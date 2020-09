Set Copper 5 in 1: prezzo Amazon, recensioni sui forum e sito ufficiale

Sarebbe bello avere sempre in cucina il giusto strumento e la padella più corretta per dare vita a piatti perfetti ed unici per stupire i propri commensali. Set Copper 5 in 1 è una delle soluzioni migliori in commercio, in quanto unisce qualità, comodità e praticità in una singola padella.

All’interno di questo articolo sono riportate alcune informazioni sul prodotto in questione tra le quali il prezzo proposto da Amazon, le recensioni sui forum e le modalità di acquisto all’interno del sito ufficiale.

Set Copper 5 in 1: il prezzo su Amazon

Set Copper 5 in 1 multifunzione è la chiave di volta per preparare tantissime ricette in tutta comodità e con un solo prodotto.

Questo è stato lanciato dall’azienda InnovaGoods diversi anni fa e da allora ha riscosso un notevole successo presso coloro che hanno avuto modo di provarlo direttamente a casa.

L’innovazione sta nell’impiego di un singolo strumento per la preparazione di piatti sempre diversi ed innovativi, ideali anche per chi ha sempre un occhio attento per la salute, in quanto non è stato realizzato con sostanze dannose per la salute come il PFOA.

Ogni confezione contiene al suo interno la padella Set Copper 5 in 1, il coperchio con vetro temperato, il cestino da apporre all’interno quando si ha intenzione di friggere ed infine un ultimo accessorio perla cottura a vapore o su griglia.

Il materiale di realizzazione è l’alluminio privo di PFOA, mentre il rivestimento è in ceramica antiaderente, elemento fondamentale per ridurre l’impiego di grassi in cucina.

Il design risulta essere davvero accattivante nella sua semplicità ed eleganza ed anche il coperchio, in vetro temperato,si adatta perfettamente allo stile unico di questo fantastico prodotto.

Le funzioni del Set Copper 5 in 1 sono davvero molteplici per venire incontro a tutte le esigenze in cucina: anzitutto la padella è perfetta per dare vita a degli arrosti davvero saporiti, è ideale per friggere, per le cotture più semplici ed infine può andare bene anche per la cottura al vapore.

Chi gradisce preparazioni più leggere ed in linea con la dieta, può usarla anche all’interno del forno perché è totalmente resistente alle temperature più elevate ed il suo rivestimento permette ai cibi di cuocersi in maniera uniforme.

Set Copper è progettato con sette strati che sono combinati in modo davvero unico nella sua categoria, al fine di offrire una resistenza e dei risultati assolutamente senza pari; la calotta più esterna è in duplice strato rinforzato sia in alluminio che in acciaio.

Il centro è caratterizzato da uno strato in pietra, che garantisce un migliore ritenzione del calore, inoltre è fuso anche con il rame per supportarne la distribuzione uniforme.

All’interno c’è un rivestimento in ceramica antiaderente davvero molto resistente per garantire sempre un ottimo lavoro e non solo le prime volte.

La grandezza è all’incirca di 24x9x24 cm e, a differenza di altri prodotti comunemente presenti sul mercato, ha una forma quadrata che rende più facile cucinare i cibi, specialmente quelli che richiedono di essere fritti, poiché possiede dei bordi alti.

E’ compatibile con tutti i piani cottura, dai più classici fornelli a gas, a quelli elettrici, quelli in vetroceramica ed infine si adatta anche ai più moderni come quelli ad induzione.

Il set di padelle Copper 5 in 1 fa parte del marchio InnovaGoods e tra le tantissime soluzioni di acquisto presenti nel web, è venduto anche da Amazon.

Attualmente non è disponibile nell’e-commerce italiano, tuttavia generalmente il costo si aggira attorno a 50-55€, inoltre se si è clienti Prime si ha diritto alla spedizione rapida e senza costi aggiuntivi.

Set Copper 5 in 1: recensioni sui forum

Il Set Copper 5 in 1 è indiscutibilmente un prodotto rivoluzionario in cucina per le sue diverse funzioni e per la grande resistenza.

Grazie all’assenza di PFOA, il suo impiego prolungato nel tempo non è causa di effetti collaterali e questo ne incrementa in modo sostanziale l’efficienza e la qualità.

In tantissimi hanno avuto modo di provare già questo set e la quasi totalità delle persone si è espressa in modo del tutto positivo in merito all’acquisto di questo prodotto.

Sicuramente uno degli aspetti più apprezzati è quello relativo alla possibilità di poter cucinare diverse preparazioni le quali richiedono tecniche differenti, con un solo prodotto ottenendo sempre piatti gustosi ed innovativi.

Uno dei maggiori problemi in cucina è dato proprio dalla mancanza di spazio per la sistemazione delle diverse e ingombranti batterie di pentole, ma grazie alla soluzione fornita dal marchio Innovagoods questa questione sembra davvero archiviata.

