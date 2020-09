Shiatsu Deluxe: istruzioni, opinioni mediche, prezzo in farmacia e sito ufficiale

Il massaggio Shiatsu è molto indicato per chi soffre di indolenzimento dei muscoli o di contratture ed è un tipo di massaggio fatto mediante la pressione dei punti doloranti con pollici e palmi delle mani. Ma se non è possibile usufruire di un massaggiatore? Per questo lo Shiatsu Deluxe, un massaggiatore portatile, è l’acquisto perfetto in queste situazioni.

Il massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe è un ottimo compromesso nel caso non si possa andare a fare massaggi professionali: in questo modo, è come se si avesse un massaggiatore personale a casa, disponibile 24 ore su 24. Col massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe è possibile alleviare i dolori muscolari al collo, alle spalle, alla schiena e alle gambe, grazie alla sua doppia azione, con massaggio e funzione riscaldante.

Vediamo bene di cosa si tratta, come funziona, le opinioni mediche, il prezzo del prodotto in farmacia e il sito ufficiale del prodotto.

Shiatsu Deluxe: come funziona e istruzioni per l’uso

Il massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe è molto versatile, infatti può essere utilizzato per massaggiare diverse parti del corpo, come il collo, le spalle, la schiena (specialmente la parte lombare) e le gambe. Queste sono le zone che solitamente possono creare più fastidi e dolore, soprattutto se si lavora tutto il giorno in piedi oppure se si fa un lavoro sedentario seduto su una sedia in ufficio. Proprio per questo, il massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe può essere lo strumento perfetto per tutti: dagli atleti ai casalinghi, da chi è tutto il giorno in piedi a chi, al contrario, sta sempre seduto. La sua struttura ricorda uno zaino, poiché sono presenti delle bretelle per mantenere legato il massaggiatore al corpo e renderlo efficace anche nelle zone più difficili da raggiungere, come il collo o le gambe. Ad esempio, se vogliamo massaggiare la parte del collo, basterà posizionare il massaggiatore sulla nuca e far passare le “bretelle” nella parte davanti del corpo e allacciarlo sulla schiena: in questo modo il massaggiatore non si muoverà e non scivolerà via, massaggiando il collo. Allo stesso modo, possiamo posizionarlo sulle spalle per allacciarlo davanti, all’altezza del petto; se invece volessimo massaggiare la zona lombare, possiamo posizionarlo sulla parte bassa della schiena e allacciarlo all’altezza dell’addome.

Il massaggiatore presenta una rotazione variabile una funzione riscaldante, in questo modo il massaggiatore Shiatsu Deluxe riesce a cambiare il movimento e la direzione delle testine in qualsiasi momento, in modo da sciogliere tutte le contratture ed eliminare il dolore.

Molto spesso quando abbiamo un dolore muscolare al collo o alla schiena, ci consigliano le fasce riscaldanti per poter sciogliere la tensione accumulata oppure ci consigliano di massaggiare la parte interessata per poterle dare un sollievo immediato. Col massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe non abbiamo bisogno di massaggi o fasce riscaldanti, si occupa di tutto lui.

Abbiamo, infatti, un massaggio doppio: da una parte ci sono le testine massaggianti (in tutto otto) che si muovono in modo circolare (e in entrambi i versi), dall’altra abbiamo l’effetto riscaldante che scioglie i muscoli, regalando subito un po’ di sollievo a chi lo usa. L’effetto massaggiante è istantaneo: le 8 testine che hanno l’effetto rotante girano in entrambi i versi, mentre la funzione riscaldante inizia a funzionare fin da subito (anche è opzionabile).

Per poterlo accendere, spegnere e cambiare le modalità, è presente un comodo pannello di controllo che permette di manovrare facilmente il massaggiatore portatile. Tramite questo pannello, si potrà cambiare la direzione della rotazione delle testine e scegliere tra le tre velocità proposte (velocità bassa, velocità media e velocità alta), ma si potrà scegliere anche tra due modalità di calore (modalità calore bassa o modalità calore alta) oppure addirittura scegliere solamente il massaggio, senza la funzione riscaldante.

