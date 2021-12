SempreON Antenna: truffa o funziona, compatibilità Android e iPhone, prezzo Amazon e sito ufficiale

L’antenna SempreON è un amplificatore del segnale adesivo per smartphone Android e iPhone: la novità che promette di non avere più problemi con la ricezione del 4G e con la rete dati, anche nei luoghi dove finora non c’è mai stato campo. Quello che molti si chiedono, tuttavia, è se questo sistema innovativo funziona davvero oppure si tratta di una truffa che sta girando sul web. Lo vedremo assieme a tutti i dettagli di acquisto su Amazon e sul sito ufficiale e il prezzo di vendita di questo piccolo apparecchio.

Come funziona l’antenna SempreON per smartphone: istruzioni e caratteristiche

Le istruzioni per installare l’antenna SempreON allo smartphone sono veramente semplici: basterà, infatti, aprire la confezione, staccare l’adesivo e incollarlo dietro al proprio smartphone (sotto la fotocamera) e inizierà subito a funzionare.

Tutto ciò vi sembra miracoloso? No, semplicemente innovativo, perché all’interno dell’adesivo è presente una piccola antenna capace di amplificare il segnale del telefono e consentirvi di chiamare e utilizzare la rete dati anche nei punti dove finora avete faticato enormemente ad agganciare la linea. Pensate, ad esempio, ai luoghi di montagna, le piste da sci, le enormi pianure, paesini sperduti e alcune località marittime isolate dalla città: da ora in poi il vostro telefono avrà un alleato vincente per funzionare alla perfezione e tenersi in contatto col resto del mondo.

Compatibilità SempreON con Android e iPhone

SempreON è l’antenna adesiva compatibile sia con tutti gli smartphone Android, sia iPhone con sistema iOS: l’amplificatore del segnale, infatti, funzionerà indipendentemente dal software e dal sistema operativo del dispositivo, visto che si tratta di un corpo esterno che, entrando in contatto col telefono grazie al pratico adesivo, gli consentirà di raggiungere il segnale anche in condizioni critiche.

Che abbiate Tim, Vodafone, Wind-Tre, Iliad o quant’altro non è importante: SempreON funziona con tutti gli operatori di rete. Lo avete provato sullo smartphone con grande soddisfazione? Installatelo anche sul vostro tablet, perché è in grado di amplificare il segnale di qualsiasi dispositivo.

Opinioni SempreON: è una truffa o funziona realmente?

Arriviamo al fattore più importante, ovvero il confronto tra le opinioni negative e positive scritte dagli utenti che hanno già acquistato SempreON, che ci faranno capire se questo dispositivo è davvero funzionante oppure è solo una truffa.

Jessica da Napoli: “Ero scettica, credevo si trattasse di una truffa ma ho deciso di acquistarlo, perché nella casa in Abruzzo dove trascorro le vacanze estive non c’è mai stato campo. Sui cellulari dove ho installato SempreON arrivano ora tre tacche di linea e posso finalmente telefonare e usare i dati di internet senza affanni“.

Giovanni da Milano: “Da tre mesi posso finalmente telefonare da un piano seminterrato dove fino ad oggi non c’era segnale. Grazie SempreON“.

Graziano dalla provincia di Palermo: “Durante i miei viaggi per lavoro mi capita spesso di raggiungere luoghi dove la rete mobile è totalmente assente. Con questa antenna adesiva ho finalmente amplificato il segnale del mio smartphone e riesco sempre a fare telefonate ovunque“.

Dario dalla provincia di Sassari: “SempreON è piccolo, pratico e per farlo funzionare basta un istante. Mi ha risolto davvero tanti problemi con una spesa minima“.

Queste sono quattro opinioni che abbiamo estratto da alcuni forum di settore e siti web focalizzati nel settore della tecnologia. Abbiamo cercato opinioni negative che potessero svelarci un’eventuale truffa, ma sul web e sui social network non c’è nessuno che parla male di SempreON, semplicemente perché ad acquistarlo è chi ha problemi di connessione che sono stati prontamente risolti dal momento in cui al telefono è stato applicato l’adesivo-antenna.

Potete star tranquilli, dunque, perché SempreON è davvero funzionante.

Prezzo SempreON sul sito ufficiale e su Amazon: le offerte in corso

Su Amazon non è possibile acquistare l’originale SempreON, che per scelta dell’azienda produttrice è stato commercializzato solo ed esclusivamente sul sito ufficiale. Questo per proporre agli utenti un prezzo basso e offerte esclusive senza pagare canali intermediari di vendita che rischierebbero di far aumentare il prezzo e incorrere in imitazioni non funzionanti.

Le offerte parlano chiaro: SempreON è conveniente.