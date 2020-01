Segnali di trading online affidabili gratis su Telegram: dove trovarli?

Rendersi operativi con il trading online può sembrare una cosa complicata, ma ci sono dei modi per poter fare tutto in maniera molto semplice e senza rischi.

Innanzitutto chiariamo cosa sono i segnali di trading online: i segnali di trading online sono delle informazioni, che possono essere data sia in maniera gratuita e sia a pagamento, per aiutare i vari investitore a prendere delle decisioni favorevoli su tutte le operazioni di trading che compiono giornalmente, a seconda della strategia che l’investitore ha scelto.

Quindi, si tratta semplicemente dei consigli, che possono anche non essere portati a compimento in maniera obbligatoria e che aiutano negli investimenti da fare eventualmente.

I segnali di trading online aiutano gli investitori anche per quanto riguarda il tempo: infatti, prima i vari investitori dovevano seguire 24 ore su 24 i mercati sui quali investire, mentre oggi, coi segnali di trading online, possono entrare direttamente sul mercato, seguendo le indicazioni avute. I segnali di trading online sono utili soprattutto per chi si affaccia nel mondo dei finanziamenti e non è ancora esperto, poiché i veri esperti del settore fanno tutto autonomamente.

Come già detto, però, si parla solamente di consigli, quindi è preferibile abbinare i segnali di trading online ad una vera e propria strategia finanziaria per i propri acquisti.

Il segnale di trading online è basilarmente un’indicazione sul mercato finanziario, un’indicazione sul tipo di valuta da investire (azioni, materie, etc.) e un’indicazione sul possibile andamento del mercato, quindi in rialzo o in ribasso.

Come detto, ci sono due tipi di segnali di trading online: i segnali di trading online gratuiti e i segnali di trading online a pagamento. Ma per i segnali di trading online gratuiti, possiamo trovare diverse piattaforme, come 24Option oppure, appunto, Telegram.

I segnali di trading online gratuiti sono solitamente dati dai broker stessi e possono essere elaborati sia da esperti del settore e poi inviati ai richiedenti oppure elaborati da un programma, che in questo caso sono robot automatici o algoritmi studiati appositamente per dare risultati di questo tipo.

Per poter scegliere nella vasta gamma di servizi di trading online offerti, bisogna tenere conto sicuramente della reputazione che ha il fornitore e cercare nei forum del settore qualche recensione, così da non avere il rischio di una perdita di denaro. Per molti esperti del settore, i servizi trading online migliori e più affidabili sono sicuramente quelli gratuiti, offerti direttamente dai broker.

Vediamo quali sono i segnali più affidabili di trading online su Telegram.

I segnali di trading gratis più affidabili su Telegram

Telegramè un servizio di messaggistica istantanea nata nel 2013 e che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni. Il servizio è basato su cloud ed erogati senza fini di lucro.

La piattaforma di Telegram è legata ai servizi di trading online, infatti, sulla piattaforma è possibile leggere le comunicazioni del mercato in tempo reale, includendo anche opzioni binarie, trading di materie preziose, indici ed andamenti del mercato.

Essendo un servizio di messaggistica istantanea aiuta i suoi utenti a scambiarsi comunicazioni, strategia, idee ed analisi sull’andamento della Borsa. Tramite Telegram è possibile anche conoscere le varie indicazioni dei prezzi e si può usufruire dei servizi di trading online tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 17.

I segnali di trading online si riferiscono alle condizioni di mercato e vengono dati ad intervalli casuali di tempo, dipendendo dalle considerazioni del trading e dalle opportunità che vengono segnalate dai vari trading e dai vari broker attivi.

Su Telegram possiamo trovare delle trading room, ovvero delle chat di conversazione nelle quali si possono approfondire le proprie conoscenze sul mondo del trading online, tramite una comunicazione costante.

Uno dei gruppi più importanti ed utili per i servizi di trading online è sicuramente il Telegram Certificates. Si tratta di un gruppo libero e assolutamente gratuito, nel quale gli utenti si scambiano informazioni sui certificates che vengono emessi dalle più importanti banche di Europa.

Un altro canale che si occupa di servizi di trading online si trova sul sito www.investimentibinari.it. Come dice il nome, infatti, oltre ai servizi di trading online, qui troviamo un focus sugli investimenti binari. Nel canale gli utenti potranno approfondire le strategie di mercato e confrontarsi con gli esperti del settore, oltre ad avere la possibilità di leggere le analisi tecniche ed avere informazioni su quali siano le migliori opzioni binarie.

Altro canale molto usato ed apprezzato è sicuramente quello di Forex. I segnali di trading online di Forex sono molto apprezzati da chi opera nel mercato e nella Borsa. Il segnale di trading online viene elaborato e viene mandato via mail, WhatsApp o Telegram, appunto. Vengono offerte delle consulenze e delle spiegazioni del mondo del trading online.

