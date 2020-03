Secret Cell: opinioni, caratteristiche, funziona o è una truffa, prezzo Amazon e sito ufficiale

Un cellulare piccolo per grandi segreti: ecco come viene presentato Secret Cell, un telefono di dimensioni davvero ridotte da poter portare ovunque.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI SECRET CELL SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS <<<

La storia delle telefonia mobile è davvero strana: all’inizio, quando i dispositivi erano davvero ingombranti, le case produttrici hanno intrapreso una gara per cercare di ridurre in tutti i modi le loro dimensioni, poi si sono impegnate per offrire ai loro clienti smartphone con schermi sempre più grandi; oggi non è difficile trovare persone che possiedono device con display da 5,5 o addirittura 6 pollici: sono sicuramente comodi quando si devono visualizzare contenuti multimediali, ma non sono di certo comodi da tenere in tasca e soprattutto quando non è possibile nasconderli quando si presenta la necessità. Con Secret Cell non esistono problemi di questo tipo: riepiloghiamo le caratteristiche di questo minuscolo cellulare, diamo un’occhiata alle opinioni di consumatori per capire se funziona o e una truffa e vediamo a quale prezzo è possibile acquistarlo su Amazon e sul sito ufficiale.

Cos’è Secret Cell e come funziona?

Secret Cell rappresenta una vera e propria novità in un mondo in cui c’è la corsa all’acquisto dei telefoni con gli schermi più grandi: parliamo infatti di un cellulare di dimensioni ridotte, l’esatto opposto degli ingombranti smartphone attuali. Secret Cell è davvero tascabile e può essere portato con sé in ogni occasione, anche quando non si potrebbe avere un telefono! Le caratteristiche principali di questo minuscolo dispositivo possono essere sintetizzate in tre punti:

le sue dimensioni e il suo peso sono davvero ridotti, e questo lo rende perfetto per essere portato ovunque, anche quando non si può o non si vuole avere il peso e l’ingombro di un grande smartphone;

sono davvero ridotti, e questo lo rende perfetto per essere portato ovunque, anche quando non si può o non si vuole avere il peso e l’ingombro di un grande smartphone; è robusto e resiste agli urti , perché realizzato con materiali resistenti che lo rendono adatto ad affrontare ogni situazione senza pericolo di rompersi;

, perché realizzato con materiali resistenti che lo rendono adatto ad affrontare ogni situazione senza pericolo di rompersi; la sua batteria è piccola ma di lunga durata, con una sola ricarica può durare fino a dieci giorni, quindi è perfetto anche per quelle situazioni in cui si deve stare fuori di casa a lungo e non ci sono prese di corrente per ricaricare il telefono.

Ma non è tutto: Secret Cell è anche Dual-Sim! Sembra impossibile viste le sue piccolissime dimensioni, eppure questo dispositivo è così versatile e ricco di sorprese che consente di essere utilizzato con due Sim contemporaneamente; il telefono passa automaticamente da una scheda all’altra ed è in grado di distinguere l’utilizzo di chiamate, dati ed SMS. È una funzione particolarmente utile per chi, ad esempio, vuole portare con sé sia la Sim aziendale che quella personale. Le ridotte dimensioni di Secret Cell fanno sì che il dispositivo si presti ad un’infinità di utilizzi, anche nelle occasioni in cui potrebbe non essere consentito avere un telefono: ecco perché si chiama Secret Cell, il cellulare che può essere portato ed usato ovunque, anche nelle situazioni più “segrete”.

Le caratteristiche tecniche e le opinioni dei consumatori su Secret Cell

Diamo ora un’occhiata alla scheda tecnica di questo particolare telefono:

è piccolissimo : le sue dimensioni infatti sono 6,8 cm X 2,8 cm x 1.3 cm;

: le sue dimensioni infatti sono 6,8 cm X 2,8 cm x 1.3 cm; è leggerissimo: pesa solo 65 grammi;

ha una memoria interna di 32 MB;

si può installare una scheda TF di memoria esterna (non inclusa nella confezione) fino ad un massimo di 8 GB ;

; ha un display di 0,66 pollici;

ha il doppio slot per inserire due schede Sim;

ha il Bluetooth ;

; Frequenza GSN 850/900/1800/1900 Mhz;

ha una batteria al Litio da 350 mAh;

si ricarica con un normale cavo micro USB;

può essere utilizzato in undici lingue diverse, tra cui l’italiano (le altre sono inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, polacco, indiano, arabo, russo e vietnamita).

