché il percorso all’interno di una scuola tradizione ti andava stretto ed eri alla ricerca di qualcosa di più su misura e che ti permettesse di raggiungere buoni risultati in poco tempo. Tieni conto che la maggior parte di scuole online ti offrono, in qualità di futuro potenziale iscritto, la possibilità di richiedere un colloquio orientativo gratuito per capire se quello che possono offrirti è davvero ciò che fa più al caso tuo: è un segno di trasparenza, come lo è ricevere subito un preventivo e delle indicazioni precise su quanti anni puoi accorpare in uno se lo desideri e per arrivare prima alla meta del diploma.