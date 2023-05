Serie TV Harry Potter, data di uscita e anticipazioni: Netflix o Amazon Prime Video?

Tra i più grandi successi cinematografici – e letterari – di sempre troviamo senza ombra di dubbio la serie di film tratti dalla saga di libri fantasy del maghetto più famoso di sempre: Harry Potter.

L’ultimo libro – Harry Potter e i Doni della Morte – è uscito nel 2007, mentre la seconda parte dell’ultimo film (diviso in due capitoli e ugualmente intitolato), è uscita nel 2009; da allora, i milioni di fan si sono dovuti accontentare solo delle eventuali riprogrammazioni televisive dei film. Quanto ai libri, l’autrice J. K. Rowling, ha più volte dichiarato di non avere alcuna intenzione di riprendere in mano la storia, poiché si è definitivamente conclusa con l’uscita dell’ultimo libro che ha chiuso il cerchio sui suoi protagonisti.

Tuttavia, da qualche mese, con sempre maggior insistenza, sta circolando una voce che vedrebbe prossima l’uscita di un nuovo prodotto televisivo: una serie TV dedicata proprio ad Harry Potter. Vediamo insieme le date di uscita, qualche anticipazione e dove verrà trasmessa.

Data di uscita e prime anticipazioni sulla serie TV Harry Potter

Come abbiamo già anticipato, da quando la saga di Harry Potter è definitivamente terminata i fan hanno invano sperato che uscisse qualcosa di nuovo in merito alla saga, ma nulla è mai stato dato per certo. In molti speravano in un nuovo libro da leggere che poi, avrebbe inevitabilmente portato ad un nuovo film.

Perciò l’annuncio di una serie televisiva, dedicata ai romanzi, è stata accolta con grande clamore dai milioni di appassionati di Harry Potter anche perché si tratterebbe di un esperimento del tutto nuovo e per questo davvero inaspettato per il pubblico.

Se fino a qualche tempo, un’eventuale serie TV dedicata al magico mondo di Hogwarts (così è chiamata la scuola dove hanno luogo le vicende narrate all’interno dei libri) sembra solo l’ennesima fake news da sfatare, invece è diventata realtà dopo il comunicato ufficiale della HBO, che lo scorso 12 aprile ha lanciato la notizia della prossima uscita delle serie TV di Harry Potter. Il comunicato stampa è stato pubblicato sulla piattaforma streaming dell’emittente televisiva statunitense, l’HBO Max e sui relativi canali social (Instagram e Facebook). Il teaser di lancio (in formato video) è stato chiarissimo, oltre che accattivante, e non ha lasciato spazio a dubbi: “Your Hogwarts letter is here” (La tua lettera per Hogwarts è qui), con riferimento alla chiamata per Hogwarts che nella saga di Harry Potter sancisce l’inizio della scuola di magia e per gli spettatori, l’inizio quindi della magica avventura.

Insomma, l’uscita di questo comunicato stampa ha spazzato via ogni ombra di dubbio: la serie televisiva dedicata ad Harry Potter si farà!

A confermare la notizia poi, è stata anche la casa di produzione Warner Bros Discovery che, proprio in occasione della presentazione della nuova piattaforma di streaming, ha ufficializzato la notizia dell’uscita della serie. Non solo, pare che proprio la serie TV di Harry Potter sarà il prodotto di lancio della nuova piattaforma di streaming.

Da quando la notizia è stata resa ufficiale, le presunte anticipazioni si sono rincorse con sempre più insistenza tra le varie pagine social dei fan e anche sulle testate giornalistiche più disparate. Ma vediamo di fare chiarezza e quali sono le notizie più concrete.

Sicuramente, all’interno del progetto seriale dedicato ad Harry Potter ci sarà la mano e le idee della sua ideatrice, la scrittrice inglese J. K. Rowling che non solo detiene integralmente tutti i diritti dei libri e dei film, ma sarà anche la produttrice esecutiva, un dettaglio che rassicura non poco i fan che temono una probabile snaturalizzazione dei personaggi e della storia originale.

Proprio per questo motivo, con molta probabilità, le stagioni della serie dovrebbero essere sette: una per ogni libro, solamente che, a differenza dei film (anch’essi sette) le vicende dei personaggi e le circostanze che li coinvolgono sono analizzate molto più nel dettaglio di quanto le pellicole non abbiano fatto.

Un’altra anticipazione piuttosto aderente alla realtà vuole che all’interno della serie non verranno narrate le vicende di alcuni personaggi e storie complementari come ad esempio Animali Fantastici (sempre scritto della stessa autrice).

Restano ancora top secret i nomi degli attori che interpreteranno i personaggi: alcuni ruoli, soprattutto quelli secondari, non è escluso che possano essere ricoperti dagli stessi attori, ma questa è una pura ipotesi che ancora non è stata confermata, quanto sempre altamente più probabile che il cast che interpreterà i personaggi sarà totalmente nuovo.

Infine, un altro elemento è ancora sconosciuto – forse il più importante – ed è quello relativo alla data di uscita della serie tv più attesa dell’anno. Infatti, benché le informazioni circolano insistentemente, non è stata ancora rilasciata da HBO la data ufficiale di uscita della serie TV. Si presume che l’adattamento seriale della saga fantasy potrà uscire, verosimilmente non prima della fine dell’anno, se non addirittura l’anno prossimo. Perciò occorre armarsi di un po’ di pazienza e attendere le notizie ufficiali rilasciate dall’emittente americana HBO e dalla casa di Produzione. Tutte le altre notizie circolanti infatti sono, purtroppo, solamente voci di corridoio dalle quali diffidare.

Netflix o Amazon Prime? Dove verrà trasmessa la serie di Harry Potter

Che la notizia dell’imminente uscita della serie TV di Harry Potter sia stata data in concomitanza con la presentazione della nuova piattaforma streaming Max non è un caso. La nuovissima piattaforma di streaming si inserisce nel più ampio progetto di sostituzione delle due piattaforme per lo streaming targate Warner Bros; HBO Max e Discovery+. Le due piattaforme video verranno sostituite da un nuovo servizio che si chiamerà semplicemente Max.

La nuova piattaforma verrà lanciata negli Stati Uniti il prossimo 23 maggio e prevederà 3 piani di abbonamento:



Ad Lite (9,99 dollari al mese);

Ad Free (15,99 dollari al mese);

Max Ultimate Ad Free (19,99 dollari al mese).

In Italia, la piattaforma, dovrebbe verosimilmente uscire entro la fine del 2023, ma comunque sia, prima dell’uscita della serie tv.

Insomma, niente Netflix o Amazon Prime, per vedere l’adattamento seriale della saga di Harry Potter occorrerà attendere prima l’uscita della nuovissima piattaforma Max.