La scheda tecnica può dare solo un’idea delle potenzialità di questo telefono, ma per capire se si tratta di un prodotto che funziona davvero o di una delle tante truffe che circolano sul web è sufficiente dare u no sguardo alle recensioni e alle opinioni dei consumatori. Solo leggendo cosa ne pensa chi lo ha già provato possiamo renderci conto della reale potenza di Secret Cell: sul web è possibile trovare tantissime recensioni relative a questo dispositivo (bisogna solo fare attenzione ad individuare solo quelle che fanno riferimento al prodotto originale: come vedremo in seguito le imitazioni non mancano) e in questa pagina ne riportiamo alcune a titolo di esempio.

Paolo dice di essere davvero soddisfatto: la possibilità di inserire due Sim gli permette di utilizzarlo sia per lavoro che per usi personali e la durata della batteria e la robustezza della scocca sono altri fattori che lo hanno piacevolmente sorpreso. Anche Marcella è davvero contenta dell’acquisto: lei tiene il telefono in tasca mentre svolge i lavori domestici e i tradizionali ed ingombranti smartphone le davano fastidio, oltre a limitarla nei movimenti per la paura di danneggiarli; con Secret Cell questi problemi non esiste più, visto le sue ridotte dimensioni e la sua resistenza. Martina aveva bisogno di un telefono tanto piccolo da poter essere tenuto nascosto ed è contenta di aver trovato con Secret Cell il prodotto ideale: lo consiglia a tutti, rimarcando l’incredibile durata della batteria.

Dove comprare Secret Cell: Amazon o sito ufficiale?

Come abbiamo accennato prima, sul web o in alcuni particolari negozi di gadget tecnologici non è impossibile trovare telefoni di piccole dimensioni; bisogna però fare attenzione perché nella maggior parte dei casi si tratta di qualcosa più simile a dei giocattoli che ad un telefono vero e proprio. Neanche nella più importante piattaforma di e-commerce, ovvero Amazon, è possibile trovare il Secret Cell originale: sul sito sono disponibili tantissimi modelli di telefoni di piccole dimensioni, ma nessuno con le caratteristiche e le qualità del Secret Cell. Per avere la sicurezza di acquistare il cellulare originale esiste un unico modo: bisogna collegarsi al sito ufficiale e compilare l’apposito modulo d’ordine.

Nel modulo bisogna inserire alcuni dati come il nome e cognome, l’indirizzo completo e un numero di telefono (meglio se di cellulare, in modo da poter essere rintracciabili); ci sono anche due spazi da riempire facoltativamente: in uno è possibile inserire un indirizzo email, mentre nell’altro si possono iscrivere le note per il corriere (ad esempio si può specificare a quale campanello suonare). Dopo aver inserito queste informazione ed aver selezionato il numero di telefoni che si intende acquistare è sufficiente cliccare sul bottone Completa l’acquisto per terminare l’operazione. Il prodotto ordinato verrà recapitato a casa entro due o tre giorni lavorativi tramite corriere espresso.

Abbiamo visto le caratteristiche del telefono e ora sappiamo anche dove e come acquistarlo, ma il prezzo? Il costo di listino del telefono sarebbe di 94,90 euro, però chi ordina in questo periodo tramite il sito ufficiale può beneficiare di un interessante sconto e può portarsi a casa un telefonino al prezzo promozionale di 64,90 euro. C’è anche un’offerta speciale per chi decide di comprare due Secret Cell: il prezzo speciale per una coppia di telefoni è di 99 euro; un’ottima idea regalo ad un prezzo piccolo piccolo. È possibile pagare al momento dell’ordine utilizzando una carta di credito (o una prepagata come la Postepay) oppure con Paypal, ma si può anche pagare in contanti direttamente al corriere al momento della consegna. Le spese di spedizione sono gratuite. In ogni confezione è presente un telefono Secret Cell, la batteria removibile al litio da 350 mAh e il cavetto di ricarica.

