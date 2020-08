Sfatiamo tutti i miti sul trading online

Tutti possono iniziare ad investire online? C’è chi direbbe di no, che è un’attività che solo chi ha studiato economia e finanza può intraprendere. Invece, la risposta a questa domanda è: si, con la piattaforma giusta!

Conosci già qualche piattaforma per il trading online?

Se stai cercando di capire quale piattaforma usare è giusto informarsi cercando articoli e confronti su internet, ma devi sapere una cosa.

Ci sono alcune caratteristiche imprescindibili, da considerare nella ricerca della piattaforma di trading online ideale:

deve mettere a disposizione strumenti di formazione deve fornire sempre assistenza gratuita deve essere regolamentata

Partendo da questo presupposto, è possibile analizzare con lucidità tutto il panorama di piattaforme che internet ci offre, analizzando quella che al momento sembra andare di più: DBFX Trades, il sistema all’avanguardia che sta attirando l’attenzione di molti professionisti e curiosi.

Ecco quali miti legati agli investimenti sfateremo in questo articolo:

La finanza è solo Wall Street

Basta poco per fare trading online

Ci sono segreti che non si devono divulgare

Meglio prediligere un solo tipo di investimento

Le piattaforme sono tutte uguali

Sicuramente, una volta, investire era una questione complicata da affrontare e non alla portata di tutti. Serviva una formazione completa e ci siamo lasciati sicuramente influenzare da film e serie, che hanno creato l’affascinante ma non sempre veritiera immagine del trader “squalo della finanza”.

Con l’avvento di internet, si è affermato un tipo di trading molto diverso da quello che si fa nelle grandi stanze di Wall Street. Tutti possono imparare a fare trading online, con il giusto spirito d’intraprendenza. Le piattaforme serie e regolamentate come DBFX Trades hanno infatti video e tutorial consultabili in qualsiasi momento, mettendo a disposizione anche un consulente esperto che fornisce un’assistenza clienti personalizzata.

Oggi puoi investire online comodamente dal tuo divano, con il pc e lo smartphone, con le piattaforme regolamentate di DBFX Trades.

Il fatto che il trading online sia “facile”, in virtù delle cose scritte nel paragrafo precedente, è solo una falsa percezione di quelle persone che non conoscono bene questo mondo, oppure lo vogliono sminuire.

Investire online comporta un rischio di capitale, esattamente come gli investimenti tradizionali. La differenza sta che nel primo caso le notizie viaggiano veloci, esistono grafici aggiornati in tempo reale con l’andamento delle posizioni aperte e soprattutto permette una personalizzazione totale dell’ambiente di lavoro e del portafoglio.

Le potenzialità di quest’attività sono davvero molto ampie, ma senza una corretta preparazione è facile lasciarsi ingannare da piattaforme poco trasparenti oppure risultare impreparati nel momento in cui si va ad operare. Con DBFX Trades hai sempre tutta la documentazione a disposizione, sia informativa che accademica, così da essere pronto quando deciderai dove e come investire i tuoi soldi.

Per operare nel trading online devi essere preparato e consapevole dei rischi a cui stai andando incontro.

Spesso capita di imbattersi in articoli come “il segreto per guadagnare” oppure “Scoperto il trucco segreto degli investitori”. La realtà è che non c’è nessun segreto o trucco! L’attività di investimenti online si forma giorno per giorno, ora per ora, con studio delle casistiche e degli andamenti finanziari. Non solo, c’è sempre una community pronta a confrontarsi e a dare consigli. È anche possibile richiedere pronta assistenza alle piattaforme in caso di problemi.

Anzi, ultimamente si sta sviluppando un modo molto particolare, che ha anche rafforzato i legami all’interno della community: il social trading ad oggi è scelto da tantissime persone. Chi vuole imparare lo fa “copiando” i movimenti di chi è già esperto, che a sua volta guadagna una percentuale per ogni follower. Un sistema, questo, che non crea invidie e anzi, aiuta tutti a far crescere il proprio capitale.

Su DBFX Trades c’è una piattaforma dedicata proprio al social trading, così da non perdere tempo su forum e chat dedicate!

Ormai non è più così! Grazie all’online, è possibile diversificare e personalizzare gli investimenti come mai avvenuto prima. Si può infatti decidere di operare nelle materie prime più comuni, come petrolio oppure oro, e allo stesso tempo tenere d’occhio indici di Borsa famosi oppure vedere l’andamento delle azioni di una determinata società di nostro interesse.

Grazie alle piattaforme di DBFX Trades puoi modificare i tuoi indicatori per ricevere le giuste notifiche, osservare i segnali di trading oppure tenere sotto controllo contemporaneamente tutti i tuoi investimenti. Inoltre, anziché avere più account su più piattaforme differenti, con DBFX Trades puoi avviare operazioni sia dal tuo pc che dal tuo smartphone in totale autonomia e sicurezza. Dati personali e transizioni sono tutelate dai sistemi di cifratura più all’avanguardia.

Assolutamente no! Innanzitutto, esistono piattaforme non regolamentate che non possono operare sul territorio mondiale e che ovviamente rappresentano un grande rischio per l’investitore, che non sa a chi sta affidando i suoi soldi.

Anche quando la piattaforma è regolamentata, inoltre, ci sono diversi aspetti da considerare: spesso infatti manca la formazione inclusa, oppure sono specializzate su una sola categoria di investimenti, altre volte ancora manca la funzione social.

Questo è il motivo per cui DBFX Trades è il sistema all’avanguardia che sta ottenendo fiducia da tantissimi investitori ogni giorno. È infatti un unico sistema, che raccoglie quattro piattaforme differenti, un’academy e migliaia di strumenti per investire.

Se sei un investitore in erba, che non sa da dove partire, indubbiamente DBFX Trades è una scelta ottima per sicurezza, trasparenza ed efficienza. Operi su tutti i fusi orari e in ogni parte del mondo, con flessibilità, avendo sempre la garanzia che i tuoi dati e le tue transazioni saranno sempre al sicuro e a tua disposizione.

I trader più esperti invece troveranno in DBFX Trades migliaia di strumenti diversi per raggiungere livelli sempre più avanzati di trading, con accessi a moltissime categorie di investimento.

In conclusione

Durante la lettura, hai potuto leggere di come i dettagli facciano la differenza. Esistono molti pregiudizi sul trading online. Ora che abbiamo sfatato assieme i miti più conosciuti che girano sugli investimenti online, bisogna tenere a mente una cosa.

L’importante è informarsi, sempre, e scegliere sistemi sicuri e collaudati come le piattaforme regolamentate di DBFX Trades. Poi, con un’adeguata formazione, si può iniziare ad aprire posizioni ed a costruire solide basi per un futuro di successo.