Altro gruppo Telegram per i servizi di trading online molto strutturato è il canale TelegramTeletradeOfficial Chat. In questo canale è possibile avere delle consulenze ed allargare le proprie vedute nel mondo del trading online. Ogni giorno c’è una scaletta organizzate secondo gli orari e le tematiche: dalle ore 6 di ogni giorno s’inizia con la CurrencyStrenght Index (un’analisi relativa alle indicazioni di forza delle singole valute), l’EMA Dashbord(ovvero un pannello di controllo sulle medie pesate, che serve a determinare il trading in base ad una particolare tipologia di medie per ogni coppia di valute), i Pattern Armonici (ovvero un foglio Excel dove è possibile trovare un riepilogo dei pattern armonici più attendibili), l’Elliot Wave(un’analisi dei principali cross), l’Operatività Analisti (informazioni e riepilogo sulle varie operatività degli analisti, mediante diverse strategie) e un video Analisi Serali, che ripercorre, con diversi approfondimenti la giornata di trading.

Inoltre è presente la sezione Cosa Succede Oggi: la sezione si occupa ogni giorno, all’apertura delle principali piazze finanziarie europee, di fare degli approfondimenti con allegati i principali appuntamenti della giornata, sia a livello macro economico e sia indicando le varie evoluzioni delle notizie, ma anche con alcuni extra, come conferenze, meeting, appuntamenti con capi di stato e membri delle banche centrali mondiali, ovvero tutto ciò che potrebbe influenzare il mercato finanziario.

Durante la settimana è possibile trovare anche delle rubriche molto utili. Il lunedì c’è la TeleTrade Invest, nel quale verrà presentato un Master Trader appartenente alla classifica di TeleTrade; il martedì c’è l’analisi Livelli di Gann, dove verranno analizzate le majors e gli indici calcolati con le teorie di Gann; il mercoledì c’è il Trader’s Library e verrà rilasciato un e-book con tutti gli argomenti relativi al mondo del trading; il giovedì ci sono i Trading Tools e verrà rilasciato un indicatore, un expert advisor, un trading system, un sfotware o un video sul mondo del Forex; il venerdì c’è il COT Analysis, un appuntamento dedicato ai dati del report settimanale COT; il sabato esce il Video Analisi Settimanale, con le analisi delle sette maggior majors della settimana, analisi COT, un’agenda macroeconomica della settimana seguente e le possibili indicazioni di trading. Ogni mese, inoltre, ci saranno due rubriche Portfolio Azionario, con un report periodico su come costruire il proprio portfolio aziendale, con le indicazioni su quali azioni investire.

Segnali gratuiti di trading online su Telegram con i BOT

I BOT di Telegram sono degli utenti artificiali che sono caratterizzati da alcune stringhe. Il loro compito è quello di interagire nelle singole chat e in quelle di gruppi con gli altri utenti presenti. I BOT di Telegram sono programmati per interagire con gli utenti come se fossero persone reali e possono essere riconosciuti su Telegram perché il nome dell’utente finisce con la dicitura “BOT”.

I segnali di trading online possono essere appresi anche dai BOT, i più famosi su Telegram sono BetCoin, Multi-Coin Bot, CryptoBanker, Crypto Trading Alert, ForezEconomicCalendar, Rocket Coin, Button Wallet etc. a seconda delle proprie esigenze. Ad esempio Rocket Coin mostra la capitalizzazione del mercato delle criptovalute, in tempo reale, compreso tutto ciò che riguarda i bitcoin. Button Wallet, invece, riesce a supportare otto criptovalute, compresi i Bitcoin.

Per poterli aggiungere alla chat, basta andare nello store dei Bot, selezionare la lingua e scegliere la categoria d’interesse (in questo caso il trading online). Per aggiungerlo basta andare premere sul pulsante “Add To” e verrà iniziata subito una conversazione con questa intelligenza artificiale.

I Bot per il trading online interagiscono con le API (Application Programming Interface) ed elaborano le informazioni più importanti presenti sul mercato del trading e i singoli token. La loro utilità sta proprio nella continua elaborazione dei dati del mercato e della loro trasmissione delle notizie agli utenti, che si ritroveranno sempre aggiornati sui dati della Borsa, come i vari cambiamenti di prezzo, così che gli utenti possano decidere cosa fare in tempo reale.

Usando i Bot è possibile fare daily trading, ovvero un monitoraggio continuo, mediante queste intelligenze artificiali. Sarà possibile impostare i limiti di prezzo e i bot, raggiunto il limite, potrà comunicare tutto all’utente. In questo modo, chi fa trading online non dovrà stare attaccato al pc per sapere tutto, ci penserà il bot a farlo.

Ovviamente i Bot si occupano solamente del passaggio di informazioni dal mercato all’utente, tutte le decisioni saranno prese dall’utente stesso, che potrà decidere sul da farsi, avendo però tutte le informazioni necessarie a portata di mano.