Conclusioni e FAQ: Secret Cell funziona o è una truffa?

Secret Cell è il dispositivo ideale per chi ha determinate esigenze, ma è così versatile che può tornare comodo praticamente a tutti. È leggero e poco ingombrante, quindi può essere portato ovunque, è di dimensioni davvero ridotte, quindi può essere anche tenuto ed usato di nascosto, ha una batteria piccola ma che assicura una lunga durata, quindi può tornare utile anche a chi deve affrontare dei periodi fuori di casa senza avere la possibilità di ricaricare il telefono, ha due alloggiamenti per le Sim, quindi è perfetto anche per chi vuole utilizzare due numeri (ad esempio quello di lavoro e quello privato) su un unico dispositivo. Ovviamente parliamo di un cellulare “old style”, non di uno smartphone: niente schermi ad altissima risoluzione (il display misura solo 0,66 pollici) e niente touchscreen (si tratta di un telefono a tastiera fisica), ma tanta comodità con il concetto di tascabilità (e portabilità) portati all’estremo.

Secret Cell è davvero così piccolo?

Le sue dimensioni sono 6,8 cm X 2,8 cm X 1,3 cm per un peso di soli 65 grammi, niente a che vedere con gli ingombranti smartphone che vanno di moda in questo periodo.

Quali sono le principali caratteristiche tecniche del telefono?

Stiamo parlando di un cellulare GSM dotato di display da 0,66 pollici e Sual Sim; la memoria interna èdi 32 MB, ma è possibile installare una memoria esterna (scheda TF) fino a 8 GB; non manca la tecnologia Bluetooth; nonostante le piccole dimensioni la tastiera è comoda e semplice da utilizzare; è possibile impostare la lingua italiana. La ricarica della batteria avviene tramite un ingresso micro USB.

Quanto dura la batteria?

La batteria al Litio è da 350 mAh: è poco più di un decimo delle batterie che si utilizzano sugli smarthone dai grandi schermi, ma considerando le caratteristiche tecniche del cellulare e le sue esigue richieste energetiche, la batteria può durare davvero a lungo, anche fino a dieci giorni.

Secret Cell si trova su Amazon?

No, su Amazon è possibile trovare cellulari in miniatura di altre marche, ma che non hanno nulla a che vedere con Secret Cell: non è possibile avere delle certezze sulla qualità di queste imitazioni. Il prodotto originale può essere acquistato solo tramite il sito ufficiale.

Come si può comprare il telefono?

È sufficiente collegarsi al sito web ufficiale e riempire il modulo d’ordine inserendo il proprio nome, l’indirizzo e il numero di telefono. Il prodotto ordinato arriva a casa tramite corriere espresso nel giro di due o tre giorni lavorativi.

>>> ORDINA SUBITO SECRET CELL SUL SITO UFFICIALE: CLICCA QUI E COMPRALO A PREZZO SCONTATO, CON SPEDIZIONE GRATUITA E PAGAMENTO DOPO LA CONSEGNA <<<

Quanto costa Secret Cell e quali sono i metodi di pagamento accettati?

In questo periodo è possibile approfittare di una promozione che permette di acquistare un Secret Cell al prezzo di 64,90 euro; chi vuole fare un regalo può acquistare due telefoni con soli 99 euro. Il pagamento si può fare al momento dell’ordine tramite Paypal o carta di credito oppure al momento della consegna, dando i soldi in contanti direttamente al corriere.

Secret Cell funziona o è una truffa?

Dando un’occhiata alle opinioni dei consumatori si può dire che il telefono funziona: l’indice di soddisfazione delle persone che lo hanno provato è elevato e la media dei giudizi sul telefono è più che positiva.