Set Copper 5 in 1 permette di risparmiare tantissimo spazio ed anche molto tempo mentre si cucina.

Altra nota positiva, riscontrata da coloro che hanno avuto già modo di provare questa magica padella, è la facilità di lavaggio: il materiale di realizzazione è stato studiato appositamente per allontanare il rischio che i cibi si attacchino e che risultino difficili da pulire.

Questo aspetto fa si che non si creino nemmeno delle sostanze tossiche date dalla bruciatura degli alimenti che sono molto dannosi per la salute, soprattutto in un’ottica di utilizzo prolungato nel tempo.

Il Set Copper 5 in 1 è particolarmente apprezzato anche da coloro che sono molto attenti all’aspetto fisico ed al benessere, infatti grazie a questo non è necessario aggiungere alla cottura dei cibi molti olii e grassi.

Le padelle tradizionali, non avendo una buona struttura antiaderente richiedono l’aggiunta di ingredienti come burro oppure l’olio di oliva per evitare che i cibi restino sul fondo, rischiando di bruciarsi senza tuttavia cuocere, ma questo non può verificarsi con il set Copper 5 in 1 visti i materiali di elevata qualità di impiego.

Sarà dunque più facile dare vita a dei piatti nettamente più salutari, che garantiscono una riduzione dell’incidenza delle patologie cardiovascolari.

I più esperti di cucina affermano che il Set Copper 5 in 1 è davvero molto valido sia per le preparazioni che richiedono lunghe cotture, che per tutte quelle che richiedono di preservare un buon grado di umidità dei cibi.

E’ importante dire che, pur essendo davvero facile e veloce da pulire, può essere anche inserita all’interno della lavastoviglie senza il rischio che si rovini o che perda la sua funzionalità.

Gli acquirenti hanno apprezzato anche la forma: a differenza di altri prodotti molto più comuni, il Set Copper 5 in 1 è caratterizzato da una struttura quadrata con i bordi alti che aiuta davvero alla preparazione delle più disparate ricette; infatti questa sua forma permette di usarla non solo come friggitrice ma anche come un’ottima e resistente teglia per il forno.

In generale sono molto positive anche le opinioni relative al servizio, che sembra essere davvero molto funzionale e rapido inoltre tutti hanno riscontrato una lodevole rapidità di consegna senza intoppi o altre problematiche.

Tutti i clienti hanno potuto definire la InnovaGoods un’azienda davvero seria, sempre pronta a soddisfare le richieste e le esigenze dei propri acquirenti.

Approfittando delle offerte poste in essere dal sito ufficiale, c’è anche la possibilità di portare a casa un prodotto davvero valevole, senza dover necessariamente spendere delle cifre da capogiro come spesso capita per un buon set di padelle.

Set Copper 5 in 1: il sito ufficiale

Gli acquirenti, oltre a poter rivolgersi ad Amazon, possono anche fare riferimento direttamente al sito ufficiale all’interno del quale il set Copper 5 in 1 è venuto al costo di 69,90€ al posto di 99,90€.

Questa promozione ha una durata limitata nel tempo, dunque coloro che sono interessati a procedere all’acquisto dovrebbero farlo quanto prima per potersi garantire questo prezzo davvero interessante.

E’ uno dei prodotti di punta del marchio Innovagoods, ragione per la quale spesso non è disponibile, tuttavia procedere con l’ordine è abbastanza semplice ed immediato; infatti è sufficiente compilare il modulo di iscrizione, inserendo tutti i dati personali quali il proprio nome e cognome, l’indirizzo, la città il CAP, una mail (anche se facoltativa è altamente consigliabile) ed un recapito telefonico relativo di riferimento.

Lo step successivo è quello di attendere la chiamata di un operatore del servizio, che dovrà procedere a confermare l’ordine; il set giungerà infine direttamente a casa con il corriere, mediante una spedizione gratuita e con soluzione di pagamento alla consegna.

Generalmente le spedizioni sono rapide, infatti queste avvengono entro 72 ore dal momento della conferma telefonica, tuttavia i tempi possono leggermente dilatarsi in alcune zone d’Italia.

Set Copper è caratterizzato dalla formula soddisfatti o rimborsati, dunque ad ogni acquirente è data l’opportunità di avere un tempo di prova di trenta giorni, allo scadere dei quali ognuno può decidere se domandare il rimborso.

Coloro che vogliono contattare l’azienda per porre delle domande possono procedere accedendo direttamente al sito e compilando l’apposito modulo con il proprio nome e la richiesta in questione; l’azienda stessa provvederà di conseguenza a rispondere quanto più esaustivamente possibile.

E’ sconsigliabile procedere all’acquisto presso pagine social come quelle di Facebook, in quanto spesso vengono venduti prodotti non originali realizzati con materiali potenzialmente dannosi per la salute.