Oltre alle zone del collo, delle gambe, delle spalle e la zona lombare, il massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe si potrà usare anche per rilassare i muscoli delle mani. Avete mai sentito dolori o indolenzimenti alle mani dopo una giornata passata a lavorare sul pc? Ecco, il massaggiatore Shiatsu Deluxe permette anche di alleviare i dolori alle mani, sciogliendo le articolazioni e i muscoli, risultando adatto anche per chi lavora tutto il giorno col computer, soprattutto a casa. Questo massaggiatore portatile permette di rilassare profondamente i muscoli, alleviando tutte le tensioni e regalando un benessere quasi istantaneo.

Per poterlo usare, bisogna seguire delle precise istruzioni. Innanzitutto, bisogna collegare il massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe ad una presa di corrente, per poi premere l’interruttore e iniziare il massaggio, in questo modo verrà attivata la funzione rotante delle testine; per quanto riguarda la funzione riscaldante, invece, bisognerà premere un altro interruttore per azionarla. Per il movimento delle testine basterà premere una volta l’interruttore per fare in modo che queste si muovano in senso antiorario, mentre bisognerà premere due volte l’interruttore per fare in modo che si muovano in senso orario. Sul pannello di controllo ci sarà anche un altro pulsante per decidere la velocità del massaggio, partendo dalla velocità media, per poi passare alla modalità veloce e poi a quella lenta col solo tocco del pulsante. Per poter porre fine al massaggio, basterà premere il pulsante relativo al movimento delle testine e tutte le funzioni cesseranno la loro attività.

Il massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe è fatto interamente in materiale PVC e PU e la sua funzione riscaldante è data dall’uso di infrarossi a tre velocità. Per quanto riguarda la modalità di massaggio, sono presente otto testine ergonomiche che ruotano su sé stesse e che vanno in entrambi i sensi (sia senso orario che senso antiorario). Il massaggiatore ha una potenza di 24 watt e le dimensioni sono le seguenti: 110 cm x 17 cm x 13 cm. Inoltre, l’intensità del massaggio può essere regolata fino ad un massimo di 720 impulsi al minuto; il massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe è inoltre dotato di cinghie flessibili che permettono il raggiungimento di tutte le zone del corpo, anche le più difficili, come le gambe o le spalle.

Il design del massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe è flessibile ed ergonomico e permette di arrivare facilmente a qualsiasi parte del corpo nella quale si accumula tensione: collo, spalle, zona lombare, gambe, mani e piedi. In questo modo il massaggiatore potrà allentare le tensioni accumulate in queste zone del corpo durante la giornata e sciogliere i muscoli, permettendo un rilassamento istantaneo e un senso di benessere in tutto il corpo già a partire dai primi minuti di utilizzo del prodotto.

Possiamo usare il massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe in ogni momento: sul divano la sera dopo una giornata di lavoro, in macchina mentre torniamo a casa, mentre siamo seduti al computer: il suo design è ergonomico e non impedisce i movimenti a chi lo sta utilizzando, così da poter usufruire del massaggio in qualsiasi momento.

Shiatsu Deluxe: opinioni mediche sul massaggiatore portatile

Usare il massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe è utilissimo sia alla fine di una giornata stressante e faticosa e sia dopo l’attività sportiva. Il movimento circolare delle testine e la funzione riscaldante permetteranno ai muscoli di rilassarsi istantaneamente, alleviando il dolore e l’affaticamento, inoltre, il massaggio permetterà di ridurre i rischi di avere una contrattura o un infortunio muscolare.

Il massaggiatore Shiatsu Deluxe, come già detto, può essere usato da chiunque e in qualsiasi circostanza: dagli atleti, da chi lavora e da chi solleva frequentemente pesi. Ovviamente, come ogni altro massaggiatore, non deve essere usato su porzioni di pelle dove sono presenti lesioni o bruciature: usando il massaggiatore su una porzione di pelle lesionata, si potrebbe danneggiare il tessuto cutaneo e aumentare il dolore o peggiorare la ferita. Quindi è importante che non venga usato su porzioni di pelle con bruciature, ferite o lesioni, poiché la funzione massaggiante e la funzione riscaldante potrebbero aggravare la situazione.

Per quanto riguarda i soggetti che lo possono utilizzare, l’utilizzo del massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe non è consigliato a persone con disabilità fisiche, sensoriali o neurologiche e bambini, a meno che queste non siano sorvegliati durante l’utilizzo.

