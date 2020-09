Selfie Led: prezzo Amazon, istruzioni, opinioni sui forum e sito ufficiale

Selfie Led è la nuova e pratica pratica luce a led portatile che funziona a batterie e che vi permetterà di migliorare vostre foto, soprattutto di sera e quando vi è una scarsa illuminazione. Questo accessorio per smartphone grazie alle sue dimensioni ridotte può essere portato facilmente con voi ovunque e la qualità delle vostre immagini sarà sempre perfetta quando scattate i vostri selfie con gli amici.

Ma cerchiamo di capire come funziona questa luce a led tramite le istruzioni d’uso, quali sono le sue caratteristiche principali, quanto costa su Amazon e dove potrete acquistare online Selfie Led collegandovi sul sito ufficiale dell’azienda che la produce. Inoltre abbiamo pensato di selezionare per voi alcune delle opinioni presenti nei forum e rilasciate dagli utenti che hanno già comprato e provato questa praticissima luce.

Selfie Led: istruzioni e caratteristiche della nuova luce led per fare selfie

Finalmente grazie a Selfie Led, la nuova e innovativa luce a led portatile, potrete scattare foto perfette da pubblicare online su tutti i vostri social network preferiti. Questo incredibile accessorio per smartphone è stato progettato dalla linea Glam e pensato per essere l’alleato perfetto per consentirvi di realizzare selfie, live e video professionali in qualsiasi circostanza, in modo pratico e semplice e in qualsiasi luogo.

Adesso non sarà più necessario trovare la giusta illuminazione in quanto con questo strumento aggiuntivo potrete davvero scattare immagini sempre belle e luminose anche quando c’è scarsa luce. Grazie al pratico sistema a molletta Selfie Led può essere utilizzato su qualunque dispositivo come smartphone, tablet o notebook. Inoltre viste le dimensioni alquanto ridotte della luce potrete portarla sempre con voi senza nessuna preoccupazione.

Stando a quanto riportato nelle istruzioni d’uso, usarlo è semplicissimo e non dovrete far altro che tirarlo fuori dalla tasca, attaccarlo al vostro smartphone e iniziare a scattare i vostri selfie con gli amici o con la vostra dolce metà. Selfie Led è composto un’anello LED con 3 diversi livelli di luminosità e presenta un tasto con il quale potrete accendere i led e regolare l’intensità di luce in base alle vostre esigenze e alla tipologia di immagini e filmati che volete realizzare.

Recensioni Selfie Led: le opinioni sui forum degli utenti che l’hanno già provata

Fin dal momento del suo debutto sul mercato nel settore tecnologico, Selfie Led ha iniziato a ricevere molti consensi ed è diventato con il tempo uno degli accessori per dispositivi mobili più apprezzati e richiesti, anche grazie al rapporto qualità/prezzo di cui vi parleremo nel paragrafo successivo. Questa pratica luce a led per scattare foto perfette viene consigliata sia dagli specialisti del settore che dagli influencer più celebri. Inoltre stando ai feedback e ai tanti commenti rilasciati online, Selfie Led sembra abbia soddisfatti quasi il 90% dei consumatori che l’hanno provato. Ma vediamo alcune delle recensioni dei clienti:

“Sono davvero felice di avere acquistato questo dispositivo che mi permette di scattare foto e video di grande qualità, ma soprattutto mi consente di farlo sempre con la luce giusta e con la possibilità di avere il supporto collegato direttamente sul mio telefono. Davvero ottimo come qualità. Consigliato”. Martina V.

“Sono davvero molto soddisfatto di questa luce led per cellulare che ho trovato molto professionale. La uso per fare le foto ai miei clienti quando vengono in negozio, così da poterle poi condividere sui social. Lo avevo visto su Google e l’ho acquistato spinto soprattutto dalla curiosità ma devo dire che svolge perfettamente il suo lavoro ed ha una qualità molto più elevata di tanti articoli simili che si trovano in giro sul web”. Paolo B.

Prezzo Amazon Selfie Led: quanto costa e dove acquistare online sul sito ufficiale

Il nuovo Selfie Led non è in vendita nel tradizionali store di accessori per smartphone e non lo troverete nemmeno su Amazon in quanto il noto colosso americano dispone soltanto di prodotti simili che si rivelano delle banali imitazione e di cui non possiamo avere certezze sull’effettivo funzionamento. L’originale luce a led per fare foto e video perfetti potrete acquistarla soltanto tramite il sito ufficiale dell’azienda che la produce.

Vi basterà ordinarla e poi vi verrà recapitata nel giro di 1-2 giorni lavorativi, comodamente a casa vostra e senza costi aggiuntivi per la consegna in quanto è gratuita per tutti i clienti.

Le modalità di pagamento sono le seguenti: in contanti tramite contrassegno al corriere espresso oppure anticipatamente con carta di credito, PayPal o prepagate.

Infine per quanto riguarda il prezzo di cui vi abbiamo accennato in precedenza, sul sito trovate una promozione molto speciale grazie alle quale potrete acquistare ben 2 Selfie Led ad un costo super conveniente, ossia sono in vendita a soli 49 euro.