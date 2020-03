Senti Più: recensioni, funziona o è una truffa, istruzioni, prezzo sito ufficiale e Amazon

Per tutte le persone che hanno dei problemi per quanto riguarda l’udito, esiste in commercio un prodotto in grado di migliorare la situazione: stiamo parlando di Senti Più, un amplificatore acustico che assomiglia nella forma ad una sorta di radiolina. Si tratta di uno strumento piccolo, utile, tascabile e discreto: nessuno, infatti, si accorgerà che lo avete con voi.

Istruzioni Senti Più: come funziona?

Spiegate le caratteristiche generali di Senti Più, andiamo a vedere più da vicino quello che è il suo funzionamento. Come detto, si tratta di un amplificatore acustico così discreto che può essere tranquillamente messo in tasca: in questo modo, nessuno saprà il vostro segreto. Per acquistarlo non sono nemmeno necessarie prescrizioni o visite specifiche.

Ma non solo: come già accennato in precedenza, questo strumento presenta una forma simile a quella di una radiolina. Quando lo si utilizza, in pratica, sembra come se si ascoltasse della musica! La casa produttrice, infatti, ha deciso di progettare questo prodotto con la forma di una radiolina proprio con l’obiettivo di far sentire i clienti sempre a proprio agio: per usarlo, infatti, si può tranquillamente infilare nella tasca del cappotto oppure agganciarlo alla cintura. A questo punto non si deve fare altro che accendere gli auricolari e poi il gioco è fatto: le altre persone non si accorgeranno di nulla, in quanto sembrerà proprio che stiate ascoltando la musica! Ma intanto potrete sentire tutte le voci e i suoni nel migliore dei modi, sentendovi sempre a vostro agio, in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione.

Senti Più, dunque, è un amplificatore acustico, facile e immediato da usare: è capace di aiutarvi a sentire meglio in ogni occasione, sia dentro che fuori casa. In realtà non è nemmeno un vero e proprio apparecchio acustico, ma un sistema che amplifica tutte le voci e i suoni che si registrano all’esterno, così da farli sentire in modo sempre più forte e nitido.

Proprio per questa ragione non sono necessarie visite specialistiche o prescrizioni mediche per utilizzarlo. Può essere usato, come detto, per qualsiasi circostanza, sia dentro che fuori casa: quando si va a fare la spesa, quando si vuole vedere una partita, quando si vuole fare una tranquilla passeggiata in mezzo alla natura, quando si desidera andare ad un concerto oppure quando si vuole guardare la televisione comodamente, senza problemi e senza disturbare le altre persone.

Oltre ad essere un amplificatore con un design simile a quello di una radiolina, Senti Più è dotato anche di un gancio, utile per attaccarlo alla cintura. Ma non solo: possiede anche un display digitale, in cui appaiono le cifre scritte in maniera abbastanza grande. I comandi sono intuitivi e semplici da utilizzare, così come gli auricolari sono estremamente comodi e compatti. Inoltre, si possono selezionare fino a sedici diversi livelli di volume.

Si tratta, inoltre, di uno strumento abbastanza leggero, considerato che pesa meno di 50 grammi (46,3 grammi, per la precisione). Come detto, le dimensioni sono contenute, tanto che viene considerato come uno strumento tascabile: presenta infatti delle misure che sono 9 x 6,2 x 2,9 cm. E’ dotato anche di una specifica funzione che permette di eliminare tutti i vari rumori di sottofondo. Il voltaggio è di 3V, con una alimentazione di due batterie da 1,5 V che però non sono incluse nella confezione di acquisto. La potenza dello strumento è pari a 0,006W.

Descritte le specifiche tecniche, andiamo ora ad analizzare come funziona realmente. Il prodotto al suo interno contiene, nascosto, un sistema di altissima tecnologia, che consente un miglioramento importante del suono. Nello specifico, ogni rumore che entra nella camera di assorbimento ad alta frequenza viene potenziato ed amplificato in maniera notevole, per poi essere subito trasferito agli auricolari. In questo modo, all’orecchio arrivano istantaneamente tutti i suoni in modo più lineare e distinto. Voci, musica, conversazioni, un evento sportivo, un film in tv: con questo apparecchio, ogni suono diventa più nitido e più chiaro.

Ma come bisogna procedere per utilizzare questo strumento? Procediamo con ordine: per prima cosa, ci si deve accertare che il microfono non sia coperto. Verificato ciò, si deve accendere l’apparecchio premendo il tasto di accensione/spegnimento. Una volta effettuato ciò, il display si illumina in maniera automatica, indicando il volume scelto (da uno a sedici). Il consiglio è quello di cominciare sempre dal volume più basso (ovvero l’uno), in modo tale da evitare il rischio di sentire rumori improvvisi troppo forti: per portare il volume al livello uno, si deve premere il tasto per abbassare il volume. Successivamente si può proseguire, andando a collegare gli auricolari al jack: a questo punti, si possono indossare e poi si può regolare il volume come meglio si crede, in base alle proprie esigenze. Quando si termina di utilizzare il prodotto, bisogna spegnere l’amplificatore: per fare ciò non si deve fare altro che ripetere la stessa operazione fatta all’inizio, ovvero schiacciare il tasto di accensione/spegnimento.