Mentre per alcuni soggetti è consigliabile contattare il proprio medico di fiducia prima di utilizzare il massaggiatore, parliamo di pazienti che soffrono di cancro, malattie croniche o patologie importanti, pazienti con malattie cardiache gravi, pazienti con pacemaker o altri dispositivi medici impiantati, pazienti con protesi o altri dispositivi metallici impiantati, pazienti con malattie ossee (come osteoporosi) e pazienti che soffrono di gravi casi di ipertensione. Per questi soggetti è preferibile un consulto medico prima di utilizzare il massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe.

Per il resto, ovviamente non è possibile che il massaggiatore Shiatsu Deluxe possa portare ad effetti collaterali o creare danni al corpo.Questo perché la sua potenza è troppo scarsa per poter creare qualsiasi danno, ma ovviamente bisogna sempre prestare attenzione al suo utilizzo. Bisogna evitare di usarlo troppo frequentemente per non incorrere in un “effetto boomerang” e affaticare troppo i muscoli, così come è consigliabile evitare l’utilizzo in caso di malfunzionamento (testine che non si muovono in maniera corretta o la funzione riscaldante che mostra problemi).

Per tutti quei piccoli dolori quotidiani dovuti a posizioni scomode assunte durante la notte, per tutti quegli affaticamenti dovuti alle posizioni sbagliate assunte durante le ore lavorative (troppo tempo passato in piedi su scarpe scomode o, al contrario, troppo tempo passato su una sedia non idonea) o dopo un allenamento molto duro: il massaggiatore Shiatsu Deluxe è perfetto per dare un benessere istantaneo, grazie al massaggio delle testine e alla funzione riscaldante. Dopo il massaggio, il corpo rilascerà subito delle endorfine (così come avviene normalmente dopo un massaggio) che riusciranno a far rilassare il corpo e a dare una sensazione di benessere.

L’utilizzo del massaggiatore Shiatsu Deluxe è molto semplice, come abbiamo potuto vedere, ma ci sono delle avvertenze di cui tenere conto prima di procedere al suo utilizzo. Innanzitutto è assolutamente vietato smontare e modificare il prodotto da soli, in caso di malfunzionamenti o danneggiamenti, il cliente dovrà contattare l’assistenza tecnica di ItaloShop per poter riparare o sostituire il proprio massaggiatore portatile. Lo strumento non può essere utilizzato in ambienti con temperature troppo elevate (per il rischio che si possa sovraccaricare e che si danneggi), in luoghi molto umidi o nel caso il massaggiatore sia bagnato (per non incorrere nel rischio di folgorazione o scossa). È importante usare il massaggiatore in modo corretto per non incorrere in rischi o problemi, per questo se durante l’utilizzo si prova una sensazione di disagio o fastidio, è preferibile terminare la sessione. Ogni sessione di massaggio può avere una durata di circa mezz’ora in media.

Shiatsu Deluxe: prezzo del prodotto, dove acquistarlo in farmacia e sul sito ufficiale

Il massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe non è disponibile in farmacia o in altri shop fisici, ma solo sul sito ufficiale di ItaloShop, un e-shop nel quale vengono venduti diversi prodotti, soprattutto quelli pensati per il benessere fisico.

Sul sito di ItaloShop ci sono spesso degli sconti molto convenienti, che permettono di acquistare i prodotti a prezzi stracciati. Il costo del massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe è di 89,90 euro, scontato dal prezzo originario di 149,90 euro. Ma non solo, perché al momento dell’acquisto del massaggiatore portatile, verrà aggiunto anche un adattatore per auto; in questo modo, il massaggiatore potrà essere facilmente ricaricato o usato anche quando si è in macchina, dove solitamente si assumono delle posizioni scomode.

Per poter acquistare il massaggiatore portatile Shiatsu Deluxe, basterà andare sul sito ufficiale e compilare il form apposito con le proprie generalità.

Nel modulo bisognerà inserire il proprio nome e cognome, il proprio numero di telefono (è preferibile inserire il numero di cellulare invece del numero fisso), il proprio indirizzo e il numero civico, la città di residenza, il numero di CAP e, preferibilmente, il proprio indirizzo mail.

Inseriti i campi, un operatore richiamerà entro due giorni per confermare l’ordine. Inoltre ogni cliente avrà diritto a 7 anni di garanzia sul prodotto.