In ogni caso, tutti i dettagli su come utilizzare il prodotto in maniera corretta, si può tranquillamente consultare la guida e le istruzioni che vengono fornite in dotazione. Come si può facilmente intuire, l’apparecchio può essere tranquillamente utilizzato sia da parte degli uomini che dalle donne.

Recensioni Senti Più: funziona davvero o è una truffa?

Spiegate le caratteristiche e il funzionamento dell’apparecchio, una soluzione per cercare di capire si si tratta di uno strumento realmente valido oppure no può essere quella di andare a leggere le varie recensioni scritte da persone che hanno avuto la possibilità di provare il prodotto. In giro per il web, infatti, tra canali social e forum vari si possono trovare veramente tantissime testimonianze praticamente su qualsiasi articolo. Compreso, ovviamente, Senti Più.

Partiamo dalla recensione di un uomo, il quale descrive il prodotto come una sorta di radiolina, di cui nessuno si accorge. Il signore, in particolare, rivela che in passato spesso e volentieri si sentiva a disagio, in quanto al bar non riusciva a seguire bene le conversazioni con le altre persone. Fortunatamente, però, grazie a Senti Più la situazione è notevolmente migliorata, anzi è addirittura riuscito a risolvere tutti i suoi problemi. L’apparecchio funziona benissimo e nessuno gli fa domande scomode, in quanto, come detto, sembra proprio che sia una radiolina.

Proseguiamo con la testimonianza di una donna, la quale dichiara che il prodotto la aiuta a sentire tutto al meglio, in modo più chiaro e più forte: per lei questa cosa è decisamente importante, considerato che adesso, grazie a questo strumento, non è più costretta a chiedere alle altre persone di ripetere quello che hanno detto.

Terminiamo con l’opinione di un signore, il quale rivela che adesso è in grado di vedere la televisione in maniera ottima, senza che le altre persone, tra cui la moglie e i figli, gli richiedano di abbassare il volume. Conclude la sua recensione definendo il prodotto con l’aggettivo “ottimo”, consigliandone fortemente l’acquisto.

Dove trovare Senti Più: prezzo Amazon e sito ufficiale

Arrivati a questo punto ci sono ancora degli aspetti da prendere in considerazione per la valutazione di questo prodotto, ovvero quelli relativi al prezzo e al luogo in cui si può acquistare il dispositivo. Partiamo da quest’ultimo fattore: dove può essere comprato? Per rispondere a questa domanda, si deve però partire da un presupposto: in circolazione ci sono veramente tantissime copie di questo strumento, che altro non sono che delle imitazioni, in quanto, anche se presentano un nome simile, non garantiscono affatto gli stessi risultati. Dunque, per evitare di incappare in possibili truffe, è utile sapere che il prodotto può essere acquistato unicamente sul sito internet ufficiale della casa produttrice: dunque non lo si può trovare su Amazon, su siti cinesi o in generale su siti di e-commerce. Solo e unicamente sul sito ufficiale potete trovare la versione originale dell’apparecchio.

Dunque, come si deve procedere per potere effettuare l’acquisto? Come detto, per prima cosa si deve accedere al sito internet ufficiale dell’azienda che realizza il prodotto. Scorrendo la pagina verso il basso, potrete trovare un modulo di ordinazione, da compilare inserendo tutte le varie informazioni personali che vengono richieste (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e così via). Nello stesso modulo di registrazione, si può trovare una specifica sezione dedicata alle note da far leggere al corriere, come ad esempio il numero del citofono da digitare nel momento in cui effettua la consegna del pacco.

Una volta compilato il modulo di registrazione con tutti i dati richiesti, il gioco è fatto: non si deve fare altro che aspettare, comodamente a casa, la consegna del prodotto, che solitamente avviene nel giro di due o al massimo tre giorni lavorativi.

Arriviamo adesso ad uno dei punti che interessa maggiormente agli utenti: quanto costa il prodotto? Collegandosi al sito internet ufficiale, si può trovare un’imperdibile offerta: si può portare a casa il dispositivo a meno di 70 euro (69,90 euro, per la precisione). Un risparmio notevole, considerato che il prezzo originale di listino sfiora i 90 euro!

Per quanto riguarda il pagamento, l’azienda mette a disposizione due diverse modalità: si può pagare in anticipo, utilizzando una carta di credito, oppure in contanti, direttamente al corriere nel momento in cui effettua la consegna. Ricordiamo, infine, che la spedizione viene offerta gratuitamente.